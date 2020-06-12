За последние сутки в России выявлено 8 тыс. 987 случаев коронавируса. Общее количество больных достигло 511 тыс. 423. Больше всего зараженных по-прежнему в столичном регионе (в Москве 1714, в Подмосковье — 730).

За сутки в России выявили почти 9 тыс. случаев коронавируса

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