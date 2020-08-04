За сутки в России выявлено 5159 заболевших коронавирусом в 83 регионах
За последние сутки в России выявлено 5 159 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 83 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 1546 (30,0%).В источнике
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