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Стерлеград
Стерлеград

За сутки в России выявлено 5159 заболевших коронавирусом в 83 регионах

За последние сутки в России выявлено 5 159 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 83 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 1546 (30,0%).В источнике
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Известия

В России выявили минимальное с 23 апреля число заболевших COVID-19

Известия03:48
53 новости

4 августа в России выявили минимальное количество новых случаев коронавируса за несколько месяцев

53 новости04:15
Аргументы и Факты

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Аргументы и Факты1 августа в 04:15
РИА Новости

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

РИА Новости03:37
ИА Красная Весна

Оперштаб сообщил о распределении по регионам случаев выявления коронавируса

ИА Красная Весна1 августа в 05:02
ТАСС

В России за сутки выявили 5 159 случаев заражения коронавирусом. Это минимум с 23 апреля

ТАСС03:31
Life.ru

Названы регионы с наименьшими темпами прироста случаев коронавируса

Life.ru1 августа в 04:05

Жара взвинтила цены на газ в Европе до 4-месячного максимума

Спотовые цены на газ в Европе в понедельник выросли на прогнозах установления жаркой погоды – выше средних значений температур в Европе, что вызовет рост использования энергии для охлаждения воздуха.
Жара взвинтила цены на газ в Европе до 4-месячного максимума
Интерфакс04:02

Обвиняемый в получении взятки глава «Титановой долины» ушел в отставку

Артемия Кызласова и предполагаемого посредника в передаче взятки экс-замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова обвиняют по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
Обвиняемый в получении взятки глава «Титановой долины» ушел в отставку
РБК03:18
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«Кристал Пэлас» снизил трансферную стоимость Заха

"Кристал Пэлас" готов пойти на снижение цены на 30 миллионов фунтов за нападающего Вилфрида Заха, сообщает The Sun.Отмечается, что лондонский клуб хотел заполучить за 27-летнего ивуарийца более 60 млн фунтов, но не рассчитывает, что найдется клуб, способный выложить такую сумму.
Soccer.ru05:51
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Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта.
РБКвчера в 12:59
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Косторная не сможет представлять академию Плющенко в следующем сезоне

Глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР) Александр Коган заявил, что чемпионка Европы Алена Косторная не сможет официально перейти из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.
Газета.Ru05:44
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