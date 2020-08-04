За последние сутки в России выявлено 5 159 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 83 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 1546 (30,0%).

За сутки в России выявлено 5159 заболевших коронавирусом в 83 регионах

Происшествия Семеро россиян пострадали в Мали при жесткой посадке Ан-74 В городе Гао на востоке Мали совершил жесткую посадку пассажирский самолет Ан-74 авиакомпании Utair с 11 людьми на борту, семеро из которых - россияне. 99

Происшествия Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве. 15

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Фигурное катание ISU намерен сохранить Гран-при по фигурному катанию в календаре сезона Международный союз конькобежцев (ISU) намерен сохранить Гран-при по фигурному катанию в календаре сезона-2020/21, сообщает агентство Kyodo.

Экономика В России замедлился рост спроса на наличные деньги Москва, 4 августа 2020, 01:25 — REGNUM Объём наличных денег в обращении в России в июле 2020 года вырос на 179 млрд рублей. 11

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Религия Шнуров высмеял опровержение слухов о богатстве патриарха Кирилла Музыкант и политик Сергей Шнуров опубликовал стихотворение в ответ на опровержение слухов о богатстве патриарха Московского и всея Руси Кирилла. 91

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Общество Пандемия COVID-19 увеличила продолжительность рабочего дня в мире Аналитики некоммерческой организации NBER (Национальное бюро экономических исследований) в США утверждают, что переход предприятий на удаленный режим из-за пандемии коронавируса привел к росту продолжительности рабочего дня.

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Единоборства Хабиб Нурмагомедов пообещал «утопить» Гэтжи в октагоне Россиянин Хабиб Нурмагомедов поделился своим мнением о поединке с американцем Джастином Гэтжи, который состоится 24 октября. 1