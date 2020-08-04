Коронавирус
СтерлеградЗа сутки в России выявлено 5159 заболевших коронавирусом в 83 регионах
За последние сутки в России выявлено 5 159 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 83 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 1546 (30,0%).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Оперштаб сообщил о распределении по регионам случаев выявления коронавируса
ИА Красная Весна01 августа в 05:02
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Аргументы и Факты01 августа в 04:15
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 04:28, Ашберн
Происшествия
Семеро россиян пострадали в Мали при жесткой посадке Ан-74
В городе Гао на востоке Мали совершил жесткую посадку пассажирский самолет Ан-74 авиакомпании Utair с 11 людьми на борту, семеро из которых - россияне.
Газета.Ru вчера в 16:55
Кино
Кадры из продолжения «Аватара» показал Джеймс Кэмерон
Знаменитый режиссер Джеймс Кэмерон показал съемочной группе три готовых кадра из второй части «Аватара».
Соловей.Инфо вчера в 05:01
Происшествия
Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ
Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
Газета.Ru вчера в 04:58
Общество
Число умерших от коронавируса россиян за сутки выросло в два раза
Днем ранее заразились 5394 человека. Лидером по числу новых заражений остается Москва (+691).
URA.Ru 03:32
Общество
Возвращение россиян с курортов может спровоцировать вспышки COVID-19
Несоблюдение мер профилактики — в первую очередь на российских курортах — может привести к повышению заболеваемости COVID-19 в сентябре.
Известия вчера в 19:53
Фигурное катание
ISU намерен сохранить Гран-при по фигурному катанию в календаре сезона
Международный союз конькобежцев (ISU) намерен сохранить Гран-при по фигурному катанию в календаре сезона-2020/21, сообщает агентство Kyodo.
Газета.Ru 03:31
Политика
В Белоруссии объявили о проведении военных сборов на севере страны
RT на русском 04:01
Политика
Reuters сообщил о краже «русскими хакерами» документов США и Британии
Власти Великобритании подозревают российских хакеров во взломе электронной почты бывшего министра торговли страны Лиама Фокса и краже секретных документов.
РБК вчера в 14:26
Экономика
В России замедлился рост спроса на наличные деньги
Москва, 4 августа 2020, 01:25 — REGNUM Объём наличных денег в обращении в России в июле 2020 года вырос на 179 млрд рублей.
REGNUM вчера в 18:25
Финансы
Курс доллара на Мосбирже снизился до 72,98 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,2%, до отметки в 72,98 рубля, курс евро опустился на 1,1%, в моменте достигая 85,11 рубля.
ТАСС 03:26
Религия
Шнуров высмеял опровержение слухов о богатстве патриарха Кирилла
Музыкант и политик Сергей Шнуров опубликовал стихотворение в ответ на опровержение слухов о богатстве патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Lenta.ru вчера в 20:21
Общество
Cвердловский депутат задекларировал доход в четыре копейки
Свердловский депутат Илья Гаффнер задекларировал доход за 2019 год в четыре копейки.
BFM.ru вчера в 06:23
Общество
Роспотребнадзор предупредил о росте болезней после КТ-исследований
Роспотребнадзор выразил опасения в связи с увеличением на фоне пандемии коронавируса числа исследований с помощью компьютерной томографии.
Деловое.ТВ вчера в 06:23
Общество
Пандемия COVID-19 увеличила продолжительность рабочего дня в мире
Аналитики некоммерческой организации NBER (Национальное бюро экономических исследований) в США утверждают, что переход предприятий на удаленный режим из-за пандемии коронавируса привел к росту продолжительности рабочего дня.
Ридус 03:42
Политика
Досрочное голосование на выборах главы Белоруссии начинается 4 августа
Досрочное голосование на выборах главы Белоруссии начнется во вторник более чем на 5,5 тыс. избирательных участках.
Народные новости 04:17
Политика
Трамп назвал отправку войск на Ближний Восток величайшей ошибкой США
Президент США Дональд Трамп назвал решение Белого дома отправить американских военнослужащих на Ближний Восток величайшей ошибкой в истории страны.
Газета.Ru 01:30
Кино
Брэдли Купер снимется в новом фильме Пола Томаса Андерсона
Киноафиша России 03:23
Происшествия
Защита обвиняемой в убийстве рэпера в Петербурге обжалует её арест
Защита Марины Кохал, обвиняемой в убийстве своего супруга — рэпера Александра Юшко (Энди Картрайта) — в Санкт-Петербурге, обжалует решение о её аресте.
RT на русском вчера в 16:30
Общество
Власти Черногории разрешили российским туристам въезд в страну
Национальный координационный совет по противодействию коронавирусу правительства Черногории включил Россию и Азербайджан в список стран, гражданам которых разрешен въезд в страну.
РБК 03:05
Шоу-бизнес
Пресняков и Подольская во второй раз станут родителями
Напомним, Наталья Подольская и Владимир Пресняков сыграли свадьбу в 2010 году, спустя пять лет у них родился сын Артем.
Privet-Rostov.ru вчера в 07:00
Общество
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
К настоящему времени получателями выплат стали порядка 90% всех российских семей, в которых растут и воспитываются дети не младше 3 и не старше 16 лет.
Evo-rus.com 01:09
Происшествия
СК возбудил новое дело о публикации фото Гитлера в «Банке памяти»
Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело о публикации фото Адольфа Гитлера в "Банке памяти" для трансляции на сайте "Бессмертного полка", сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 03:51
Шоу-бизнес
Вика Цыганова в открытом купальнике поразила своих поклонников
Поклонники 56-летней певицы были поражены внешним видом Цыгановой.
Экономика сегодня вчера в 20:06
Хоккей
Хет-трик Свечникова помог «Каролине» обыграть «Рейнджерс» Панарина
Российская газета вчера в 15:04
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов пообещал «утопить» Гэтжи в октагоне
Россиянин Хабиб Нурмагомедов поделился своим мнением о поединке с американцем Джастином Гэтжи, который состоится 24 октября.
Российская газета 04:21
Политика
Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта.
РБК вчера в 12:59