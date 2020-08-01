Коронавирус

ТАССТАССВ России выявили за сутки 5 462 случая заражения коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 5 462, общее количество инфицированных достигло 845 443. Об этом сообщили журналистам в субботу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции. Согласно данным, суточный рост 11 дней не превышает 0,7%.
Читать в источнике
Комментировать7

Подробнее о событии

Оперштаб: за истекшие сутки в РФ выявлено 5462 новых случая COVID-19

Политическая Экспертиза03:41

Еще 690 случаев коронавируса выявили в Москве за сутки

Вечерняя Москва03:51

В России выявили за сутки 5 462 случая заражения коронавирусом

ТАСС03:33

В России за сутки выявили 5462 новых случая коронавируса

Rambler News Service03:37

В России за сутки выявили 5462 случая коронавируса

Парламентская газета03:34

В России за сутки выявлено 5 462 заболевших коронавирусом

Областная газета03:49

За сутки в России выявлено 5462 случая коронавируса

RT на русском03:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 06:12, Ашберн
Автоспорт

Лиам Лоусон победил в первой гонке Формулы 3 в Сильверстоуне

Участник молодежной программы Red Bull Лиам Лоусон одержал вторую победу в сезоне-2020 Формулы 3, выиграв субботнюю гонку в Сильверстоуне.
Autosport.com.ru 05:52
Общество

В России завершены клинические испытания вакцины от коронавируса

Минздрав ожидает еще двух заявлений на клинические испытания вакцины от COVID-19.
Коммерсантъ 03:38
549
Происшествия

Во Франции из-за наезда автомобиля на толпу пострадали 13 человек

REGNUM 05:18
Финансы

Как могут измениться курсы доллара и евро в августе

Официальный курс валют Центробанка на 1 августа установлен на уровне 73,43 рубля за доллар и 87,29 рубля за евро.
RT на русском 05:53
Общество

Скорое полное восстановление авиасообщения в России опровергли

Об одновременном и полном возобновлении авиасообщения в России в августе речи не идет, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Lenta.ru 05:30
10
Наука

Из чернобыльской плесени сделают антирадиационный щит

Ученые разработали для космонавтов средство защиты от опасной радиации. Речь идет о биоматериале под названием селеномеланин.
Соловей.Инфо 03:56
25
Футбол

Дзюба рассказал о связанных с «Зенитом» желаниях

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба рассказал о том, какие цели и желания у него связаны с петербургской командой, передает издание "Фонтанка".
Газета.Ru вчера в 18:05
1
Происшествия

Под Астраханью спасатели МЧС эвакуировали паром с пассажирами

Российская газета 05:11
5
Политика

Российские дипломаты встретились с 33 задержанными в Белоруссии

В Белоруссии в пятницу вечером российские дипломаты посетили 33 граждан РФ, обвиняемых в подготовке теракта и массовых беспорядков.
Вести.Ru 05:49
54
Общество

Ношение масок в российских вузах станет обязательным с 1 сентября

Ношение масок в вузах в новом учебном году станет обязательным требованием, исключение может быть сделано для тех, у кого подтверждено наличие антител к коронавирусу, сообщило Минобразования в телеграм-канале.
РИА Новости вчера в 09:37
790
Общество

В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала

Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 03:10
3,4K
Экономика

Особое мнение: Сергей Гуриев

НОВОСТИ / РЕКЛАМА И. Воробьева ― Продолжается программа "Особое мнение". Сергей Гуриев, профессор экономики института Sciences Po.
Эхо Москвы вчера в 15:25
Общество

Трамп опубликовал декларацию о доходах за 2019 год

Бюро по вопросам этики при правительстве США опубликовало сведения о доходах президента страны Дональда Трампа за прошлый год.
РБК 02:39
52
Общество

Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»

РИА Новости вчера в 18:12
1,3K
Футбол

Форвард «Сан-Лоренсо» Гайч стал игроком ЦСКА

Ранее сообщалось, что ЦСКА заплатит за трансфер Гайча 8,5 млн евро. При этом, «Сан-Лоренсо» получит еще 20% с дальнейшей перепродажи игрока.
Vprognoze.ru 30 июля в 02:20
Общество

В ХМАО за сутки погиб один пациент и 170 заразились коронавирусом

По данным ВОЗ на 1 августа, количество новых случаев заражения коронавирусом составило 292 527 человек.
Муксун.fm 03:34
298
Общество

Власти США предъявили обвинения во взломе Twitter троим подозреваемым

Американские власти предъявили обвинения трем молодым людям в скоординированном взломе аккаунтов в Twitter, которое произошло 15 июля.
Московский Комсомолец вчера в 16:49
2
Происшествия

СК возбудил дело об убийстве после смерти семьи на алтайской турбазе

РБК вчера в 10:14
641
Армия и оружие

Источник рассказал об испытаниях новейшей самоходки для ВДВ «Лотос»

РИА Новости 05:51
Экономика

РБК: первоначальный взнос по льготной ипотеке снизят до 15%

Правительство снизит с 20% до 15% первоначальный взнос по ипотеке под 6,5% по льготной программе, сообщили источники РБК.
Коммерсантъ 05:56
26
Политика

Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии

Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 07:25
1,1K
Экономика

Банкам могут разрешить списывать деньги с неактивных счетов клиентов

Банкам могут разрешить списывать деньги с неактивных счетов клиентов Речь идет об абонентской плате за обслуживание счета и кредитных платежах.
MySLO.ru вчера в 14:53
2,9K
Футбол

Игроки «Химок» написали письмо губернатору после увольнения Юрана

Футболисты "Химок" написали открытое письмо губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву в связи с увольнением главного тренера команды Сергея Юрана.
Газета.Ru 03:27
Общество

За сутки еще 96 человек заболели коронавирусом в Саратовской области

За последние сутки еще у 96 жителей Саратовской области лабораторно подтверждено заражение коронавирусом.
Kursk.com 03:01
1,5K
Авто

Появились шпионские фотографии нового грузовика «Валдай Next»

Новый грузовик обзаведется бескапотной кабиной. Ранее в интернете блогер Владимир Никитин разместил неофициальные снимки прототипа.
Evo-rus.com 03:17
109
Шоу-бизнес

Мать Тимати резко ответила на слухи о расставании рэпера с Решетовой

Тимати вместе с матерью и дочерью Алисой отправился в Грецию, а Решетова с сыном улетела в Сен-Тропе.
iReactor 05:35
9
Происшествия

Суд отменил приговор Царнаеву за теракт на Бостонском марафоне

Известия вчера в 15:34
246
Авто

«АвтоВАЗ» выпустил новый Lada Largus Cross Quest

Стоимость Lada Largus Cross в новой спецверсии Quest составит от 876,9 тыс. рублей.
Новые автомобили 30 июля в 12:23
224
Общество

Захарова высмеяла повторное расследование катастрофы Ту-154 в Польше

В документе вновь утверждается, что причиной авиакатастрофы стал взрыв, поскольку "до таких повреждений не могло дойти" только в результате столкновения самолета с землей.
РИА Новости 05:36
1,2K
Шоу-бизнес

Дочь Сергея Бодрова-младшего Ольга вышла замуж

Вдова знаменитости не видела другого избранника рядом с собой «ни в мыслях, ни физически».
Дни24 04:36
ещё по теме
Главное