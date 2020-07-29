Коронавирус
RT на русскомЗа сутки в России выявлено 5509 случаев коронавируса
В России за сутки выявлено 5509 случаев коронавируса. Всего за время эпидемии в стране подтверждено 834 499 случаев COVID-19. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с инфекцией.
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Российские медики выявили 5475 новых случаев коронавируса в РФ за сутки
Народные новостивчера в 03:51
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Космос
На Марсе впервые зафиксировано движение песчаных дюн
Машины и Механизмы вчера в 04:59
Армия и оружие
Как батька взвод вагнеровцев в плен взял. КГБ Беларуси утверждает, что задержал наемников из ЧВК Вагнера. «Новая газета» подтвердила это документами
Белорусское КГБ комментирует, что бойцы прибыли «для дестабилизации обстановки в период предвыборной кампании».
Новая газета 03:38
Происшествия
В Петербурге супругу рэпера из Украины подозревают в расчленении мужа
РИА Новости 03:04
Политика
Трамп объяснил вывод войск из ФРГ сотрудничеством Берлина и Москвы
В июне пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Кейли Макинани заявила, что американский лидер не намерен "наказывать" немецкого канцлера Ангелу Меркель выводом войск.
Газета.Ru 02:36
Политика
Путин дал оценку ситуации с коронавирусом в России
В России ситуация с коронавирусом остается сложной и может качнуться в любую сторону, заявил президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемической ситуации.
Ведомости вчера в 08:40
Общество
В ФСБ заявили о задержании военного Черноморского флота за госизмену
В ФСБ России заявили, что в Севастополе был задержан военнослужащий Черноморского флота за государственную измену в пользу Украины.
RT на русском 02:37
Музыка
Новый альбом Мэрилина Мэнсона «We Are Chaos» выйдет в сентябре
В четверг, 30 июля, стало известно о том, что новый альбом Мэрилина Мэнсона "We Are Chaos" выйдет в сентябре.
Piter.tv 02:41
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия вчера в 07:41
Происшествия
На главной пешеходной улице Екатеринбурга разбился молодой человек
Екатеринбург, 30 июля 2020, 09:42 — REGNUM В Екатеринбурге на улице Вайнера разбился насмерть молодой человек.
REGNUM 02:42
Политика
Полиция начала проверку после драки депутатов ульяновского заксобрания
Полиция проводит проверку после драки депутатов на заседании законодательного собрания Ульяновской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону.
РИА Новости 02:30
Футбол
Смолов вернулся в «Локомотив» после аренды в «Сельте»
Известия вчера в 22:18
Политика
Дегтярев заявил о провокаторах из Грузии на акциях в Хабаровске
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил о нахождении в регионе провокаторов из других стран, в том числе из Грузии.
Коммерсантъ вчера в 19:54
Технологии
Россиян предостерегли от использования устройств с микрофоном
Как сообщили ToDay News Ufa, попав на гаджет с микрофоном, программа записывают любую информацию.
ToDay News Ufa 00:25
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
Вести.Ru вчера в 12:27
Футбол
«Зенит» делает шаг в сторону «Манчестер Сити». Семак хочет получать больше выгоды от фланговой игры
Ну а «Зенит» же обыграл соперника по ожидаемым голам (3,6 xG против 0,7 xG), по входам в штрафную (24 – 10), а сами питерцы создали лучший объем моментов в сезоне после игры с «Уралом» (7:0). Иными словами, критика «Зенита» действительно ничем не обоснована.
Спорт день за днем 28 июля в 09:29
Финансы
Курс евро на Мосбирже превысил 86 рублей. Доллар вырос до 73 рублей
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос на 0,83% - до отметки в 73,17 рубля, курс евро прибавил 0,5% - до 86,04 рубля.
ТАСС 03:24
Происшествия
На Кубани ребенка унесло на матрасе в море
Сотрудники "Кубань-СПАС" краевого управления МЧС России, Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) и администрации Приморско-Ахтарского района провели в акватории Азовского моря уникальную операцию по спасению пятилетней девочки, которую унесло очень далеко от берега на надувном матрасе.
Российская газета вчера в 15:02
Футбол
«Реал» вновь возглавил рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира
Мадридский "Реал", как и годом ранее, занял лидирующую позицию в рейтинге самых дорогих футбольных брендов мира.
Life.ru вчера в 20:00
Политика
Дерипаска подверг критике борьбу властей РФ с санкциями
Москва, 29 июля 2020, 14:20 — REGNUM Российские власти не предпринимают всех необходимых и достаточных мер для борьбы с санкциями, введёнными против Москвы западными странами.
REGNUM вчера в 07:20
Общество
В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
По данным информационно-новостного портала EVO-RUS.COM депутаты Государственной думы уже одобрили продление «путинских» детских выплат в размере 10000 рублей на август.
News-24.ru 01:37
Происшествия
Суд арестовал боксера, участвовавшего в смертельной драке в Барнауле
Газета.Ru вчера в 16:57
Политика
Бывший посол США в России описал процесс выбора преемника Путина
Джон Теффт, который до 2017 года занимал должность посла США описал факторы, которыми будет руководствоваться президент при своём выборе: мнение народа мнение руководителей силовых структур текущая ситуация в экономике страны учёт внутриклановой борьбы за власть Теффт говорит, что от выбора Путина зависит очень многое.
CT news вчера в 14:54
Общество
Россияне потратили часть детских пособий на погашение микрозаймов
Количество переводов в МФО стало расти только со второй недели июня, после того как в начале месяца россияне начали получать единовременные пособия на детей.
Газета.Ru 02:15
Технологии
Telegram подал жалобу в антимонопольные органы ЕС на Apple
Антимонопольные органы Евросоюза уже начали рассмотрение жалобы японской интернет-компании Rakuten насчет того, что Apple через магазин приложений взимает 30-процентную комиссию за продажу ее электронных книг, продвигая одновременно свой собственный продукт Apple Books.
ТАСС 02:39
Наука
Опасность бессимптомных носителей коронавируса доказана
Как сообщили ToDay News Ufa, чтобы выяснить, опасны или нет бессимптомные носители коронавируса, медикам пришлось исследовать более 30 000 тестов.
ToDay News Ufa 00:36
Общество
«Газпром» потерял трубоукладчика для «Северного потока-2»
Как уточняют СМИ, СТИФ является собственником трубоукладчика "Академик Черский", который способен достроить "Северный поток - 2".
The Moscow Post вчера в 01:52
Шоу-бизнес
Орейро и Арана провели совместный прямой эфир в Instagram
Приятный сюрприз преподнесла поклонникам актриса Наталия Орейро. Она пригласила на беседу в прямом эфире своего коллегу Факундо Арану.
Народные новости 28 июля в 22:11
Армия и оружие
Переплывший реку российский танк поразил журналистов из Аргентины
Журналисты аргентинской газеты Clarin обратили внимание на видео, снятое во время учений Центрального военного округа с участием экипажей танков Т-72БЗ.
РИА Новости вчера в 15:52