В России за сутки выявлено 5509 случаев коронавируса. Всего за время эпидемии в стране подтверждено 834 499 случаев COVID-19. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

За сутки в России выявлено 5509 случаев коронавируса

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