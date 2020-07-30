Число зараженных коронавирусной инфекцией нового типа в России за сутки выросло на 5 509, сообщает оперштаб. За весь период пандемии выявлено 834 499 случаев COVID-19. Новые эпизоды фиксировались в 84 регионах страны, больше всего в Москве - 678.

В России за сутки выявлено 5 509 новых случаев коронавируса

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