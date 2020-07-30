Коронавирус
ИнтерфаксВ России за сутки выявлено 5 509 новых случаев коронавируса
Число зараженных коронавирусной инфекцией нового типа в России за сутки выросло на 5 509, сообщает оперштаб. За весь период пандемии выявлено 834 499 случаев COVID-19. Новые эпизоды фиксировались в 84 регионах страны, больше всего в Москве - 678.
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Число случаев заражения коронавирусом в России за сутки увеличилось на 5 509
Парламентская газета03:33
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В Кремле прокомментировали ситуацию с задержанием россиян в Белоруссии
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Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах с 1 сентября
Новый учебный год в российских школах начнется как это всегда и бывает — 1 сентября, если, конечно, не будет никаких дополнительных рисков в отдельных регионах страны, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в РФ.
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В Минске заявили о формировании группировок под Псковом и Невелем
Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев заявил, что под Псковом и Невелем формируются две группы, которые готовятся въехать в Белоруссию для организации провокаций.
Газета.Ru 03:59
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На Сахалине против чиновника возбудили дело о халатности
Следователи возбудили уголовное дело о халатности в отношении исполняющего обязанности министра имущественных и земельных отношений Сахалинской области.
RT на русском 03:23
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В Минздраве сообщили о новом порядке медосмотра водителей
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Российская газета 03:04
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Отмечалось, что число заболевших коронавирусном может возрасти из-за начала занятий в вузах, когда в города приедут иногородние студенты.
Моя Москва.онлайн 06:03
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О беременности СМИ узнали в начале июня Известная фигуристка Юлия Липницкая выложила фото счастливой семьи на своей странице в instagram.
Курьер. Среда. Бердск 28 июля в 03:31
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Кто такой Энди Картрайт: биография Александра Юшко
47channel.ru 03:20
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В Москве студента из США приговорили к колонии за драку с полицейскими
РИА Новости 05:49
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Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
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«Зулейха открывает глаза» стал самым популярным сериалом в России
Evo-rus.com 04:40
Экономика
Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе.
Известия 04:59
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Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова нашла новую работу на СТС
Бывшая участница юмористического шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова сообщила о том, что нашла работу в новом проекте перевоплощений на телеканале СТС.
Экономика сегодня 05:59
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Адвокат подтвердил отказ Ефремова признать вину в ДТП с погибшим
Актёр Михаил Ефремов отказался от признания вины по делу о смертельном ДТП.
RT на русском вчера в 10:42
Общество
В ФСБ заявили о задержании военного Черноморского флота за госизмену
В ФСБ России заявили, что в Севастополе был задержан военнослужащий Черноморского флота за государственную измену в пользу Украины.
RT на русском 02:37
Здоровье
Москвичам предложили до конца августа пройти бесплатный онкоскрининг
Пройти проверку сможет любой желающий житель города.
Комсомольская правда вчера в 04:35
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США выводят из Германии 11,9 тыс. военнослужащих
Evo-rus.com 06:41
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Появился трейлер документального фильма о PlayStation. В нём снялись Кодзима и Церни
Создатели документального фильма From Bedrooms to Billions: The PlayStation Revolution опубликовали на своём канале в YouTube официальный трейлер проекта.
Чемпионат 06:32
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости 28 июля в 12:32
Общество
Участники протестов перекрыли движение в центре Софии
Участники антиправительственных протестов в Болгарии перекрыли движение на двух крупных магистралях в центре Софии.
Газета.Ru 06:02
Общество
Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей
Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru 28 июля в 12:50
Общество
Россияне потратили часть выплат на детей на погашение микрозаймов
Некоторые россияне направили выплаты на детей от трех до 16 лет (10 тыс. руб.), которые выплачивали во время пандемии, на возврат микрозаймов.
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В июне стало известно, что Всероссийская перепись населения будет проведена в период с 1 по 30 апреля 2021 года.
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Политика
Песков заявил об отсутствии в России юридического понятия ЧВК
ЧВК в российском законодательстве не существует, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Геркус заявил, что Кокорин перешёл в «Спартак»
Бывший гендиректор «Локомотива» Илья Геркус сообщил о переходе форварда Александра Кокорина в московский «Спартак».
RT на русском 06:34
Экономика
Банк России составит рейтинг страховщиков по жалобам клиентов
Банк России готовится запустить ежеквартальный публичный ренкинг страховщиков по количеству обоснованных жалоб на тысячу заключенных договоров, сообщает пресс-служба регулятора.
Российская газета 05:23
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Актриса Лиза Арзамасова показала кольцо за 600 тысяч рублей
По мнению эксперта, цена кольца Лизы Арзамасовой составляет порядка 600-800 тысяч рублей.
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Путин заявил о замалчивании экологических проблем в Иркутской области
Экологические проблемы в городе Усолье-Сибирское Иркутской области долгие годы не решались, заявил на совещании президент Владимир Путин.
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