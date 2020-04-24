Коронавирус
RT на русскомЗа сутки в России выявлено 5849 случаев заражения коронавирусом
Общее число инфицированных в стране выросло до 68 622. «За последние сутки в России подтверждённых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 5849 в 82 регионах, в том числе выявлено активно как контактные и без клинических проявлений — 2697 (46,1%)», — приводит РИА Новости сообщение штаба.
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В России за сутки зафиксировано 5849 новых случаев заражения коронавирусом
Общественное телевидение России03:41
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Политика
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Ослабить режим тотальной самоизоляции в Калининградской области планируется с 29 апреля, если не будет других решений на федеральном уровне.
Российская газета 07:03
Общество
Попова назвала число очагов коронавируса в России
Москва, 24 апреля 2020, 15:06 — REGNUM В России зафиксировано 355 очагов коронавирусной инфекции, заявила 24 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова.
REGNUM 08:06
Политика
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о появлении изображения главы государства Владимира Путина в храме Минобороны, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:15
Здоровье
Курские больницы могут перевести в режим инфекционного госпиталя
Как рассказал главный санитарный врач Курской области Олег Климушин, в регионе с нарастающим итогом насчитывается 7 очагов коронавируса.
Kurskcity.ru 08:38
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Путин предложил направить 7 млрд рублей на льготное автокредитование
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Газета.Ru 09:11
Армия и оружие
Минобороны окажет помощь Подмосковью в ситуации с коронавирусом
RT на русском 08:58
Общество
Собянин предложил направить студентов-медиков на практику в больницы
Мэр Москвы Сергей Собянин считает возможным для борьбы с коронавирусом направить на практику студентов четвертых и пятых курсов медицинских вузов.
Российская газета 07:54
Авто
В России перестали продавать самый дешевый автомобиль в мире
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Вести.Ru 07:27
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Что же касается срыва перестройки, то, заявил Горбачёв, в этом виноваты путчисты из Государственного комитета чрезвычайного положения (ГКЧП).
НТВ вчера в 07:32
Общество
Скворцова заявила о возможном плато заболеваемости на следующей неделе
Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова сообщила, что медики рассчитывают на выход на плато заболеваемости коронавирусом уже на следующей неделе.
РБК 08:57
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на решении ЦБ снизить ключевую ставку
Российский рубль укрепился к доллару и евро на Московской бирже в пятницу днем сразу после решения ЦБ РФ снизить ключевую ставку на 50 б.п. - до 5,50%.
Интерфакс 06:53
Общество
В Саратовской области назначили нового министра здравоохранения
Распоряжением губернатора Саратовской области от 24 апреля исполнение обязанностей министра здравоохранения региона возложено на Олега Костина.
Medvestnik.ru 06:01
Политика
Оценен реальный масштаб эпидемии коронавируса в Северной Корее
Масштабы эпидемии коронавирусной инфекции в Северной Корее гораздо больше, чем утверждает правительство страны.
Lenta.ru 07:52
Авто
Полиция Филиппин получила грузовики «Урал»
Автоновости дня вчера в 03:01
Общество
СПЧ предлагает ослабить режим самоизоляции на майские праздники
В Совете по правам человека (СПЧ) обсуждают возможные послабления режима самоизоляции на майские праздники, выяснил "Ъ".
Коммерсантъ 06:01
Здоровье
Сергей Цивилев рассказал о подготовке больниц к коронавирусу
Сергей Цивилев отметил, что Минздрав РФ требовал от регионов подготовить койки до 28 апреля, но в Кузбассе необходимые показатели были достигнуты уже 23 апреля.
Сибдепо 07:57
Космос
За орбитой Юпитера обнаружена популяция межзвездных объектов
Ин-спейс.ру вчера в 10:30
Общество
Соловьев отреагировал на петицию с требованием выгнать его с ТВ
Более 56 тысяч человек подписали петицию с требованием запретить телеведущему Владимиру Соловьеву вести эфиры на федеральных теле- и радиоканалах.
URA.Ru 07:19
Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
Общество
Умер председатель совета директоров «Лукойла» Валерий Грайфер
На 91-ом году жизни после продолжительной болезни умер председатель совета директоров «Лукойла» Валерий Грайфер, сообщила пресс-служба компании.
Ведомости 07:51
Автоспорт
Хельмут Марко: Две гонки в Австрии пройдут 5 и 12 июля
«В Австрии пройдут две гонки, каждая в воскресенье – 5 и 12 июля», – заявил в эфире радиостанции спортивный консультант Red Bull Хельмут Марко.
Autosport.com.ru 07:15
Общество
Чехия первой из стран ЕС открыла границы для выезда за рубеж
Власти Чехии приняли решение открыть границы страны и снять ряд других ограничений, которые вводились из-за коронавируса.
Ведомости вчера в 18:19
Общество
Россиянам предоставят рекомендации по поведению на майских праздниках
Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил подготовить рекомендации по поведению граждан на майских праздниках в период самоизоляции на фоне коронавируса.
Газета.Ru 07:36
Политика
Путин запретил госкомпаниям покупать иностранные лимузины
Путин запретил госкомпаниям покупать иностранные лимузины, а выбирать отечественные автомобили.
ТАСС 08:47
Экономика
Инвесторы готовят коллективный иск к Мосбирже
Инвесторы готовят коллективный иск к Московской бирже из-за закрытия майских фьючерсов на нефть WTI по минус 37,63 доллара за баррель, в котором потребуют признать это незаконным и возместить понесенные убытки, сообщили РИА Новости в юридической компании Milton Legal.
ПРАЙМ 05:39
Технологии
Nintendo подтвердила утечку данных 160 тысяч аккаунтов Network ID
Хакеры получили доступ к данным 160 тыс. аккаунтов Nintendo Network ID.
CyberSport.ru 08:40