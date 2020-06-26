За весь период зафиксировано 9 166 летальных исходов, выздоровело 403 430 человек. 28 июня сообщалось о 6791 выявленном случае за сутки и 634 437 — с начала распространения инфекции. 18 июня глава Роспотребнадзора Анна Попова 18 июня заявила, что ситуация с коронавирусом в России управляема.

За сутки в России выявлено 6719 случаев коронавируса

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