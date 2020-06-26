Коронавирус
ИзвестияЗа сутки в России выявлено 6719 случаев коронавируса
За весь период зафиксировано 9 166 летальных исходов, выздоровело 403 430 человек. 28 июня сообщалось о 6791 выявленном случае за сутки и 634 437 — с начала распространения инфекции. 18 июня глава Роспотребнадзора Анна Попова 18 июня заявила, что ситуация с коронавирусом в России управляема.
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В России выявили 6,8 тыс. новых случаев коронавируса. Всего заболели более 620 тыс. человек
Полит.ру26 июня в 03:50
Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 04:32, Ашберн
Авто
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Российская газета 01:00
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Evo-rus.com 02:58
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Согласно проекту федерального бюджета, за четыре года финансирование составит более 44 миллиардов рублей.
АТВмедиа 02:30
Авто
В России подорожали кроссоверы Haval F7 и F7x
Модель комплектации Elite стоит теперь от 1 579 000 до 1 759 000 руб. Кроссовер в версии Premium обойдется за 1 679 000 – 1 879 000 руб.
Evo-rus.com вчера в 03:28
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости вчера в 18:20
Общество
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Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении скидки при получении кредита на новый автомобиль отечественного производства.
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Общество
Стала известна цена PlayStation 5 и набора аксессуаров
В сеть попала свежая информация о японской консоли и аксессуарах к ней.
Anonsens 04:18
Авто
Компания УАЗ опровергла закрытие проекта по созданию «Русского Прадо»
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Австралийская актриса Марго Робби сыграет в новой части "Пиратов Карибского моря".
Piter.tv 00:32
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Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки
Evo-rus.com 01:38
Происшествия
Сестрам Хачатурян добавили три тома
Адвокаты настаивают, что допрасследование еще раз подтвердило, что девушки лишь защищали свои жизни от неминуемого посягательства со стороны отца, а потому в случае утверждения прокуратурой заключения будут требовать для всех трех суда присяжных.
Коммерсантъ вчера в 18:04
Музыка
Blackpink побили исторический рекорд BTS на YouTube
Южнокорейская герл-группа Blackpink, вернувшись после долгого отсутствия, побила рекорд бойбенда BTS на YouTube.
Piter.tv 03:26
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Российские туроператоры отменяют и переносят туры на июль
В мае министр транспорта РФ Евгений Дитрих допустил, что международные авиаперевозки могут быть возобновлены в июле.
Слово и Дело 27 июня в 23:59
Авто
Назвали 5 «неубитых» премиальных кроссоверов не дороже 500 тыс. рублей
Тарантас Ньюс 00:47
Здоровье
В больницах Челябинска ввели обязательный тест на коронавирус
Всего в столице Южного Урала заболели коронавирусом 2 753 человека. Горлова подчеркнула, что почти половина из них вылечились.
Уралинформбюро 04:17
Авто
Новая Skoda Octavia получила битопливную версию G-Tec
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Названа польза отключения геолокации на смартфоне
Отключение геолокации на смартфоне позволит предотвратить утечку личных персональных данных, а также продлить время работы от аккумулятора.
Lenta.ru 01:59
Экономика
Греф заявил о сходстве ситуации с коронавирусом и дефолта 1998 года
В похожей ситуации оказался и Сергей Кириенко, когда вскоре после его назначения премьером случился дефолт 1998 года.
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Эксперты назвали пять способов открыть случайно запертый автомобиль
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Политика
Политолог назвал страны, которые станут мировыми лидерами после США
Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала готовиться жить в мире, где США не будут мировой державой.
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Ожидается, что уже завтра начнется распространение стабильной версии оболочки MIUI 12 для первых смартфонов производителя.
The GEEK вчера в 09:35
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В России с 1 июля вступят в силу три новых изменения для водителей
С 1 июля на территории Российской Федерации вступит в силу целый ряд нововведений для водителей и владельцев автомобилей.
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Дни24 вчера в 11:23
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В Москве ликвидирована финансовая пирамида
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RT на русском 04:14
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Пищевая добавка Е171 может способствовать развитию заболеваний
Наночастицы двуокиси титана, которые входят в пищевую добавку Е171, могут вызывать воспаление кишечника у тучных людей и мышей, 9 июня сообщает журнал Small.
ИА Красная Весна вчера в 10:19