Коронавирус

ИзвестияИзвестияЗа сутки в России выявлено 6719 случаев коронавируса

За весь период зафиксировано 9 166 летальных исходов, выздоровело 403 430 человек. 28 июня сообщалось о 6791 выявленном случае за сутки и 634 437 — с начала распространения инфекции. 18 июня глава Роспотребнадзора Анна Попова 18 июня заявила, что ситуация с коронавирусом в России управляема.
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В России за сутки выявлено 6719 заразившихся коронавирусом, всего — 641 156

Коммерсантъ03:37

6791 новый случай COVID-19 выявили в России

АМИТЕЛвчера в 04:41

В России выявлен 6 791 новый случай коронавируса

Рамблервчера в 03:51

В России выявлен 6 791 новый заболевший коронавирусом

TV BRICSвчера в 03:52

За сутки в России выявили около 7 тысяч новых случаев коронавируса

Газета Кемерова26 июня в 03:55

В России выявили 6,8 тыс. новых случаев коронавируса. Всего заболели более 620 тыс. человек

Полит.ру26 июня в 03:50

В России зафиксировано 6 800 новых случаев заражения коронавирусом

Piter.tv26 июня в 03:45
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 04:32, Ашберн
Авто

Kia остановила продажи Seltos в России из-за конструктивного дефекта

В России приостановлены продажи одной из самых продаваемых моделей марки - кроссовера Seltos.
Российская газета 01:00
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Авто

Ford представил новый пикап F-150

В салоне автомобиля установлена обновленная мультимедийная система. Отмечается, что пикап начнут продавать осенью следующего года.
Evo-rus.com 02:58
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Общество

Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году

Согласно проекту федерального бюджета, за четыре года финансирование составит более 44 миллиардов рублей.
АТВмедиа 02:30
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Авто

В России подорожали кроссоверы Haval F7 и F7x

Модель комплектации Elite стоит теперь от 1 579 000 до 1 759 000 руб. Кроссовер в версии Premium обойдется за 1 679 000 – 1 879 000 руб.
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Общество

Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости вчера в 18:20
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Общество

Мишустин изменил правила льготного автокредитования

Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении скидки при получении кредита на новый автомобиль отечественного производства.
Известия вчера в 07:53
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Общество

Стала известна цена PlayStation 5 и набора аксессуаров

В сеть попала свежая информация о японской консоли и аксессуарах к ней.
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Авто

Компания УАЗ опровергла закрытие проекта по созданию «Русского Прадо»

В гамме двигателей ожидается появление новых моторов, среди которых «атмосферник» объёмом 2,5 литра, 2 бензиновых турбодвигателя и турбодизель от Ford Transit.
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Кино

Марго Робби снимется в «Пиратах Карибского моря»

Австралийская актриса Марго Робби сыграет в новой части "Пиратов Карибского моря".
Piter.tv 00:32
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Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки

Evo-rus.com 01:38
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Происшествия

Сестрам Хачатурян добавили три тома

Адвокаты настаивают, что допрасследование еще раз подтвердило, что девушки лишь защищали свои жизни от неминуемого посягательства со стороны отца, а потому в случае утверждения прокуратурой заключения будут требовать для всех трех суда присяжных.
Коммерсантъ вчера в 18:04
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Общество

Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в монастыре на Урале

РБК вчера в 15:32
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Музыка

Blackpink побили исторический рекорд BTS на YouTube

Южнокорейская герл-группа Blackpink, вернувшись после долгого отсутствия, побила рекорд бойбенда BTS на YouTube.
Piter.tv 03:26
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Общество

Российские туроператоры отменяют и переносят туры на июль

В мае министр транспорта РФ Евгений Дитрих допустил, что международные авиаперевозки могут быть возобновлены в июле.
Слово и Дело 27 июня в 23:59
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Назвали 5 «неубитых» премиальных кроссоверов не дороже 500 тыс. рублей

Тарантас Ньюс 00:47
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Здоровье

В больницах Челябинска ввели обязательный тест на коронавирус

Всего в столице Южного Урала заболели коронавирусом 2 753 человека. Горлова подчеркнула, что почти половина из них вылечились.
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Экономика

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Эксперты назвали пять способов открыть случайно запертый автомобиль

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Политолог назвал страны, которые станут мировыми лидерами после США

Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала готовиться жить в мире, где США не будут мировой державой.
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Смартфоны Redmi получили обновление до MIUI 12

Ожидается, что уже завтра начнется распространение стабильной версии оболочки MIUI 12 для первых смартфонов производителя.
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Пользователи обнаружили в Твиттере закрытые аккаунты двух серий — Fable и Perfect Dark.
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Рейтинг действующего президента Украины Владимира Зеленского упал более чем в два раза, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на опубликованные украинскими СМИ результаты опроса Центра Разумкова.
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С 1 июля на территории Российской Федерации вступит в силу целый ряд нововведений для водителей и владельцев автомобилей.
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В iOS 14 впервые станет доступна возможность добавлять подписи к фото

В iOS 14 впервые появится возможность добавлять подписи к снимкам. Изменения можно будет оценить в приложении «Фото».
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В Москве ликвидирована финансовая пирамида, от которой пострадали более 250 человек.
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Пищевая добавка Е171 может способствовать развитию заболеваний

Наночастицы двуокиси титана, которые входят в пищевую добавку Е171, могут вызывать воспаление кишечника у тучных людей и мышей, 9 июня сообщает журнал Small.
ИА Красная Весна вчера в 10:19
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