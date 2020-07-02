6 тыс. 760 новых случаев коронавируса выявили за минувшие сутки в России. Об этом заявили в оперативном штабе. У 32% новых пациентов не было клинических проявлений болезни.

6 тыс. 760 новых случаев коронавируса выявили за сутки в России

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Шоу-бизнес Дмитрий Нагиев пожаловался на возраст Известный российский телеведущий и актер Дмитрий Нагиев, ставший особо популярным и востребованным после появления на телевидении скандального шоу «Окна», буквально на днях решил обратиться к своим поклонникам в социальной сети Instagram. 1