В течение суток умерли 154 человека, вчера было 93 смертей. Всего в стране зарегистрировано 647 тысяч 849 случаев коронавирусной инфекции, 9 тысяч 320 умерших и 412 тысяч 650 выписанных (9 тыс. 220 выписаны за последние сутки). Число активных случаев заражения составляет 225 тысяч 879.

Менее 6,7 тысячи случаев заражения коронавирусом выявили в РФ за сутки

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