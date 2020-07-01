Коронавирус
Государственные ВестиМенее 6,7 тысячи случаев заражения коронавирусом выявили в РФ за сутки
В течение суток умерли 154 человека, вчера было 93 смертей. Всего в стране зарегистрировано 647 тысяч 849 случаев коронавирусной инфекции, 9 тысяч 320 умерших и 412 тысяч 650 выписанных (9 тыс. 220 выписаны за последние сутки). Число активных случаев заражения составляет 225 тысяч 879.
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Общество
Отец Хабиба Нурмагомедова скончался в Москве
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, скончался в Москве.
RT на русском 07:12
Здоровье
На Среднем Урале пообещали прояснить ситуацию со статистикой COVID-19
Екатеринбург, 3 июля 2020, 14:39 — REGNUM В оперативном штабе Свердловской области прокомментируют сведения о возможных проблемах со статистикой по коронавирусу в регионе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 07:39
Экономика
Сбербанк снова снизил ставки по рублевым вкладам
Москва, 2 июля 2020, 17:07 — REGNUM Крупнейший российский банк — Сбербанк — снизил ставки базовых рублевых вкладов.
REGNUM вчера в 10:07
Происшествия
Суд в Татарстане отменил приговор по делу об изнасиловании ребенка
Верховный суд Татарстана отменил решение районного суда, оправдавшего 27-летнего жителя города Бугульма Сергея Кукушкина по делу о насилии в отношении полуторагодовалой дочери.
Газета.Ru 06:42
Общество
В Гидрометцентре предупредили о жаре и грозах в ближайшие дни
На Чукотке и Колыме прогнозируются резкое понижение температуры и заморозки ночью.
РБК 03:48
Общество
Режим повышенной готовности на Кубани продлен до 21 июля 2020 года
Губернатор уже подписал соответствующее постановление Вениамин Кондратьев подписал постановление, согласно которому режим повышенной готовности на территории Краснодарского края продолжает действовать до 21 июля 2020.
Кубань-Информ 06:23
Политика
Песков уточнил возможность переноса единого дня голосования в сентябре
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 3 июля, заявил, что в Кремле не обсуждают возможность переноса на более поздние сроки единого дня голосования в сентябре.
Известия 07:24
Общество
Минобороны РФ: привитых от COVID-19 добровольцев осматривают ежедневно
Как сообщало ИА REGNUM, добровольцы, испытывающие вакцину от COVID-19, изолированы в стационаре в московском госпитале имени Бурденко.
REGNUM 01:24
Политика
Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин поблагодарил российских граждан за одобрение поправок в Конституции РФ.
Известия вчера в 17:45
Культура
«Херсонес Таврический» проведёт торжественное открытие 3 июля
Севастопольский историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический» проведёт торжественное открытие летнего сезона для своих посетителей 3 июля.
RT на русском 05:43
Общество
Первый в мире памятник курьерам установили в Москве
Мослента 06:20
Политика
В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»
Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршалл Биллингсли в пятницу, 3 июля, назвал «ужасными» океанскую многоцелевую систему «Посейдон» и крылатую ракету «Буревестник» и призвал свернуть эти проекты.
Известия 04:30
Общество
Вандалы осквернили статую Русалочки в Копенгагене
В Копенгагене неизвестные изрисовали черной краской знаменитую статую Русалочки из сказки Ганса Христиана Андерсена, пишет датская газета Berlingske.
Российская газета 07:43
Происшествия
ОрВД оценила информацию об опасном сближении самолетов над Ростовом
Информация об опасном сближении самолетов авиакомпаний S7 и Emirates в небе над Ростовом-на-Дону является преувеличением.
Известия вчера в 07:44
Политика
Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и глава ЦИК Элла Памфилова оценили итоги голосования в Ненецком автономном округе по внесению поправок в Конституцию.
РИА Новости вчера в 12:43
Религия
Бывший «духовник Поклонской» снова не явился на церковный суд
Екатеринбург, 3 июля 2020, 11:46 — REGNUM Схиигумен Сергий (Романов) в очередной раз не явился в Екатеринбург на заседание церковного суда.
REGNUM 04:46
Общество
На Камчатке первый ЕГЭ сдали почти 400 выпускников
Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске 3 июля состоятся первые экзамены по географии, информатике и литературе в девяти школах — подготовлена 241 аудитория.
REGNUM 02:35
Кино
Генри Кавилл опроверг слухи о своем возвращении к роли Супермена
Генри Кавилл решительно опроверг упорно продолжающие циркулировать слухи о том, что он вернётся к роли Супермена.
Российская газета 04:56
Шоу-бизнес
Андрей Макаревич опубликовал фото с тайной свадьбы
Оказывается, торжество прошло в Яффе, а Андрей сказал, что изначально не был готов к еврейской свадьбе, так как ничего не знал о традициях еврейского бракосочетания.
RuNews24.ru 04:02
Политика
Президент Франции назначил нового премьер-министра
Президент Франции Эммануэль Макрон назначил нового премьер-министра.
Вести.Ru 06:50
Происшествия
Экс-чиновник в Нижнем Новгороде продал четыре истребителя по 153 рубля
Бывший нижегородский чиновник Андрей Силяков продал из Росрезерва четыре российских истребителя МиГ-31 по 153 рубля за штуку и девять лет скрывался от правоохранителей, пишет "Комсомольская правда" со ссылкой на заявление представителя Генпрокуратуры в ПФО Виктора Латина.
Газета.Ru вчера в 19:55
Наука
У заражённых коронавирусом обезьян развился кратковременный иммунитет
Обезьяны, заражённые коронавирусом, были защищены от повторного инфицирования на срок до 28 дней.
UfacityNews.ru 05:30
Игры
Crytek отложила выход ремастера Crysis из-за утечек
Игромания.ру 01 июля в 11:09
Шоу-бизнес
39-летняя Саша Зверева через пять дней после родов вышла из декрета
Саша Зверева выходит из декрета на пятый день после родов Так, старшей дочери Василисе в этом году исполняется 17 лет, а сыну Макару — 12.
Вокруг ТВ вчера в 04:43
Политика
Верховный суд Турции разрешил превратить собор Святой Софии в мечеть
Верховный суд Турции постановил, что статус собора Святой Софии в Стамбуле может быть изменен указом главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана, передает греческое издание Оrthodox Times.
Газета.Ru вчера в 07:12
Экономика
Россияне смогут получить новую выплату по 6 500 рублей на каждого
Ожидается, что в основном выплаты получат субъекты малого и среднего предпринимательства, а также социально ориентированные НКО в определенных отраслях.
iReactor вчера в 10:55