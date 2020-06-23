Коронавирус

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыВ России за сутки выявлено 7176 новых случаев заражения коронавирусом

Новые случаи инфицирования обнаружены в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2272 (31,6%) человека без клинических проявлений, сказано в сообщении. Также стало известно, что за последние сутки 12 393 человека выздоровели от COVID-19.
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В России за сутки выявили 7176 новых случаев коронавируса

Онлайн Тамбов.ру05:40

В России за сутки — 7 176 случаев коронавируса

Спорт-Экспресс03:45

В России выявлено 7425 новых случаев коронавируса

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В России за сутки зафиксировали 7176 новых случаев коронавируса

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В России за сутки выявили 7425 новых случаев заболевания COVID-19

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В России за сутки выявили более 7170 случаев коронавируса

Аргументы недели04:01

За сутки в России выявлено 7425 случаев коронавируса

RT на русскомвчера в 03:37
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Депутаты подрались в Саратовской областной думе

Газета.Ru 04:15
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Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике

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Lenta.ru вчера в 12:01
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Футбол

Левников рассудит матч 24-го тура РПЛ между «Динамо» и ЦСКА

РФС назначил судейскую бригаду, которая отработает на матче 24-го тура РПЛ, в котором «Динамо» примет ЦСКА.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко по завершении парада в честь 75-летия Победы сразу улетел в Минск.
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Политика

Захарова ответила на оскорбления грузинского журналиста в адрес Путина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на очередные оскорбления грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента Владимира Путина, вспомнив фразу министра иностранных дел Сергея Лаврова.
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Происшествия

Брат замурованного в бетон российского ребенка знал об убийстве

Брат замурованного в бетон ребенка в Астрахани знал об убийстве, однако молчал о случившемся.
Lenta.ru 07:24
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Политика

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Проходя мимо гостевой трибуны после юбилейных торжеств, Александр Лукашенко неожиданно признался, что приехал "в столицу Родины".
Российская газета 11:26
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Кино

Появился трейлер триллера «Агент Ева» с Джессикой Честейн

Игромания.ру 08:50
Происшествия

В Пакистане представили доклад о причинах крушения самолета в Карачи

ТАСС 11:24
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Общество

Владимир Путин предложил расширить условия льготной ипотеки

Президент России Владимир Путин предложил расширить условия льготной ипотеки под 6,5% годовых на покупку нового жилья.
Урал-пресс-информ вчера в 16:12
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Шоу-бизнес

Разведенный Прилучный за неделю нашел замену Муцениеце

После официального расторжения брака Прилучный стал чаще появляться на людях со звездой ситкома "Папины дочки" Мирославой Карпович.
Народные новости вчера в 04:09
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Происшествия

В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов

Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ вчера в 16:37
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Политика

Президент Киргизии воздержался от участия в параде Победы

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение не участвовать в параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Российская газета 06:25
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Экономика

«Яндекс» заинтересован в выкупе доли Uber в «Яндекс.Такси»

«Яндекс» заинтересован в консолидации бизнеса «Яндекс.Такси» и находится с Uber в постоянном диалоге, заявил финансовый директор интернет-компании Грег Абовский в ходе конференц-звонка.
Коммерсантъ 10:33
Происшествия

В Чечне мать эксгумированной Мадины извинилась перед Кадыровым

Мать многодетной матери Мадины Умаевой, умершей 12 июня при невыясненных обстоятельствах и спешно похороненной ночью, принесла извинения Рамзану Кадырову за свое ранее сделанное заявление о том, что ее дочка погибла от домашнего насилия.
Кавказ Пост 00:58
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Происшествия

У 25 сотрудников Кулундинской ЦРБ на Алтае выявили коронавирус

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявлено 77 инфицированных, всего в регионе за время пандемии были выявлены 3 522 человека с коронавирусом.
ТАСС 00:58
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Общество

Путин вручил в Кремле государственные премии

Президент России Владимир Путин вручил Государственные премии за 2019 год в области науки и технологий, литературы и искусства, а также в сфере гуманитарной деятельности, благотворительности и правозащиты.
Общественная служба новостей 08:28
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Политика

Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву

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Сбивший MH17 ЗРК «Бук» мог принадлежать украинской армии

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В Калининграде поощрят девушку, потерявшую туфлю на параде

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Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем

Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем.
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Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
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Блогер Настя Тропицель насмерть разбилась на байке

Популярный блогер Настя Тропицель 21 июня насмерть разбилась на мотоцикле на Бали. Информацию подтвердил отец девушки.
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Игры

Для The Witcher 3: Wild Hunt создали мод с огнестрельным оружием

Чемпионат вчера в 17:34
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Политика

Посол России рассказал о реакции ФРГ на статью Путина

Посол России в Берлине Сергей Нечаев заявил, что статью российского президента Владимира Путина о Второй мировой войне активно обсуждают в политических, научных и общественных кругах в Германии.
RT на русском 10:35
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«Рубин» подписал 18-летнего нападающего

18-летний футболист подписал с клубом четырехлетний контракт. Форвард перешёл в команду в статусе свободного агента.
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Кудрин оценил предложенное Путиным изменение ставки НДФЛ

Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин считает, что предложенное президентом Владимиром Путиным изменение ставки НДФЛ аккуратное.
Ведомости вчера в 13:27
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Порошенко вызвали на допрос в качестве подозреваемого

Бывшего президента Украины Петра Порошенко в качестве подозреваемого вызвали на допрос в госбюро расследований (ГБР).
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Рок-музыкант Роджер Уотерс: «Именно русские разгромили нацистов»

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Forbes обновил рейтинг лучших вузов России

Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики.
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