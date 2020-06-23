Коронавирус
Аргументы и ФактыВ России за сутки выявлено 7176 новых случаев заражения коронавирусом
Новые случаи инфицирования обнаружены в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2272 (31,6%) человека без клинических проявлений, сказано в сообщении. Также стало известно, что за последние сутки 12 393 человека выздоровели от COVID-19.
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Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение не участвовать в параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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Коммерсантъ 10:33
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В Чечне мать эксгумированной Мадины извинилась перед Кадыровым
Мать многодетной матери Мадины Умаевой, умершей 12 июня при невыясненных обстоятельствах и спешно похороненной ночью, принесла извинения Рамзану Кадырову за свое ранее сделанное заявление о том, что ее дочка погибла от домашнего насилия.
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Путин вручил в Кремле государственные премии
Президент России Владимир Путин вручил Государственные премии за 2019 год в области науки и технологий, литературы и искусства, а также в сфере гуманитарной деятельности, благотворительности и правозащиты.
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Forbes обновил рейтинг лучших вузов России
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