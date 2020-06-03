Коронавирус

Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнВ России за сутки выявили 8863 случая коронавируса

Уточняется, что общее число коронавирусных больных достигло в стране 423 741 случая. Ранее суточный прирост составлял 2,2%. Болезнь зафиксировали в 84 регионах России. По данным медработников, у 41,9% из новых заболевших клинических проявлений вируса обнаружено не было.
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В России за сутки выявили 8 536 новых случаев коронавируса

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Газета Кемерова31 мая в 03:49

За сутки еще 138 россиян погибли от COVID-19

ВЕСТИ: Приморье31 мая в 03:38
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Общество

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Крымчанину предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве ребёнка

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Ранее в России у кошки подтвердился коронавирус.
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Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
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Пользователи WhatsApp были предупреждены о новой схеме мошенничества, с помощью которой злоумышленники могут получить доступ к учетным записям.
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Формула-1 представила календарь первых восьми этапов сезона

Сегодня, 2 июня пресс-служба Формулы-1 представила расписание первых восьми этапов нового сезона.
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Швеция, в отличие от других стран, не стала вводить жесткие ограничения: несмотря на распространение инфекции, там продолжали работать предприятия сферы услуг, школы и детские сады.
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Песков оценил безопасность проведения голосования по поправкам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что при голосовании по поправкам в Конституцию 1 июля угроз здоровью граждан не будет при соблюдении правил санитарно-эпидемиологической безопасности.
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Бизнес избежит штрафов за несоблюдение рекомендаций Роспотребнадзора

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Прокурор запросил реальный срок для экс-омбудсмена Севастьянова

«Прокурор запросил три с половиной года реального срока и 800 тыс. штрафа», – написал Севастьянов на своей страничке в facebook.
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«На высшем уровне участие не предусмотрено»,— сказал господин Песков журналистам на вопрос о том, принял ли приглашение Владимир Путин.
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Вслед за стратегией альянса и планом Ниссана сегодня обнародована трёхлетняя программа группы Renault, которая позволит ей сэкономить более двух миллиардов евро.
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