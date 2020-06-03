Уточняется, что общее число коронавирусных больных достигло в стране 423 741 случая. Ранее суточный прирост составлял 2,2%. Болезнь зафиксировали в 84 регионах России. По данным медработников, у 41,9% из новых заболевших клинических проявлений вируса обнаружено не было.

В России за сутки выявили 8863 случая коронавируса

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