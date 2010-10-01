Всего в российской столице коронавирусом заразились 171 443 человек. Следом идёт Московская область, где за сутки выявлено 793 заболевших, и Санкт-Петербург, в котором выявили 387 новых случая. Суточный прирост зарегистрированных больных COVID-19 в России снизился до 2,3%.

За сутки в России выявлено 8 338 новых случаев заражения коронавирусом

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