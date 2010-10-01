Коронавирус

Ореанда-НовостиОреанда-НовостиЗа сутки в России выявлено 8 338 новых случаев заражения коронавирусом

Всего в российской столице коронавирусом заразились 171 443 человек. Следом идёт Московская область, где за сутки выявлено 793 заболевших, и Санкт-Петербург, в котором выявили 387 новых случая. Суточный прирост зарегистрированных больных COVID-19 в России снизился до 2,3%.
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В России увеличился ежедневный прирост случаев заражения COVID-19

Профиль08:18

Медики за сутки диагностировали коронавирус у более 8 000 россиян

VSE42.RU04:08

2140 новых случаев коронавируса выявили в Москве

РИАМО03:36

За сутки в России выявлено 8 338 новых случаев заражения коронавирусом

Ореанда-Новости03:43

В России за сутки зарегистрировано еще 8 338 случаев заражения COVID-19

ТК Звезда03:41

В России выявили 8338 новых случаев заболевания COVID-19

РЕН ТВ03:36

В России за сутки выявлено менее 8,5 тысяч случаев заражения коронавирусом

ИА Красная Весна03:55
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Энергетика

Транзит российского газа через Польшу остановлен

Поставки по газопроводу "Ямал-Европа", проходящему через территорию Польшу, полностью остановлены.
Российская газета вчера в 07:05
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Политика

Путин бросил ручку во время совещания

Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
Lenta.ru вчера в 16:42
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Транспорт

Московским водителям отменили 3,5 тысячи штрафов за езду без пропуска

Около 3,5 тысячи штрафов за езду без пропуска отменила Московская административная дорожная инспекция водителям.
ТВ Центр 08:55
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Экономика

Вице-премьер Борисов призвал к переходу России на дефицитный бюджет

Российский бюджет, полагает вице-премьер, готов к тому, чтобы быть стабильным и не зависеть от колебаний в мировой экономике.
REGNUM 08:53
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Политика

Герхард Шредер назвал «карликом» украинского посла

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер завел подкаст и уже в первом же выпуске успел вступить в заочную полемику с послом Украины в ФРГ Андреем Мельником, назвав его "карликом" за его критику призывов к снятию санкций с России.
Газета.Ru 09:57
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Общество

В Москве разрешат прогулки по графику

Прогулки для москвичей планируют разрешить в тестовом режиме, по графику, заявил в среду, 27 мая, мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.
Известия 08:56
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Политика

Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину

Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru 04:42
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Футбол

«Моментами это просто вулкан!» Актеру Ефремову нравится, как ведет себя тренер «Спартака»

Интервью актера Ефремова — Недавно Александр Панов сказал, что при Тедеско игра «Спартака» стала более динамичной и эмоциональной.
Спорт-Экспресс 09:35
Происшествия

В Санкт-Петербурге на месте пожара в гараже нашли тела трех человек

Пожар произошел в гараже на проспекте Космонавтов в Санкт-Петербурге, на месте ЧП найдены тела трех человек.
ТАСС 09:51
Космос

США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС

Ракета-носитель Falcon-9 (англ. "Сокол-9") частично многоразового использования была разработана компанией SpaceX в 2005-2008 годах и предназначена для вывода на орбиту многоразового космического корабля Dragon, а также спутников различного назначения.
ТАСС вчера в 17:03
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Политика

Совет ЕС одобрил упрощение визового режима с Белоруссией

Совет ЕС утвердил соглашение об упрощении визового режима с Белоруссией. Ранее документ ратифицировала Белоруссия.
Коммерсантъ 10:23
1
Общество

Минтруд предложил втрое увеличить минимальное пособие по безработице

Минтруд предлагает увеличить на три месяца размер минимального пособия по безработице в 3 раза, до 4,5 тысяч рублей, сообщил глава ведомства Антон Котяков.
РИА Новости 10:28
23
Политика

Глава МИД Украины пообещал России «ответки» за дипломатические «атаки»

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если Россия будет продолжать «дипломатические атаки» в отношении Украины, то получит «ответки».
Известия 07:22
2
Политика

Путин предложил направить московских медиков в регионы

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва должна помочь регионам в борьбе с коронавирусом, направив туда медиков и лекарства, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 09:13
68
Общество

С момента закрытия границ Финляндии остались неосуществлёнными 13 млн поездок

С момента закрытия границ (19 мая) зафиксировано на 13 млн пересечений границы меньше, чем обычно за аналогичный период.
Фонтанка.Ру 10:32
Происшествия

В Сирии взорвали турецкий конвой

В сирийском Идлибе прогремел взрыв во время проезда турецкого военного конвоя по трассе М4.
Lenta.ru 10:31
Общество

Москвичам пообещали рекордное количество дождей в конце недели

Мослента вчера в 22:14
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Общество

Вирусолог объяснил невосприимчивость некоторых людей к коронавирусу

Невосприимчивость некоторых людей к коронавирусной инфекции нового типа может быть обусловлена как биологическими, так и физиологическими причинами.
News.ru 10:29
1
Шоу-бизнес

Победительницей «Холостяка» стала Барбара Пино

Шоу Холостяк на ТНТ подошло к концу. Его победительницей стала Барбара Пино. Финал шоу состоялся в воскресенье, 24 мая.
iReactor 24 мая в 09:26
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Политика

Дания назвала условия остановки «Северного потока-2»

"Из-за санкций швейцарская судоходная компания Allseas остановила работу своего судна, а концы трубопровода просто опустили на дно моря рядом с Борнхольмом", - цитирует издание РИА Новости.
Вестник Кавказа вчера в 11:02
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Армия и оружие

В Киеве открыли дело против вице-адмирала ЧФ России

Добавим, что указанная пресс-служба Генпрокуратуры в своем релизе забыла указать фамилию «вице адмирала ЧФ РФ».
Свободная Пресса 10:07
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Хоккей

Александр Овечкин в девятый раз стал обладателем «Морис Ришар Трофи»

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин получил награду лучшему снайперу Национальной хоккейной лиги.
Vprognoze.ru 06:36
Здоровье

Главврач больницы в Петербурге рассказал о массовом увольнении медиков

Медики клинической больницы №122 в Санкт-Петербурге массово увольняются из-за коронавируса, рассказал главврач Яков Накатис.
Lenta.ru вчера в 10:13
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Происшествия

В Псковской области завели дело об убийстве после пропажи ребенка

Уголовное дело об убийстве возбуждено после пропажи трехлетней девочки в Псковской области, поиски продолжаются, сообщается на сайте СК России.
РИА Новости 07:40
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Культура

Глобальный фестиваль стартует в пятницу

Обещанный миру глобальный онлайн-кинофестиваль We Are One ("Мы едины"), который хотя бы отчасти должен компенсировать вынужденную паузу в жизни "земных" фестивалей, стартует уже 29 мая и продлится 10 дней.
Российская газета 10:16
Здоровье

Роспотребнадзор утвердил до конца года правила профилактики CoVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России.
Nord-News 07:34
397
Политика

Путин объявил дату парада Победы

НТР 24 вчера в 08:08
5,7K
Общество

Американский F-35 чуть не утонул в море сразу после старта с авианосца

Американский истребитель F-35 чуть не утонул в море сразу после старта с площадки авианосца.
HotGeo 09:14
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Общество

Цены на авиабилеты по России вырастут во второй половине лета

Сервис для путешественников Biletix сообщил о том, что цены на авиаперелеты по России обычно вырастают во второй половине туристического сезона.
Pravda.Ru 07:33
Кино

«Девушка с татуировкой дракона» станет телесериалом

Напомним: ранее образ Лисбет Саландер на себя примерили Нуми Рапас - в шведской линейке (три фильма + значительно удлиненная телеверсия), Руни Мара у Финчера в 2011-м и Клэр Фой в картине "Девушка, которая застряла в паутине" 2018-го Альвареса.
Российская газета 07:13
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