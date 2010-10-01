Коронавирус
Ореанда-НовостиЗа сутки в России выявлено 8 338 новых случаев заражения коронавирусом
Всего в российской столице коронавирусом заразились 171 443 человек. Следом идёт Московская область, где за сутки выявлено 793 заболевших, и Санкт-Петербург, в котором выявили 387 новых случая. Суточный прирост зарегистрированных больных COVID-19 в России снизился до 2,3%.
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Энергетика
Транзит российского газа через Польшу остановлен
Поставки по газопроводу "Ямал-Европа", проходящему через территорию Польшу, полностью остановлены.
Российская газета вчера в 07:05
Политика
Путин бросил ручку во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
Lenta.ru вчера в 16:42
Транспорт
Московским водителям отменили 3,5 тысячи штрафов за езду без пропуска
Около 3,5 тысячи штрафов за езду без пропуска отменила Московская административная дорожная инспекция водителям.
ТВ Центр 08:55
Экономика
Вице-премьер Борисов призвал к переходу России на дефицитный бюджет
Российский бюджет, полагает вице-премьер, готов к тому, чтобы быть стабильным и не зависеть от колебаний в мировой экономике.
REGNUM 08:53
Политика
Герхард Шредер назвал «карликом» украинского посла
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер завел подкаст и уже в первом же выпуске успел вступить в заочную полемику с послом Украины в ФРГ Андреем Мельником, назвав его "карликом" за его критику призывов к снятию санкций с России.
Газета.Ru 09:57
Общество
В Москве разрешат прогулки по графику
Прогулки для москвичей планируют разрешить в тестовом режиме, по графику, заявил в среду, 27 мая, мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.
Известия 08:56
Политика
Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину
Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru 04:42
Футбол
«Моментами это просто вулкан!» Актеру Ефремову нравится, как ведет себя тренер «Спартака»
Интервью актера Ефремова — Недавно Александр Панов сказал, что при Тедеско игра «Спартака» стала более динамичной и эмоциональной.
Спорт-Экспресс 09:35
Происшествия
В Санкт-Петербурге на месте пожара в гараже нашли тела трех человек
Пожар произошел в гараже на проспекте Космонавтов в Санкт-Петербурге, на месте ЧП найдены тела трех человек.
ТАСС 09:51
Космос
США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС
Ракета-носитель Falcon-9 (англ. "Сокол-9") частично многоразового использования была разработана компанией SpaceX в 2005-2008 годах и предназначена для вывода на орбиту многоразового космического корабля Dragon, а также спутников различного назначения.
ТАСС вчера в 17:03
Политика
Совет ЕС одобрил упрощение визового режима с Белоруссией
Совет ЕС утвердил соглашение об упрощении визового режима с Белоруссией. Ранее документ ратифицировала Белоруссия.
Коммерсантъ 10:23
Общество
Минтруд предложил втрое увеличить минимальное пособие по безработице
Минтруд предлагает увеличить на три месяца размер минимального пособия по безработице в 3 раза, до 4,5 тысяч рублей, сообщил глава ведомства Антон Котяков.
РИА Новости 10:28
Политика
Глава МИД Украины пообещал России «ответки» за дипломатические «атаки»
Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если Россия будет продолжать «дипломатические атаки» в отношении Украины, то получит «ответки».
Известия 07:22
Политика
Путин предложил направить московских медиков в регионы
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва должна помочь регионам в борьбе с коронавирусом, направив туда медиков и лекарства, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 09:13
Общество
С момента закрытия границ Финляндии остались неосуществлёнными 13 млн поездок
С момента закрытия границ (19 мая) зафиксировано на 13 млн пересечений границы меньше, чем обычно за аналогичный период.
Фонтанка.Ру 10:32
Происшествия
В Сирии взорвали турецкий конвой
В сирийском Идлибе прогремел взрыв во время проезда турецкого военного конвоя по трассе М4.
Lenta.ru 10:31
Общество
Москвичам пообещали рекордное количество дождей в конце недели
Мослента вчера в 22:14
Общество
Вирусолог объяснил невосприимчивость некоторых людей к коронавирусу
Невосприимчивость некоторых людей к коронавирусной инфекции нового типа может быть обусловлена как биологическими, так и физиологическими причинами.
News.ru 10:29
Шоу-бизнес
Победительницей «Холостяка» стала Барбара Пино
Шоу Холостяк на ТНТ подошло к концу. Его победительницей стала Барбара Пино. Финал шоу состоялся в воскресенье, 24 мая.
iReactor 24 мая в 09:26
Политика
Дания назвала условия остановки «Северного потока-2»
"Из-за санкций швейцарская судоходная компания Allseas остановила работу своего судна, а концы трубопровода просто опустили на дно моря рядом с Борнхольмом", - цитирует издание РИА Новости.
Вестник Кавказа вчера в 11:02
Армия и оружие
В Киеве открыли дело против вице-адмирала ЧФ России
Добавим, что указанная пресс-служба Генпрокуратуры в своем релизе забыла указать фамилию «вице адмирала ЧФ РФ».
Свободная Пресса 10:07
Хоккей
Александр Овечкин в девятый раз стал обладателем «Морис Ришар Трофи»
Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин получил награду лучшему снайперу Национальной хоккейной лиги.
Vprognoze.ru 06:36
Здоровье
Главврач больницы в Петербурге рассказал о массовом увольнении медиков
Медики клинической больницы №122 в Санкт-Петербурге массово увольняются из-за коронавируса, рассказал главврач Яков Накатис.
Lenta.ru вчера в 10:13
Происшествия
В Псковской области завели дело об убийстве после пропажи ребенка
Уголовное дело об убийстве возбуждено после пропажи трехлетней девочки в Псковской области, поиски продолжаются, сообщается на сайте СК России.
РИА Новости 07:40
Культура
Глобальный фестиваль стартует в пятницу
Обещанный миру глобальный онлайн-кинофестиваль We Are One ("Мы едины"), который хотя бы отчасти должен компенсировать вынужденную паузу в жизни "земных" фестивалей, стартует уже 29 мая и продлится 10 дней.
Российская газета 10:16
Здоровье
Роспотребнадзор утвердил до конца года правила профилактики CoVID-19
Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России.
Nord-News 07:34
Политика
Путин объявил дату парада Победы
НТР 24 вчера в 08:08
Общество
Американский F-35 чуть не утонул в море сразу после старта с авианосца
Американский истребитель F-35 чуть не утонул в море сразу после старта с площадки авианосца.
HotGeo 09:14
Общество
Цены на авиабилеты по России вырастут во второй половине лета
Сервис для путешественников Biletix сообщил о том, что цены на авиаперелеты по России обычно вырастают во второй половине туристического сезона.
Pravda.Ru 07:33
Кино
«Девушка с татуировкой дракона» станет телесериалом
Напомним: ранее образ Лисбет Саландер на себя примерили Нуми Рапас - в шведской линейке (три фильма + значительно удлиненная телеверсия), Руни Мара у Финчера в 2011-м и Клэр Фой в картине "Девушка, которая застряла в паутине" 2018-го Альвареса.
Российская газета 07:13