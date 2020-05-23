В России за 22 мая было выявлено 9434 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, из них 3966 или 42% составляют выявленные активно как контактные и без клинических проявлений болезни. Таким образом, уже больше недели в России выявляется менее десяти тысяч случаев заболевания.

За сутки в России выявлено 9434 случая заболевания новым коронавирусом

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