Коронавирус
Planet TodayЗа сутки в России выявлено 9434 случая заболевания новым коронавирусом
В России за 22 мая было выявлено 9434 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, из них 3966 или 42% составляют выявленные активно как контактные и без клинических проявлений болезни. Таким образом, уже больше недели в России выявляется менее десяти тысяч случаев заболевания.
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Происшествия
СМИ сообщили об удерживаемых заложниках в отделении банка в Москве
В одном из отделений банка в Москве неизвестный удерживает несколько заложников, сообщает источник «Интерфакса».
РБК 07:19
Общество
Сервис автопроката Hertz объявил о банкротстве
Компания Hertz, один из крупнейших сервисов проката автомобилей, подала заявление о банкротстве из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Коммерсантъ 06:11
Политика
В Крыму назвали отказ Украины от участия во встрече СБ ООН лицемерием
Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала лицемерием отказ представителей Украины и ряда западных стран принимать участие в инициированном Россией заседании Совбеза ООН по формуле Арриа, посвященном крымскому вопросу.
РИА Новости 07:09
Общество
Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ вчера в 07:28
Космос
В NASA заявили, что Crew Dragon готов к пилотируемому полету
Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX готов к полету.
ТАСС вчера в 15:40
Музыка
Клип Little Big стал самым быстрорастущим за всю историю «Евровидения»
Клип группы Little Big на песню "Uno" стал самым быстрорастущим за историю существования YouTube-канала "Евровидения", передает официальный сайт конкурса.
Ревизор.ру 06:43
Политика
Судимые за преступления средней тяжести не смогут стать депутатами
Законопроект ограничит в правах быть избранными всех граждан, имеющих непогашенную или неснятую судимость на момент выборов.
Слово и Дело 07:10
Футбол
Три клуба из Москвы привели базы в соответствие с требованиями
Министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что московские клубы "Локомотив", "Динамо" и "Спартак" привели свои учебно-тренировочные базы в соответствие с требованиями Роспотребнадзора.
Soccer.ru 07:03
Экономика
России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19
Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета вчера в 03:38
Здоровье
В Ивановской области ожидается рост выявленных случаев коронавируса
Ожидается рост числа выявленных случаев, поскольку очень много тестов на проверке в лабораториях.
Частник.Ru вчера в 05:20
Культура
Познер жестко ответил Михалкову после выхода Бесогона
Владимир Владимирович заявил, что комментировать программу Никиты Сергеевича не будет, но ответить ему - обязан Накануне на популярном видеохостинге была показана программа российского режиссера, сценаристы и продюссера Никиты Михалкова "Бесогон".
SM News 06:16
Общество
Более 50 тысяч москвичей проверились на антитела к коронавирусу
Более 50 тысяч жителей Москвы обследовали на антитела к коронавирусу, сообщил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун на онлайн-пресс-конференции.
РИА Новости 05:06
Общество
Общественники дали отпор критике тульской медсестры в купальнике
Исполнительный директор Ассоциации медсестер РФ Валерий Самойленко дал жесткий отпор критике внешнего вида медсестры из Тулы, фотографию которой бурно обсуждают в социальных сетях, пишет РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 23:30
Футбол
Чемпионат Португалии возобновится 3 июня
Как сообщается на официальном сайте Примейра лиги, матчи возобновятся в ближайшую среду, 3 июня.
Bobsoccer 02:05
Футбол
Деспотович попрощался с «Оренбургом»
Нападающий Джордже Деспотович высказал слова благодарности "Оренбургу" и попрощался с футбольным клубом.
РИА Новости 06:56
Шоу-бизнес
Светлана Моргунова не может жить после смерти сына
Gazeta.SPb вчера в 18:24
Общество
Предсказано снижение пенсионного возраста в России
В России могут снова понизить возраст выхода на пенсию в случае роста уровня безработицы в стране.
Lenta.ru 04:51
Общество
В Подмосковье злостных нарушителей самоизоляции привлекут к работам
Ранее Каратаев сообщил, что в области с момента ввода ограничительных мер выявлено 18,5 тыс. нарушений режима самоизоляции.
RT на русском вчера в 09:27
Экономика
Судебным приставам запретят забирать имущество из дома должника
Судебные приставы не смогут изымать у должников мебель, бытовую и электронную технику, а также домашних питомцев для погашения долгов.
URA.Ru вчера в 18:13
Происшествия
В Крым за сутки не пустили рекордное число машин
Вести Крым 04:43
Общество
Воробьев объявил об отмене пропусков в Подмосковье
Газета.Ru вчера в 13:09
Общество
В Китае впервые не выявили новых случаев заражения коронавирусом
В материковом Китае впервые с начала эпидемии коронавируса не выявили ни одного нового случая заражения этой инфекцией, также не зарегистрировано ни одного случая смерти от COVID-19.
Аргументы и Факты вчера в 22:08
Общество
В России продлили трудовые патенты мигрантам
Трудовые патенты для работающих в РФ иностранных граждан, срок действия которых закончился после 15 марта, автоматически продлеваются на 93 дня, сообщается на сайте МВД России.
РИА Новости 03:48
Кино
Темнокожий князь в сериале «Великая» возмутил русских зрителей
Общественный контроль вчера в 07:15
Шоу-бизнес
Стриптизёры учат государство. Почему Тарзан против выплат врачам и пенсионерам
Столько сил прилагаешь к росту своей популярности: красуешься с голым торсом в бульварных изданиях, пьёшь с нужными людьми, чешешь концерты по городам и весям, работаешь над тем, чтобы директор не обокрал тебя, прячешь заработанный нал от налоговой.
Life.ru вчера в 14:00
Здоровье
Власть «подставит плечо» населению и экономике
Тревожные симптомы проявляются в экономике, на рынке труда.
Вечерний Саранск 03:05
Общество
Введены новые обязанности для прилетающих в Калининград
В Калининградской области до 31 мая 2020 года всем, кто прилетает в аэропорт Храброво (железнодорожной связи с остальной Россией из эксклава сейчас нет), необходимо учесть несколько простых требований, чтобы сделать своё пребывание благополучным.
Русский Запад вчера в 23:57
Армия и оружие
В Ливии заметили летящие из Сирии российские истребители
Piter.tv вчера в 02:44
Общество
Эпицентр коронавируса переместился в Южную Америку
Эпицентр глобальной пандемии COVID-19 переместился в Южную Америку.
Российская газета 05:41