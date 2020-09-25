Как сообщалось, в конце августа Лукашенко заявил, что в качестве ответных мер на санкции балтийских стран Белоруссия перестанет пользоваться их портами для перевалки своих экспортных грузов (в основном, калийные удобрения и нефтепродукты).
Объем выплат Сбербанка соответствует 50% его чистой прибыли по МСФО за прошлый год, подобный уровень отсечения для дивидендов к кредитной организации применяется впервые (Минфин настаивает, чтобы госкомпании направляли на вознаграждение акционеров половину чистой прибыли).
Профильное издание Overclocking.com и ритейлер PC Components раскрыли европейские цены на партнерские варианты видеокарты GeForce RTX 3070, эталонное исполнение которой появится в продаже 15 октября по цене в 469 фунтов (для Великобритании).
Прибывающих в страну из-за рубежа на самолете россиян обязали соблюдать режим самоизоляции на дому до получения результатов ПЦР-тестa на коронавирус, который граждане должны сделать в течение трех дней с момента прибытия.