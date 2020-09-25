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Тавто.Ру
Тавто.Ру

За сутки в России выявлено более 7 тысяч новых случаев коронавируса

Продолжает расти количество новых заболевших коронавирусом в России. За прошедшие сутки было зарегистрировано 7 212 случаев заражения COVID-19.В источнике
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Радио Sputnik

В России выявили 7,2 тысячи новых случаев коронавируса

Радио Sputnik03:41
Говорит Москва

Число подтверждённых случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 7 212

Говорит Москва03:44
Life.ru

Ещё 7212 случаев коронавирусной инфекции выявили в России

Life.ru03:42
ФАН

В России выявили 7212 новых случаев коронавируса за сутки

ФАН03:45
РЕН ТВ

В России зафиксировали 7212 новых случаев COVID-19 за сутки

РЕН ТВ03:48
Труд

За сутки в России «ковидом» заболели более 6,5 тысячи человек

Трудвчера в 05:54
Общественная служба новостей

В России выявлено 6595 новых случаев коронавируса за сутки

Общественная служба новостейвчера в 03:56

Лукашенко предложил главе Ленобласти построить совместный морской порт

Как сообщалось, в конце августа Лукашенко заявил, что в качестве ответных мер на санкции балтийских стран Белоруссия перестанет пользоваться их портами для перевалки своих экспортных грузов (в основном, калийные удобрения и нефтепродукты).
Лукашенко предложил главе Ленобласти построить совместный морской порт
Интерфакс05:45
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Сбербанк утвердил выплату рекордных для российского рынка дивидендов

Объем выплат Сбербанка соответствует 50% его чистой прибыли по МСФО за прошлый год, подобный уровень отсечения для дивидендов к кредитной организации применяется впервые (Минфин настаивает, чтобы госкомпании направляли на вознаграждение акционеров половину чистой прибыли).
Сбербанк утвердил выплату рекордных для российского рынка дивидендов
РБК05:18
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Стали известны цены на карты NVIDIA GeForce RTX 3070

Профильное издание Overclocking.com и ритейлер PC Components раскрыли европейские цены на партнерские варианты видеокарты GeForce RTX 3070, эталонное исполнение которой появится в продаже 15 октября по цене в 469 фунтов (для Великобритании).
Megaobzor.com17:54
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Небензя оценил выступление представителя США на заседании СБ ООН

«Сожалеем, что представитель США выбрала это заседание, площадку Совета Безопасности для безосновательных обвинений в адрес одного из членов СБ, а заодно и всего совета в целом», — сказал Небензя.
RT на русскомвчера в 12:33
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Россия внесла изменения в правила для приезжающих из-за рубежа граждан

Прибывающих в страну из-за рубежа на самолете россиян обязали соблюдать режим самоизоляции на дому до получения результатов ПЦР-тестa на коронавирус, который граждане должны сделать в течение трех дней с момента прибытия.
Известиявчера в 21:37
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