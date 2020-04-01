За сутки в России выявлены 582 случая коронавирусной инфекции COVID-19, общее число заболевших в стране достигло 4731. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

За сутки в России выявлены 582 новых случая заражения коронавирусом

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