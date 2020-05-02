У 4 488 пациентов (46,6%) коронавирус выявлен с помощью активного тестирования, клинических проявлений болезни у них нет. За весь период в России зарегистрированы 124 054 случая заболевания. За последние сутки в России подтверждено 57 летальных исходов с коронавирусом, из них в Москве - 37.

За сутки в России выявлены еще 9623 случая заражения COVID-19

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Общество Собянин заявил о европейском сценарии ситуации с коронавирусом в России Ситуация с коронавирусом в России развивается по сценарию Европы, а не Китая. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, передает ТАСС.

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Политика Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов "Правительство продолжит работу в штатном режиме, я планирую находиться в активном контакте с коллегами по телефону и по видеосвязи с вами, Владимир Владимирович, по всем основным вопросам", - добавил он, обращаясь к президенту. 5,8K

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Общество Минздрав считает, что ситуация с COVID-19 пока не стабилизировалась Оснований считать, что ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, пока нет, поэтому пренебрегать правилами безопасности нельзя, сообщила пресс-служба Минздрава России.

Общество Минздрав выступил против резкого снятия ограничений из-за коронавируса Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что введенные меры по профилактике коронавируса и режим самоизоляции после прохождения пика заболеваемости отменять нельзя.

Политика Глава Минстроя Якушев заразился коронавирусом Глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев заразился коронавирусом, министр принял решение о госпитализации, сообщили пресс-службе ведомства. 2K