Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксВ РФ за сутки зафиксировали еще 771 случай коронавируса

Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за сутки возросло сразу на 771 и перевалило за 3,5 тысячи, сообщает оперативный штаб. Новые случаи заражения зафиксированы в 29 регионах страны. Из них 595 новых случаев отмечено в Москве, 43 - в Подмосковье, 22 - в Петербурге.
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За последние сутки в России подтвержден 771 новый случай коронавируса в 29 регионах, зафиксировано шесть летальных исходов, - сообщает оперштаб (данные на утро 2 апреля)
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Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом

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В России за сутки выявили 771 случай заражения коронавирусом в 29 регионах

Российская газета03:43

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Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

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Данные на 2 апреля: в России зафиксирован 771 новый случай коронавируса, 6 - смертельные

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За сутки в России зафиксирован 771 случай заражения коронавирусом

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Что изменится в российских законах в апреле 2020 года

1 апреля будет проведен перерасчет коэффициента бонус-малус с учетом попадания владельца транспорта в аварии за последний год, то есть с 1 апреля 2019 года.
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Россиянам облегчат плату за услуги ЖКХ.
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