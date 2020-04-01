Число заразившихся коронавирусом в России за последние сутки увеличилось на 500 и составило 2 тысячи 337 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В России зарегистрировано 500 новых случаев коронавируса за сутки

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