Коронавирус

НТВНТВВ России зарегистрировано 500 новых случаев коронавируса за сутки

Число заразившихся коронавирусом в России за последние сутки увеличилось на 500 и составило 2 тысячи 337 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
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Пробки в Самаре оцениваются в два балла.
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Врач назвала альтернативу чесноку и имбирю для укрепления иммунитета

Врач-диетолог Маргарита Королева рассказала "Вечерней Москве", какими продуктами можно заменить чеснок и имбирь для укрепления иммунитета.
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Режим лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве продлён до 6 апреля.
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Зараженную коронавирусом украинку задержали в ходе спецоперации

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Путешествие внутрь черной дыры: мысленный эксперимент

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Совладельцу «Зимней вишни» предъявили обвинение в даче взятки

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В России снизилось суточное число заболевших коронавирусом

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