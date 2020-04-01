Коронавирус
НТВВ России зарегистрировано 500 новых случаев коронавируса за сутки
Число заразившихся коронавирусом в России за последние сутки увеличилось на 500 и составило 2 тысячи 337 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
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В Татарстане за сутки не было зарегистрировано новых больных коронавирусом
Вечерняя Казань30 марта в 05:20
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Экономика
Госдума утвердила введение налога с доходов по вкладам
Законопроект о введении налогообложения доходов по вкладам свыше 1 млн рублей одобрен депутатами Государственной Думы в третьем чтении на пленарном заседании во вторник, 31 марта.
Экономика
Принят закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса
Кредитные каникулы получат те представители малого и среднего бизнеса, которых войдут в список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии.
Гаджеты
В РФ упали цены на смартфоны Xiaomi и Redmi
В рамках стартовавшего фестиваля россияне могут приобрести не только смартфоны брендов Xiaomi и Redmi.
Политика
Украина поддержала санкции против Белоруссии
Украина поддержала санкции, введенные Европейский союзом против Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
Политика
Путин перестал здороваться за руку из-за ситуации с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин, естественно, изменил манеру приветствия и сейчас не здоровается за руку при личных встречах, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Авто
АвтоВАЗ поднял цены на все автомобили Lada с 1 апреля
Происшествия
У девяти сотрудников санчасти МВД в Липецке заподозрили коронавирус
Девять сотрудников липецкой медико-санитарной части МВД России доставили в местный центр диагностики инфекционных заболеваний.
Общество
C 1 апреля повышаются социальные пенсии
"Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 года социальных пенсий в размере 1,061", - говорится в документе.
Здоровье
В Эжвинской больнице Коми подтвердили коронавирус еще у 32 человек
В Республике Коми в городской больнице Эжвинского района подтверждены еще 32 случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Общество
На въездах в Самару начали собираться пробки
Пробки в Самаре оцениваются в два балла.
Здоровье
Врач назвала альтернативу чесноку и имбирю для укрепления иммунитета
Врач-диетолог Маргарита Королева рассказала "Вечерней Москве", какими продуктами можно заменить чеснок и имбирь для укрепления иммунитета.
Здоровье
Режим лечения на дому пациентов с коронавирусом в Москве продлён
Режим лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве продлён до 6 апреля.
Происшествия
Зараженную коронавирусом украинку задержали в ходе спецоперации
В Ленинградской области полицейские провели спецоперацию по задержанию зараженной коронавирусом 24-летней девушки.
Космос
Путешествие внутрь черной дыры: мысленный эксперимент
Футбол
Фабрегас назвал двух лучших тренеров в карьере
Полузащитник французского «Монако» Сеск Фабрегас рассказал, каких тренеров считает лучшими в своей карьере.
Биатлон
Представители российского биатлона призвали Драчева к отставке
Ветераны, чемпионы Олимпийских игр, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса страны в письме призвали президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева сложить полномочия главы организации.
Политика
Песков: беглецам вроде Ходорковского не стоит давать эфир
Ходорковский преследуется по закону, поэтому давать ему слово некорректно, напомнил Песков и добавил, что не считает нужным предоставлять такого рода людям слово в эфире.
Гаджеты
15 апреля могут представить смартфон Apple iPhone 9
По словам блогера, компания представит смартфон 15 апреля, а продажи начнутся в конце месяца.
Общество
В апреле почтальоны принесут пенсии и пособия на дом
«Почта России» пообещала доставить все пенсии и пособия на дом.
Политика
Песков прокомментировал сообщения о возможном переносе парада Победы
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что никаких решений по изменению планов проведения парада Победы в Москве 9 мая еще не принимались.
Общество
В Саратове собрались очереди за пропусками у районных администраций
Из-за большого потока желающих получить пропуск, у зданий районных администраций образовались очереди, в которых насчитывались десятки человек.
Общество
В Москве вводят режим самоизоляции для всех жителей
Для жителей Москвы вводится режим самоизоляции независимо от их возраста. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Футбол
Вячеслав Колосков: «Другие бюджетные клубы последуют примеру „Луча“»
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что «Луч» — не последний клуб, который в следующем сезоне не будет играть в профессиональных лигах.
Здоровье
Новые данные: коронавирус становится опаснее уже после 40 лет
Согласно анализу, который провели ученые в материковом Китае, болезнь становится опаснее уже после 40 лет.
Происшествия
Совладельцу «Зимней вишни» предъявили обвинение в даче взятки
Следственный комитет РФ предъявил обвинение в даче взятки генеральному директору ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" и совладельцу кемеровского ТЦ "Зимняя вишня" Вячеславу Вишневскому, экстрадированному на прошлой неделе в Россию.
Общество
В России изменили порядок техосмотра автомобилей
В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Общество
Выехал в карантин - плати: водителей ждет новый штраф
Ранее Госдума и Совет Федерации приняли и одобрили поправки в Кодекс об административных правонарушениях с новыми штрафами за нарушение режима карантина в связи с коронавирусом.
Общество
Украина введет режим «все в масках»
С 6 по 24 апреля на Украине могут ввести режим «все в масках» и внедрить дополнительные, более жесткие карантинные ограничения.
Общество
В России снизилось суточное число заболевших коронавирусом
Число новых случаев выявления коронавируса в России за сутки снизилось по сравнению с данными за 31 марта.
Шоу-бизнес
Нелли Ермолаева сошлась с мужем и вновь беременна
В феврале прошлого года Нелли впервые стала мамой.