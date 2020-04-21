По данным Роспотребнадзора на вторник, 21 апреля, на территории Ростовской области зарегистрировано 54 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего, на 21 апреля, в донском регионе 346 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, из них 15 — выздоровели.

За сутки в Ростовской области коронавирус выявили у 54 человек

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