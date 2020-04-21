Коронавирус
Rostof.ruКоронавирус выявили еще у 52 жителей Ростовской области
Новые случаи заболевания коронавирусом выявили еще у 52 дончан. Таким образом общее количество зарегистрированных инфицированных увеличилось до 398, сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области, ссылаясь на Роспотребнадзор.
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Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 23 апреля 2020 года: число заболевших приближается к 400
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Коронавирус на Дону 22 апреля: советы психолога, как пережить самоизоляцию и рост числа зараженных
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На техосмотре владельцы легковых автомобилей сэкономят 1,5 млрд рублей
Новые правила прохождения регулярного техосмотра, принятые в связи с пандемией коронавируса, позволят российским автовладельцам сэкономить до 1,5 млрд рублей за 3 года, тогда как владельцы автобусов получат выгоду до 350 млн рублей за 5 лет.
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ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева
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