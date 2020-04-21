Новые случаи заболевания коронавирусом выявили еще у 52 дончан. Таким образом общее количество зарегистрированных инфицированных увеличилось до 398, сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области, ссылаясь на Роспотребнадзор.

Коронавирус выявили еще у 52 жителей Ростовской области

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