В Ростовской области за последние сутки выявлено 135 новых случаев коронавируса, а общее число заболевших Covid-19 в регионе по данным на утро 27 июля составляет 12405. За последние несколько дней в регионе отмечается приблизительно одинаковое число заболевших, но есть небольшой рост.

За сутки в Ростовской области выявлено 135 случаев коронавируса

Общество В Минпросвещения заявили о повышении среднего балла ЕГЭ в 2020 году Средний тестовый балл сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) повысился в 2020 году по сравнению с результатами экзаменов за предыдущие годы, несмотря на дистанционный формат обучения.

Политика В Кремле прокомментировали слова Мааса об участии России в G7 Президент РФ Владимир Путин не выступал с какими-то инициативами по присоединению к работе G7, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, комментируя слова главы МИД ФРГ Хайко Мааса о невозможности включения России в "семерку". 3

Политика В Кремле ответили на просьбу оценить результаты работы Дегтярева Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает важным, что временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев слушает людей, однако оценивать результаты его работы пока рано. 79

Происшествия На Кубани за сутки выявили 96 носителей коронавируса Краснодар, 27 июля 2020, 10:55 — REGNUM 96 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 27 июля в региональном оперативном штабе. 647

Энергетика Плохие отношения США с Китаем сыграли на руку России, заявил эксперт Отношения Китая и США находятся в худшем за всю историю состоянии, наряду с более низкой себестоимостью, это помогло России опередить по объемам поставок СПГ американских экспортеров сжиженного природного газа на рынок КНР, прокомментировал РИА Новости ведущий аналитик ИК "Велес Капитал" Александр Сидоров.

Общество В Роспотребнадзоре рассказали об эффективных дезинфицирующих средствах Эксперты Роспотребнадзора рассказали о том, какие дезинфицирующие средства наиболее эффективны при борьбе с коронавирусной инфекцией. 15

Политика В Кремле оценили телефонный разговор Путина и Зеленского Телефонный разговор президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского был содержательным, конструктивным и делом, заявил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков. 13

Армия и оружие Бессрочное перемирие в Донбассе нарушили Командование Операции Объединенных сил (ООС) Украины сообщило о нарушении самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) бессрочного перемирия в Донбассе в первый день вступления в силу мер по его обеспечению. 161

Общество Сергей Шнуров прибыл в Хабаровск на съёмки фильма о протестующих Музыкант и политик Сергей Шнуров прилетел в Хабаровск, чтобы снять документальный фильм о протестующих против задержания губернатора региона Сергея Фургала, сообщает радиостанция "Говорит Москва". 81

Экономика Цена золота впервые с 2011 года обновила рекорд В последний раз унция золота стоила выше 1910 долларов в сентябре 2011 года. Тогда за унцию давали 1923,7 доллара. 42

Футбол Александр Левин покинул пост председателя совета директоров ФК «Урал» Мой родной «Урал» не выполнил спортивную задачу на сезон 2019/2020 - и я принял непростое для себя решение: подать в отставку с поста председателя совета директоров ФК «Урал» и с должности вице-президента клуба.

Экономика В России каждое третье предприятие работает в убыток С января по май сальдированный финансовый результат предприятий (без учета МСП, банков, страховых и госучреждений) составил чуть больше 3 трлн рублей. 29

Политика Кремль: Москва не может быть гарантом перемирия в Донбассе Отвечая на вопрос, может ли гарантировать Кремль соблюдение режима прекращения огня в ДНР и ЛНР, Песков напомнил, что Россия не является участником конфликта на юго-востоке Украины.