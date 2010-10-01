Общество
Блокнот Ростов-на-ДонуЗа сутки в Ростовской области выявлено 135 случаев коронавируса
В Ростовской области за последние сутки выявлено 135 новых случаев коронавируса, а общее число заболевших Covid-19 в регионе по данным на утро 27 июля составляет 12405. За последние несколько дней в регионе отмечается приблизительно одинаковое число заболевших, но есть небольшой рост.
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В Республике Крым за минувшие сутки выявлено 12 случаев заражения коронавирусом
Новый Севастополь03:07
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Общество
В Минпросвещения заявили о повышении среднего балла ЕГЭ в 2020 году
Средний тестовый балл сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) повысился в 2020 году по сравнению с результатами экзаменов за предыдущие годы, несмотря на дистанционный формат обучения.
Известия 05:32
Политика
В Кремле прокомментировали слова Мааса об участии России в G7
Президент РФ Владимир Путин не выступал с какими-то инициативами по присоединению к работе G7, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, комментируя слова главы МИД ФРГ Хайко Мааса о невозможности включения России в "семерку".
РИА Новости 06:23
Спорт
Родченков призвал отстранить Россию от Олимпиады в Токио
Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков дал первое с 2019 года интервью.
Газета.Ru 04:11
Политика
В Кремле ответили на просьбу оценить результаты работы Дегтярева
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает важным, что временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев слушает людей, однако оценивать результаты его работы пока рано.
REGNUM 06:37
Общество
Россия заняла 20-е место в Европе по доступности бензина
Первое место занял Люксембург, Россия оказалась на 20-й позиции, между Чехией и Грецией.
Коммерсантъ вчера в 23:41
Происшествия
На Кубани за сутки выявили 96 носителей коронавируса
Краснодар, 27 июля 2020, 10:55 — REGNUM 96 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 27 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:55
Энергетика
Плохие отношения США с Китаем сыграли на руку России, заявил эксперт
Отношения Китая и США находятся в худшем за всю историю состоянии, наряду с более низкой себестоимостью, это помогло России опередить по объемам поставок СПГ американских экспортеров сжиженного природного газа на рынок КНР, прокомментировал РИА Новости ведущий аналитик ИК "Велес Капитал" Александр Сидоров.
РИА Новости 06:39
Политика
В Великобритании признали мощь российского флота
Парадом Военно-морского флота Россия показала мощь своего флота, пишет издание Daily Mail.
Газета.Ru 03:16
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали об эффективных дезинфицирующих средствах
Эксперты Роспотребнадзора рассказали о том, какие дезинфицирующие средства наиболее эффективны при борьбе с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 04:50
Футбол
Крыховяк опубликовал фото с отдыха на Камчатке
ProstoProSport 04:24
Политика
В Кремле оценили телефонный разговор Путина и Зеленского
Телефонный разговор президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского был содержательным, конструктивным и делом, заявил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.
Газета.Ru 06:31
Авто
«АвтоВАЗ» начал выпускать новую версию Lada Largus Cross
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» начал выпускать универсал Lada Largus Cross в комплектации Quest.
MOS.news 06:01
Экономика
Путин разрешил заморозить реальные пенсии россиян на 10 лет
Президент России Владимир Путин разрешил заморозить реальные пенсии россиян на 10 лет.
Evo-rus.com 25 июля в 16:17
Армия и оружие
Бессрочное перемирие в Донбассе нарушили
Командование Операции Объединенных сил (ООС) Украины сообщило о нарушении самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) бессрочного перемирия в Донбассе в первый день вступления в силу мер по его обеспечению.
Lenta.ru 05:36
Общество
Сергей Шнуров прибыл в Хабаровск на съёмки фильма о протестующих
Музыкант и политик Сергей Шнуров прилетел в Хабаровск, чтобы снять документальный фильм о протестующих против задержания губернатора региона Сергея Фургала, сообщает радиостанция "Говорит Москва".
DP.RU 03:38
Шоу-бизнес
Новой ведущей «Дома-2» стала Лариса Гузеева
Лариса Гузеева стала новой ведущей реалити-шоу «Дом-2». Она будет вести шоу «Бородина против Бузовой», сообщает kp.ru.
Культуромания вчера в 12:41
Шоу-бизнес
Полина Гагарина похудела на 30 килограммов благодаря пяти продуктам
Говоря о правильном питании, певица сказала, что ее спасают пять продуктов.
Что происходит 04:17
Экономика
Цена золота впервые с 2011 года обновила рекорд
В последний раз унция золота стоила выше 1910 долларов в сентябре 2011 года. Тогда за унцию давали 1923,7 доллара.
Российская газета 01:11
Футбол
Александр Левин покинул пост председателя совета директоров ФК «Урал»
Мой родной «Урал» не выполнил спортивную задачу на сезон 2019/2020 - и я принял непростое для себя решение: подать в отставку с поста председателя совета директоров ФК «Урал» и с должности вице-президента клуба.
ФедералПресс 06:21
Экономика
В России каждое третье предприятие работает в убыток
С января по май сальдированный финансовый результат предприятий (без учета МСП, банков, страховых и госучреждений) составил чуть больше 3 трлн рублей.
Business FM Уфа 06:15
Политика
Кремль: Москва не может быть гарантом перемирия в Донбассе
Отвечая на вопрос, может ли гарантировать Кремль соблюдение режима прекращения огня в ДНР и ЛНР, Песков напомнил, что Россия не является участником конфликта на юго-востоке Украины.
РЕН ТВ 06:16
Кино
Скончалась актриса Оливия де Хэвилленд
26 июля в Париже в возрасте 104 лет скончалась голливудская актриса Оливия де Хэвилленд.
RT на русском 06:19
Футбол
«Динамо» объявило об уходе Нойштедтера и ещё шестерых футболистов
RT на русском 03:14
Политика
Онлайн-голосование на довыборах в Госдуму пройдет в двух регионах РФ
Москва, 27 июля 2020, 13:06 — REGNUM Онлайн-голосование на довыборах в Государственную думу пройдет в Курской и Ярославской областях.
REGNUM 06:06
Футбол
Бывший капитан «Зенита» возвращается в Англию
Бранислав Иванович, покинувший "Зенит", продолжит карьеру в английскую премьер-лигу.
Вести.Ru 06:15
Шоу-бизнес
Лолита заявила, что планирует выйти замуж в шестой раз
Певица Лолита Милявская, которой наконец удалось развестись со своим пятым мужем, призналась, что планирует шестой брак.
Gazeta.SPb вчера в 20:00