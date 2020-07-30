Коронавирус
REGNUMНа Среднем Урале выявили ещё 215 носителей коронавируса
Екатеринбург, 30 июля 2020, 10:46 — REGNUM В Свердловской области подтвердили новые 215 случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.
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В Свердловской области зафиксировано рекордное количество смертей от Covid-19
Московский Комсомолец Екатеринбург04:18
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Общество
ФСИН составила топ-10 книг, популярных среди осужденных
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) РФ составила рейтинг самых читаемых книг среди осужденных, на первом месте оказался роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".
ТАСС 04:59
Общество
Россиянам упростят выдачу субсидий на оплату ЖКХ
Правила выдачи россиянам субсидий на оплату ЖКХ с 2021 года будут упрощены, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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Происшествия
СК Белоруссии завел уголовное дело в отношении блогера Тихановского
Минск, 30 июля 2020, 14:54 — REGNUM По факту призывов к насильственным действиям в отношении сотрудников правоохранительных органов против мужа кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской блогера Сергея возбуждено уголовное дело.
REGNUM 07:54
Политика
Хабаровский депутат внес законопроект о выборах губернатора
Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект о том, что претендентом на пост губернатора региона может быть только тот, кто прожил в крае не менее 10 лет.
РИА Новости 04:55
Политика
Лукашенко не захотел усилиться «вагнеровцами» и задержал их
Белорусское телеграфное агентство сообщило, что задержание «вагнеровцев» произошло на территории санатория недалеко от столицы.
Octagon.Media 00:29
Политика
Кравчук возглавит делегацию Украины на переговорах по Донбассу
Первый президент Украины Леонид Кравчук станет главой украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по мирному урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе.
Известия 07:53
Политика
Путин заявил о грузе экологических проблем в Иркутской области
Груз экологических проблем накапливался в городе Усолье-Сибирское Иркутской области долгие годы, заявил на совещании президент России Владимир Путин.
Lenta.ru 07:31
Футбол
Мостовой подвёл итог выступления Смолова в Испании
В Испании, скорее всего, сказали, что дорого, либо просто не захотели выкупать. Главное, что Смолов попробовал и поиграл.
Чемпионат 08:00
Общество
«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»
Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru 28 июля в 18:51
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что не затягивает суд
Москва, 30 июля 2020, 13:45 — REGNUM Сторона защиты актёра Михаила Ефремова не затягивает процесс.
REGNUM 06:45
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Роскачество обновило рейтинг лучших наушников
Эксперты Роскачества обновили рейтинг лучших беспроводных наушников, включив в него 35 новых моделей.
Версия-Саратов 04:27
Политика
В Минске появились колонны военной техники
Из Минска продолжают приходить тревожные новости. Местные журналисты сообщают, что в столицу Белоруссии начали стягивать военную технику.
Военное обозрение вчера в 23:05
Армия и оружие
В борьбе с коронавирусом в КНДР заметили разработку биологического оружия
В борьбе с коронавирусной инфекцией и в создании вакцины в КНДР заметили разработку нового биологического оружия.
Lenta.ru 08:04
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости 28 июля в 12:32
Политика
В Минске заявили о формировании группировок под Псковом и Невелем
Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев заявил, что под Псковом и Невелем формируются две группы, которые готовятся въехать в Белоруссию для организации провокаций.
Газета.Ru 03:59
Происшествия
В Петербурге супругу украинского рэпера подозревают в расчленении мужа
В Петербурге задержали супругу украинского рэпера, которую подозревают в расчленении его тела.
РИА Новости 03:04
Космос
Ракета с марсоходом стартовала с космодрома в США
Ракета-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance стартовала с космодрома на мысе Канаверал.
RT на русском 08:05
Происшествия
На Аляске выдра залезла в лодку к людям, чтобы спастись от косатки
Гид Джон Дорнеллас снял на видео, как испуганная выдра спасается от косатки в лодке с людьми, сообщает Daily Mail.
РИА Новости вчера в 20:07
Технологии
Telegram подал властям ЕС антимонопольную жалобу на Apple
Антимонопольные власти Евросоюза намерены установить, злоупотребляет ли Apple доминирующим положением на рынке, требуя от разработчиков отчислять 30% от всех встроенных покупок в распространяемых через App Store приложениях, включая возобновляемые подписки.
Вести.Ru 04:06
Общество
Роспотребнадзор: коронавирус погибает в воде за 72 часа
Почти все частицы коронавируса (90%) погибают в воде комнатной температуры за 24 часа, 99,9% — в течение 72 часов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Роспотребнадзор.
Коммерсантъ 02:17
Армия и оружие
Омские железнодорожники навели мосты под огнем противника
По легенде, противник взорвал железнодорожный мост, у военных есть всего час на то, чтобы восстановить движение - под непрерывным огнем врага.
12 Канал Омск 01:42
Наука
Оказалось, что в квантовом мире «эффекта бабочки» не существует
Если бы правила "эффекта бабочки" были верны для квантового мира, то незначительное воздействие Боба на кубит, связанный с таким большим числом переменных, должно полностью изменить систему в настоящем.
Хайтек+ 07:08
Политика
Кремль напомнил о непьющих белорусских мужчинах в России
«В России находится огромное количество белорусских мужчин в похожей одежде, которые также ведут себя нехарактерно, не употребляют алкоголь», — отметил Песков.
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Общество
Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей
Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru 28 июля в 12:50
Происшествия
Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских
Интерфакс 05:47
Общество
В Минздраве назвали срок подготовки новых правил медосмотра водителей
Приказ должен был вступить в силу 22 ноября, однако президент России Владимир Путин раскритиковал документ, назвав «чушью» планы Минздрава ввести новый порядок медосмотра для водителей.
РБК 07:51
Политика
Генерал ФСБ прокомментировал задержание в Крыму военного за госизмену
О задержании в Крыму российского военнослужащего сообщалось ранее 30 июля.
Lenta.ru 07:01
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Вячеслав Володин, являющийся спикером нижней палаты парламента, дал поручение проверить российских политиков на наличие иностранного паспорта.
CT news вчера в 18:56
Политика
Затулин заявил, что Лукашенко стал невменяемым
Депутат и первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил «Газета.ру», что задержание российских бойцов ЧВК в Минске приведет к ухудшению российско-белорусских отношений.
Московский Комсомолец 04:23