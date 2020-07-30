Екатеринбург, 30 июля 2020, 10:46 — REGNUM В Свердловской области подтвердили новые 215 случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

На Среднем Урале выявили ещё 215 носителей коронавируса

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