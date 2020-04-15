За сутки в Тульской области подтвердились 45 случаев коронавируса Число заболевших достигло 130 человек. По данным регионального оперативного штаба, в Тульской области зарегистрировано 45 новых случаев заболевания COVID-19.

За сутки в Тульской области подтвердились 45 случаев коронавируса

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