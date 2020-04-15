Общество
MySLO.ruЗа сутки в Тульской области подтвердились 45 случаев коронавируса
За сутки в Тульской области подтвердились 45 случаев коронавируса Число заболевших достигло 130 человек. По данным регионального оперативного штаба, в Тульской области зарегистрировано 45 новых случаев заболевания COVID-19.
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Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости вчера в 14:36
Энергетика
МЭА ожидает падения спроса на нефть до рекордного низкого уровня
По оценкам агентства, сокращение спроса на нефть в апреле составит 29 млн баррелей в сутки. Это самый низкий уровень с 1995 года.
REGNUM 05:33
Футбол
Агент Сане: «Интерес „Баварии“ – не секрет. Лерой видит там условия для победы в ЛЧ»
«Бавария» – единственный клуб в Германии, который Лерой может представить как следующий шаг в своей карьере.
Sports.ru 06:51
Общество
Браслеты для слежки за заражёнными закупает Мурманская область
Мурманск, 15 апреля 2020, 14:24 — REGNUM Две тысячи трекер-браслетов закупит Мурманская область для отслеживания передвижений зараженных коронавирусом.
REGNUM 07:24
Происшествия
В Ленобласти у 10 мигрантов из подпольного хостела выявлен коронавирус
Коронавирусная инфекция выявлена у десяти постояльцев нелегального хостела в поселке Новосергиевка Ленинградской области, об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Российская газета 13 апреля в 08:01
Политика
Путин перед заседанием правительства выступит с обращением
Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 07:11
Общество
Академик РАН: коронавирус в России остановится в середине июня
Академик РАН, пульмонолог, заведующий кафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, председатель Российского респираторного общества Александр Чучалин рассказал, когда можно ждать замедления распространения коронавируса в России.
Вестник Кавказа 05:43
Политика
Ветеранские организации попросили Путина отложить парад Победы
RT на русском 07:19
Политика
Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны
Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM вчера в 06:10
Здоровье
Назван нулевой пациент с коронавирусом в России
Президент Российского респираторного общества, академик РАН Александр Чучалин в интервью порталу "Православие.ру" назвал нулевого пациента с коронавирусом в России.
Газета.Ru 08:17
Транспорт
На въездах в Москву образовались пробки из-за проверки пропусков
В метро из-за проверки пропусков всех граждан образовались очереди. Автомобильные пробки есть почти на всех въездах.
Коммерсантъ вчера в 22:37
Происшествия
СК завершил дело о крушении Superjet в «Шереметьево»
Расследование дела о катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100 в «Шереметьево» в мае 2019 года завершено, говорится в сообщении Следственного комитета.
BFM.ru 07:25
Футбол
Клозе согласился стать ассистентом Флика с лета
Бывший форвард «Баварии», а ныне тренер юношеской команды мюнхенцев U17 Мирослав Клозе станет помощником главного тренера клуба Ханса-Дитера Флика.
Sports.ru 08:09
Кино
Lionsgate бесплатно покажет «Джона Уика» и «Ла-Ла Ленд» на YouTube
Студия предлагает к просмотру картины «Голодные игры» 17 апреля, «Грязные танцы» 24 апреля, «Ла-Ла Ленд» 1 мая и «Джон Уик» 8 мая.
News.ru вчера в 11:35
Шоу-бизнес
Милла Йовович опубликовала умилительное фото с двухмесячной дочерью
Милла Йовович является счастливой матерью троих дочерей – 12-летней Эвер, 5-летней Дэшиел и двухмесячной Оушен.
Вокруг ТВ 08:32
Политика
В Госдуме оценили заявление о возможности удара по российскому НПЗ
Ранее, как сообщало РИА Новости, директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман не исключил нанесения ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области, с помощью системы залпового огня «Ольха».
RT на русском 02:55
Происшествия
В Липецке коронавирус подозревают у двух чиновников облздрава
Липецк, 14 апреля 2020, 15:36 — REGNUM У двух сотрудников департамента здравоохранения Липецкой области подозревают заражение коронавирусом, сообщил портал Gorod48 со ссылкой на заместителя главы региона Александра Ильина.
REGNUM вчера в 08:36
Общество
В ВОЗ предсказали рост числа зараженных в РФ на этой неделе
На этой неделе в России ожидается дальнейшее увеличение числа больных коронавирусом SARS-CoV-2.
Известия 08:13
Политика
Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности
Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times.
РИА Новости вчера в 14:45
Общество
Молдавия перенесет празднование Дня Победы на 24 августа
Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что власти из-за пандемии коронавируса решили перенести мероприятия, посвященные празднованию 75-летия Победы в Великой отечественной войне, на 24 августа.
РИА Новости 08:15
Общество
В Краснодаре вновь закрыли недавно открывшиеся ярмарки и рынки
Новая Кубань 08:16
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк поздравила Татьяну Навку
Актриса Анастасия Заворотнюк опубликовала новую запись в своём аккаунте в Instagram.В посте Заворотнюк поздравила Татьяну Навку с днём рождения.
Вестник вчера в 04:51
Транспорт
Московские такси принимают пропуска пассажиров на веру
Департамент транспорта передал логины и пароли для перевозчиков, по которым водители смогут проверять цифровые пропуска пассажиров через приложение «Помощник Москвы», говорит представитель «Яндекс.Такси».
Ведомости 08:10
Политика
Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России меняется ежедневно и не в лучшую сторону, заявил президент Владимир Путин на проходящем в формате видеоконференции совещании по борьбе с инфекцией.
RT на русском 13 апреля в 08:42
Политика
Путин заявил об экстраординарных мерах для борьбы с коронавирусом
Президент России Владимир Путин считает, что для остановки распространения коронавируса требуется прибегнуть к экстраординарным мерам.
Газета.Ru вчера в 11:27
Фигурное катание
Косторная считает, что отмену ЧМ по фигурному катанию стоит воспринимать как должное
RT на русском 06:25
Экономика
МВФ предрек рост мировой экономики в 2021 году
«Исходя из предположения, что пандемия завершится во второй половине 2020 года, а меры, предпринимаемые странами по всему миру, окажутся эффективными для предотвращения массового банкротства фирм, продолжительной безработицы и глобальных финансовых проблем, мы прогнозируем рост глобальной экономики на 5,8% в 2021 году», — говорится в докладе.
Известия вчера в 09:22
Общество
МВД России опровергло сообщения о росте преступности в стране
В МВД заверили, что оперативная обстановка «продолжает оставаться стабильной и контролируемой».
Московский Комсомолец 08:11
Экономика
В Госдуме предложили отменить НДФЛ при зарплате не выше двух МРОТ
Группа депутатов Госдумы предложила снизить налоговую нагрузку на россиян, освободив от уплаты подоходного налога (НДФЛ) тех из них, чей месячный доход не превышает двух минимальных размеров оплаты труда.
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