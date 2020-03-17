Коронавирус

РБКРБКВОЗ заявила о почти 11 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки

Пандемия нового типа коронавируса началась в декабре 2019 года в китайском Ухане, и позднее заболевание распространилось за пределами Китая. По последним данным SCMP, число заразившихся во всем мире превысило 168,7 тыс. человек, еще 6510 человек умерли.
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с чего всё началось
За прошедшие сутки в мире подтвердили 13 903 случая заражения новым типом коронавируса, сообщает
 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в своем отчете.
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