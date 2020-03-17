с чего всё началось

Пандемия нового типа коронавируса началась в декабре 2019 года в китайском Ухане, и позднее заболевание распространилось за пределами Китая. По последним данным SCMP, число заразившихся во всем мире превысило 168,7 тыс. человек, еще 6510 человек умерли.

ВОЗ заявила о почти 11 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки

Общество Названы затронутые коронавирусом регионы России За последние сутки в России зарегистрированы 30 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Общество Родителям предложили давать больничный из-за закрытия школ Национальный родительский комитет (НКР) призвал обеспечить родителей детей до 14 лет больничными листами для присмотра за детьми, которые вынуждены остаться дома из-за введения карантина.

Общество На Украине ввели штрафы за нарушение правил карантина Парламент Украины на внеочередном заседании во вторник принял закон, которым предлагается ввести штрафы и усилить уголовную ответственность за нарушение правил карантина, введенного на фоне вспышки коронавируса.

Политика В РФ ответили на критику Лукашенко о перекрытии границ В российском правительстве прокомментировали критику белорусского президента Александра Лукашенко в отношении принятого Россией решения о перекрытии границ на фоне распространения коронавируса.

Общество Суд в Москве заочно арестовал экс-депутата Рады Мосийчука Суд в Москве заочно арестовал бывшего депутата Верховной рады Украины Игоря Мосийчука за нападение на посольство России в Киеве.

Политика Макрон объявил о закрытии границ ЕС и Шенгенской зоны Границы Шенгенской зоны и Евросоюза будут закрыты из-за опасности распространения коронавируса нового типа, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе видеообращения к гражданам.

Общество Сбербанк привлечет к работе осужденных Заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов заявил, что кредитная организация будет предоставлять рабочие места осужденным в рамках совместного проекта с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН).

Общество В АКОРТ рассказали о ситуации на продовольственном рынке Запасов продуктов питания в российских магазинах без пополнения хватит на восемь недель, пишет газета "Известия" со ссылкой на данные Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).