с чего всё началось

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за сутки в мире 13903 случая заражения коронавирусом нового типа, умерли 862 человека. Об этом свидетельствуют данные отчета ВОЗ, опубликованные вечером в понедельник на сайте организации.

За сутки в мире коронавирусом заразились почти 14 тыс. человек

Энергетика Мировые цены на нефть выросли на 5% Стоимость нефти марок Brent и WTI поднималась на 5%. До этого рост составил 3%. Brent поднималась от $30,65 за баррель до $31,17.

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Происшествия В Чите военный вертолёт произвёл случайный выстрел В Чите на аэродроме Черёмушки произошёл непроизвольный выстрел из авиапушки военного вертолёта Ми-8, пострадавших нет, заявили в пресс-службе Восточного военного округа.

Политика Арбитраж в Гааге отказался признать Крым частью Украины Арбитраж, который был создан при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, уклонился от вынесения решения, на котором настаивала Украина, то есть не стал признавать украинский статус Крыма, сообщает ТАСС.

Экономика ANEX Tour: турагентам не надо бояться удержания ФПР 16 марта участница марафона в поддержку турбизнеса #tourbussines_no_stress Яна Муромова (ANEX Tour) объяснила, как поступают туроператоры с возвратами средств туристам за туры, которые не состоялись из-за ограничений, введенных иностранными государствами.

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Шоу-бизнес 65-летнюю жену Гогена Солнцева парализовало 65-летнюю жену Гогена Солнцева парализовало Гоген Солнцев признался, что в таком состоянии его супруга находится последние два дня.