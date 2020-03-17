Коронавирус
ТАССЗа сутки в мире коронавирусом заразились почти 14 тыс. человек
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за сутки в мире 13903 случая заражения коронавирусом нового типа, умерли 862 человека. Об этом свидетельствуют данные отчета ВОЗ, опубликованные вечером в понедельник на сайте организации.
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Общество
Число зараженных коронавирусом в России за сутки выросло на 30 человек
Оперативный штаб уточняет, что большинство новых случаев зафиксировано в Москве, остальные заболевшие за последние сутки в Петербурге, Самарской области, Подмосковье, Кировской области, пермском крае и республике Коми.
Здоровье
Возрастным тюменцам дали рекомендации по профилактике коронавируса
Тюменские врачи дали рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции тем, кому 60 и более лет.
Энергетика
Мировые цены на нефть выросли на 5%
Стоимость нефти марок Brent и WTI поднималась на 5%. До этого рост составил 3%. Brent поднималась от $30,65 за баррель до $31,17.
Происшествия
Жители 21 населенного пункта Иркутской области остались без света
Аварийное отключение электроснабжения произошло в ночь на вторник в Тайшетском, Братском и Казачинско-Ленском районах районах Иркутской области из-за неблагоприятных погодных условий.
Футбол
«Тамбов» обыграл «Крылья Советов» в матче 22-го тура РПЛ
Экономика
Аналитики назвали сроки возобновления роста мировой экономики
Возобновление роста мировой экономики начнется не раньше второго полугодия 2020 года.
Армия и оружие
Штабный вариант: на базе Ми-38 создадут воздушный командный пункт
Винтокрылый штаб Как сообщили "Известиям" источники в российском военно-промышленном комплексе, ожидается, что воздушный командный пункт (ВКП) на базе вертолета Ми-38 должен быть готов к весне следующего года.
Хоккей
КХЛ приостановила Кубок Гагарина на неделю
"Континентальная хоккейная лига приняла решение о приостановке розыгрыша Кубка Гагарина сроком на одну неделю для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов", - говорится в заявлении лиги.
Хоккей
Фазель заявил, что IIHF не может перенести ЧМ в другую страну
Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что у организации нет возможности перенести чемпионат мира 2020 года из Швейцарии в другую страну или провести турнир в более поздние сроки.
Политика
Кремль отреагировал на открытое письмо против поправок в Конституцию
В Кремле видели открытое письмо против поправок в Конституцию, подписанное российскими академиками и писателями, и уважают все точки зрения.
Происшествия
В Чите военный вертолёт произвёл случайный выстрел
В Чите на аэродроме Черёмушки произошёл непроизвольный выстрел из авиапушки военного вертолёта Ми-8, пострадавших нет, заявили в пресс-службе Восточного военного округа.
Политика
Лукашенко: вся Россия «полыхает» от коронавируса
В России зарегистрировано более 65 случаев инфицирования, в Белоруссии коронавирус выявлен у 36 граждан.
Политика
Суд в США прекратил дело против «Конкорда»
Суд в США удовлетворил просьбу прокуроров закрыть дело против российской компании "Конкорд Менеджмент", следует из решения суда.
Политика
Арбитраж в Гааге отказался признать Крым частью Украины
Арбитраж, который был создан при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, уклонился от вынесения решения, на котором настаивала Украина, то есть не стал признавать украинский статус Крыма, сообщает ТАСС.
Общество
Вице-губернатор Петербурга лег в больницу из-за риска коронавируса
Вице-губернатор Петербурга Максим Соколов лег в инфекционную больницу имени Боткина после посещения стран Евросоюза во время отпуска.
Экономика
ANEX Tour: турагентам не надо бояться удержания ФПР
16 марта участница марафона в поддержку турбизнеса #tourbussines_no_stress Яна Муромова (ANEX Tour) объяснила, как поступают туроператоры с возвратами средств туристам за туры, которые не состоялись из-за ограничений, введенных иностранными государствами.
Музыка
В Германии оценили шансы Little Big на победу в «Евровидении»
Общество
В Италии за сутки от коронавируса погибли 368 человек
Поправились за последние сутки 369 пациентов, отметил Боррелли. За предыдущие сутки в Италии от коронавируса погибли 175 человек.
Общество
Голикова анонсировала совещание рабочей группы Госсовета с регионами
«Завтра в 12:00 рабочая группа Госсовета проведет еще одно мероприятие в виде селекторного совещания с регионами страны, на котором им еще раз будет дополнительно разъяснено, какие возможности они могут использовать, чтобы расширить допуск граждан к тестированию на новый коронавирус», — рассказала Голикова журналистам в понедельник, 16 марта.
Шоу-бизнес
65-летнюю жену Гогена Солнцева парализовало
65-летнюю жену Гогена Солнцева парализовало Гоген Солнцев признался, что в таком состоянии его супруга находится последние два дня.
Шоу-бизнес
Фадеев назвал Наргиз своей ошибкой: «Главный врун в мире»
Своими главными ошибками Фадеев считает то, что он взял себе Олега Майами и Наргиз.
Общество
В России предложили давать больничный родителям из-за закрытия школ
Национальный родительский комитет (НКР) выступил с инициативой обеспечить родителей детей до 14 лет больничными листами для присмотра за детьми, которые вынуждены остаться дома из-за введения карантина.
Общество
В Китае за сутки выявили 21 новый случай заражения коронавирусом
За последние сутки в Китае был выявлено 21 новый случай заражения, умерли 13 человек, выздоровели 930 пациентов.
Космос
Ученые рассказали, как будет выглядеть сверхгигант Бетельгейзе, когда станет сверхновой
В новом исследовании ученые смоделировали процесс взрыва звезды, который происходит, когда пульсирующие сверхгиганты, такие как Бетельгейзе, умирают, показывая ожидаемую яркость этих сверхновых.
Хоккей
«Путин в 1999 году был совсем другим человеком и говорил совсем другие вещи»
Илья Брызгалов рассказал, как живёт США в разгар пандемии, почему он не боится коронавируса и за что любит политику.
Единоборства
Глава UFC: «Вероятно, бой Хабиб — Фергюсон состоится не в США»
Как сообщается на сайте «Спорт 24», бой между российском бойцом Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном может пройти не в США.
Общество
Школы Южно-Сахалинска уходят на каникулы из-за коронавируса
Южно-Сахалинск, 17 марта 2020, 03:57 — REGNUM В школах Южно-Сахалинска в связи с ситуацией с коронавирусом с 18 марта вводятся каникулы.
Общество
Путин присвоил Ротенбергу звание Героя труда за Крымский мост
Российский лидер Владимир Путин присвоил предпринимателю Аркадию Ротенбергу звание Героя труда России.