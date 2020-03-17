Коронавирус

ТАССТАССЗа сутки в мире коронавирусом заразились почти 14 тыс. человек

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за сутки в мире 13903 случая заражения коронавирусом нового типа, умерли 862 человека. Об этом свидетельствуют данные отчета ВОЗ, опубликованные вечером в понедельник на сайте организации.
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За прошедшие сутки в мире подтвердили 13 903 случая заражения новым типом коронавируса, сообщает
 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в своем отчете.
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