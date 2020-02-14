Общество
Российская газетаЗа сутки жертвами коронавируса в провинции Хубэй стали еще 116 человек
В китайской провинции Хубэй от пневмонии, вызванной новым коронавирусом COVID-19, за сутки скончались 116 человек. Ранее сообщалось о 1310 жертвах. Число больных в регионе увеличилось на 4,8 тысячи до почти 52 тысяч человек, сообщает РИА Новости, ссылаясь на региональный комитет здравоохранения.
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За сутки жертвами коронавируса в провинции Хубэй стали еще 116 человек
Российская газета13 февраля в 20:15
Жертвами коронавируса нового типа в китайской провинции Хубэй стали уже 116 человек
Эхо Москвы13 февраля в 20:03
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