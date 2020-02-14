В китайской провинции Хубэй от пневмонии, вызванной новым коронавирусом COVID-19, за сутки скончались 116 человек. Ранее сообщалось о 1310 жертвах. Число больных в регионе увеличилось на 4,8 тысячи до почти 52 тысяч человек, сообщает РИА Новости, ссылаясь на региональный комитет здравоохранения.

За сутки жертвами коронавируса в провинции Хубэй стали еще 116 человек

Общество Мишустин поручил разработать программы развития проблемных регионов Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил своим заместителям разработать и представить на утверждение программы развития проблемных территорий.

Происшествия В Петербурге подан иск к ещё одной сбежавшей из больницы пациентке В Санкт-Петербурге Роспотребнадзор пытается в судебном порядке вернуть на карантин ещё одну сбежавшую из больницы имени Боткина пациенту, госпитализированную в медучреждение с подозрением на коронавирус.

Происшествия Вылетевший из Уфы в Таиланд лайнер оказался в Москве Как передает РИА Новости, принадлежащий компании Nordwind лайнер Boeing 777, на борту которого находились 423 человека, покинул аэропорт Уфы в два часа ночи по местному времени.

Общество Экспертиза по делу «Седьмой студии» продлена до 13 марта В Мещанский суд Москвы пришло письмо от экспертов по делу о хищениях в «Седьмой студии» с просьбой о продлении сроков экспертиз, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

Политика Судья КС предложил не считать Россию правопреемницей СССР Судья Конституционного суда Константин Арановский предложил не считать Россию правопреемницей СССР, так как полагает, что Советский Союз — «незаконно созданное государство».

Экономика Банкам могут дать доступ к данным ФНС Чтобы корректнее определять размер дохода, регулятор предлагает разрешить банкам «использовать при определении величины среднемесячного дохода заемщика доходы, подтвержденные сведениями о выплатах, произведенных плательщиками страховых взносов в пользу физических лиц, полученными из информационной системы ФНС».

Общество В Совфеде сообщили о наказанных за работу на митингах росгвардейцах Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что во время митингов в Москве летом 2019 года были случаи превышения полномочий со стороны сотрудников правоохранительных органов и Росгвардии.

Общество Роспотребнадзор предлагает наказывать за нарушения карантина В ходе выступления лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести ответственность за нарушение карантинного режима.