Общество

Российская газетаРоссийская газетаЗа сутки жертвами коронавируса в провинции Хубэй стали еще 116 человек

В китайской провинции Хубэй от пневмонии, вызванной новым коронавирусом COVID-19, за сутки скончались 116 человек. Ранее сообщалось о 1310 жертвах. Число больных в регионе увеличилось на 4,8 тысячи до почти 52 тысяч человек, сообщает РИА Новости, ссылаясь на региональный комитет здравоохранения.
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Чтобы корректнее определять размер дохода, регулятор предлагает разрешить банкам «использовать при определении величины среднемесячного дохода заемщика доходы, подтвержденные сведениями о выплатах, произведенных плательщиками страховых взносов в пользу физических лиц, полученными из информационной системы ФНС».
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