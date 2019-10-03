Финансы
Вести.RuЗа три года Россия выдаст более триллиона рублей международных займов
Россия планирует выдать более одного триллиона рублей (15,5 млрд долларов) международных займов в следующие три года.
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с чего всё началось
Минфин планирует ссудить иностранным правительствам и организациям более 1 трлн рублей ( $15,5 млрд) в следующие три года, что больше, чем за предыдущие пять лет. Это следует из материалов к проекту бюджета на 2020–2022 годы, с которым ознакомились «Известия».Известия15:00
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Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 23:25, Ашберн
Политика
Путин заявил о готовности продлить газовый контракт с Украиной
Как заявил министр энергетики РФ Александр Новак, Россия готова работать по новому европейскому законодательству и бронировать мощности для транспортировки газа.
Российская газета 09:18
Происшествия
В Екатеринбурге в автобусе подрались пассажирка и кондуктор
Вестник вчера в 21:15
Культура
Иван Ургант пошутил про скандальную песню Бориса Гребенщикова
Говорит Москва 00:57
Общество
Штат региональных управлений ГИБДД сократят на 2 тысячи сотрудников
Штатная численность региональных управления Госавтоинспекции будет сокращена на 2 тыс. сотрудников в соответствии с приказом МВД №653 от 24 сентября, сообщает Telegram-канал «Омбудсмен полиции».
Коммерсантъ 30 сентября в 14:41
Происшествия
Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов
Сбербанк проводит расследование в связи с утечкой в сеть персональных данных клиентов. Об этом сообщается в пресс-релизе банка на сайте.
Lenta.ru 22:19
Кино
Умер актер и режиссер Игорь Пушкарев
Московский Комсомолец 07:02
Финансы
На Украине после затяжного пике подорожал доллар
Национальный банк Украины на сегодня, 1 октября, установил официальный курс гривны к доллару на уровне 24,2 грн, к евро — на уровне 26,35 грн. Таким образом, впервые за последние дни доллар подорожал после длительного падения, но все равно находится на минимуме с января 2016 года, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 02:33
Политика
Путин не оценил выступление Греты Тунберг в ООН
Президент России Владимир Путин сегодня высказался о выступлении в ООН шведской экоактивистки, школьницы Греты Тунберг.
Реальное время 12:49
Футбол
Агент Шюррле рассказал о болезни футболиста
Агент Инго Хаспел, представляющий интересы полузащитника московского «Спартака» Андре Шюррле, рассказал, по какой причине его клиент не смог сыграть в последних двух матчах команды.
RT на русском 08:32
Кино
Топор Николсона из «Сияния» продали за $200 тысяч
Газета.Ru 05:05
Происшествия
В Дербенте пожаловавшийся на зубную боль мужчина убил стоматолога
Отмечается, что утром в среду неизвестный постучал в дверь дома врача с жалобой на сильную боль.
РИА Новости 17:18
Армия и оружие
В Госдуме прокомментировали заявление Индии по ситуации с закупкой у России С-400
RT на русском вчера в 07:20
Транспорт
ГИБДД перестанут штрафовать в непогоду
В регионы ГИБДД России направлено сообщение о том, что штрафы с камер не должны выноситься, если нарушения зафиксированы во время тумана или сильного дождя, информирует "Коммерсантъ".
Газета.Ru 08:24
Политика
Лавров назвал уступкой «формулу Штайнмайера»
Во вторник, 1 октября, делегация Украины, ОБСЕ, России, Донецкой и Луганской народных республик подписали «формулу Штайнмайера», предусматривающую проведение выборов в самопровозглашенных республиках и предоставление им особого статуса.
РБК 19:59
Авто
Hennessey раскрыла мощность установки гиперкара Venom F5
Стоит отметить, что прототип Venom F5 был представлен еще в 2017 году.
Tvoe-avto.com 10:41
Гаджеты
Microsoft рассказал о новом смартфоне с двумя экранами
Новый смартфон Surface Duo с двумя экранами 5,6 дюйма на базе Android представила компания Microsoft.
REGNUM 20:30
Политика
Сенаторы США требуют ввести санкции за преследование оппозиции в РФ
Группа сенаторов США от двух партий во главе с законодателями Марко Рубио и Беном Кардиным призвала госсекретаря Майка Помпео и министра финансов Стивена Мнучина ввести санкции против российских чиновников, ответственных, по их мнению, за нарушения прав человека в РФ.
CPV.ru 03:36
Политика
Путин призвал не допускать фокусов в доплатах медикам
"Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены компенсационные выплаты и другие доплаты, вот чтобы этого фокуса не произошло", - подчеркнул российский лидер.
Российская газета 12:43
Общество
Диетолог предостерегла от «элитных» сортов мяса в вакуумной упаковке
Мясо в вакуумной упаковке может быть вредно, заявила диетолог Марина Ваулина в интервью «Вечерней Москве».
REGNUM 20:10
Происшествия
Пропавших на лодке мужчин в Хабаровском крае ищут с помощью вертолета
МЧС России направили на поиски двух мужчин, пропавших 28 сентября, вертолет со спасателями, сообщает пресс-служба Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС РФ.
REGNUM 22:27
Происшествия
Премьер Ирака ввел в Багдаде комендантский час из-за протестов
Премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди объявил о введении в столице страны Багдаде комендантского часа с пяти часов утра четверга, сообщает иракское информационное агентство INA.
РИА Новости 18:40
Общество
Алибасов в суде объяснил претензии к производителю «Крота»
Красочная упаковка средства для прочистки труб «Крот» вводит в заблуждение, так как похожа на упаковку сока, заявил музыкальный продюсер Бари Алибасов, подавший иск против торговой сети «Ашан» и производителя средства после отравления им. Об этом сообщил корреспондент РБК из зала суда.
РБК 16:30
Происшествия
Директор школы во Владимире обезвредил подростка с топором
Во Владимире директор одной из школ обезвредил восьмиклассника, который пришёл в учебное заведение с топором и достал его из рюкзака.
RT на русском 16:30
Наука
Женский оргазм появился в процессе эволюции
К счастью, новые эксперименты над кроликами приоткрыли тайны женского оргазма. Для этого ученым понадобились антидепрессанты.
SciencePop вчера в 11:56
Авто
АвтоВАЗ объявил о скидках на модели LADA в октябре
Новая Lada Granta Drive Active теперь участвует только в программах первый/семейный автомобиль, скидка по которым достигает 10% от стоимости приобретаемого автомобиля Lada.
SpeedMe 01:00
Футбол
«Тоттенхэм» дома пропустил семь мячей от «Баварии»
Советский спорт вчера в 16:56
Авто
6 мест в автомобиле, которые нужно обязательно смазать перед зимой
Странно, но мало кто удосуживается смазывать боковые стекла автомобилей, а точнее их направляющие.
АвтоВзгляд 08:21
Армия и оружие
КНДР заявила об успешном запуске ракеты нового типа с подводной лодки
Власти Северной Кореи заявили об успешном испытании ракеты нового типа, запущенной с подводной лодки, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство ЦТАК.
Росбалт 19:58
Здоровье
Врачи еще одной российской больницы захотели массово уволиться
Петрова рассказала, что за последний год из отделения уволились пять врачей, причиной стали «низкие зарплаты и тяжелые перегрузки».
Lenta.ru 09:20
Политика
Рябков рассказал о возможной встрече Путина и Трампа на саммите АТЭС
Россия пока не располагает информацией, на каком уровне США будут представлены на саммите АТЭС, чтобы говорить о возможности встречи лидера РФ Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом, заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков.
РИА Новости 20:07