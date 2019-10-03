Минфин планирует ссудить иностранным правительствам и организациям более 1 трлн рублей ( $15,5 млрд) в следующие три года, что больше, чем за предыдущие пять лет. Это следует из материалов к проекту бюджета на 2020–2022 годы, с которым ознакомились «Известия».

с чего всё началось

Россия планирует выдать более одного триллиона рублей (15,5 млрд долларов) международных займов в следующие три года.

За три года Россия выдаст более триллиона рублей международных займов

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