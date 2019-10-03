Экономика

Вести.RuВести.RuЗа три года Россия выдаст более триллиона рублей международных займов

Россия планирует выдать более одного триллиона рублей (15,5 млрд долларов) международных займов в следующие три года.
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с чего всё началось

Минфин резко увеличит выдачу межгосударственных займов

Минфин планирует ссудить иностранным правительствам и организациям более 1 трлн рублей ( $15,5 млрд) в следующие три года, что больше, чем за предыдущие пять лет. Это следует из материалов к проекту бюджета на 2020–2022 годы, с которым ознакомились «Известия».
Известиявчера в 15:00

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Россия за три года выдаст свыше триллиона рублей международных займов

Московский Комсомолец01:00

Россия рекордно даст в долг

Lenta.ruвчера в 21:36

Россия даст в долг более триллиона рублей

URA.Ruвчера в 22:31

За три года Россия выдаст более триллиона рублей международных займов

Вести.Ruвчера в 22:27

«Известия»: Россия в 2020-2022 годах выдаст более 1 трлн рублей международных займов

ТАССвчера в 21:41

Россия выдаст свыше триллиона рублей международных займов

Комсомольская правда00:49

Партнерский долг: Россия выдаст рекордный объем займов

Известиявчера в 17:01
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Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 01:22, Ашберн
Наука

Врачи в США нашли возможное объяснение причины болезни вейперов

Врачи клиники Майо в американском штате Миннесота пришли к выводу, что заболевания легких, в том числе с летальным исходом, среди вейперов в США могут быть вызваны токсическими веществами, содержащимися в вейпах, говорится в исследовании врачей, опубликованном в журнале New England Journal of Medicine.
РИА Новости 00:09
Происшествия

Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов

Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.
Lenta.ru вчера в 22:19
Политика

Воинствующая Меркель выступила против отмены антироссийских санкций

В Берлине канцлер Германии Ангела Меркель публично заявила о преждевременности разговоров об отмене антироссийских санкций.
Откровенно RU вчера в 11:44
Армия и оружие

Китай показал на параде супермощную ракету

На масштабном военном параде в Пекине, который организован в честь 70-летия образования республики КНР, показали межконтинентальную баллистическую ракету, передает телеканал "360".
Дни.ру 01 октября в 03:24
ЖКХ

Названы способы сэкономить на оплате отопления

Российские эксперты рассказали, как избежать переплаты за отопление и сэкономить на оплате услуг ЖКХ.
Известия вчера в 21:51
Политика

Трамп назвал импичмент госпереворотом

Президент США Дональд Трамп назвал госпереворотом процедуру импичмента, объявленную демократами.
Вести.Финанс вчера в 03:55
Авто

В США выставили на продажу отечественный грузовик ГАЗ-66 1983 года

Аукционный дом Bring a Trailer разместил объявление о продаже грузовика ГАЗ-66 1983 года выпуска.
Тарантас Ньюс 01 октября в 08:35
Политика

Трамп пообещал «поладить» с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что США поладят с Россией, поскольку это было бы "разумно".
РИА Новости вчера в 15:13
Наука

Красное мясо не влияет на возникновение раковых опухолей

Ugpressa.ru 01 октября в 10:57
Экономика

Цены на продукты к концу года вырастут на 3,5%

По итогам текущего года продукты питания подорожают на 3–3,5%, заметнее всего вырастут цены на яйца, сахар и мясо птицы.
Известия вчера в 13:00
Происшествия

Родители с друзьями изнасиловали дочь под Брянском

Газета.Ru вчера в 09:52
Политика

Совфед нашел факты иностранного вмешательства в выборы в Мосгордуму

В Совете Федерации заявили, что во время выборов в Мосгордуму имелись факты иностранного вмешательства.
Свободная Пресса 01:13
Наука

Айсберг весом более 315 млрд тонн откололся в Антарктиде

Айсберг весом более 315 млрд тонн откололся от шельфового ледника Эймери в Антарктиде.
iReactor 01 октября в 06:32
Политика

Восточные немцы остались недовольны жизнью в Германии

58 процентов заявили, что не лучше защищены от государственного произвола, чем во времена ГДР, еще 52 процента респондентов остались недовольны тем, как работает демократия в стране.
Lenta.ru вчера в 08:31
Космос

NASA опубликовало загадочные звуки, записанные на Марсе

Загадочные звуки, который записал посадочный модуль InSight опубликовало NASA.
Портал Поиск вчера в 10:36
Кино

Вышел трейлер нового фильма Гая Ричи «Джентльмены»

В сети появился первый трейлер криминальной комедии Гая Ричи «Джентльмены».
Профиль вчера в 13:21
Политика

Депутата Рады застукали за мастурбацией прямо на заседании

Одни ехидно предположили, что он эспандер в кармане качает, другие порадовались, что хоть один человек в Раде делом занимается.
Телеканал 360° вчера в 21:10
Общество

Бездомная женщина исполнила арию в подземке Лос-Анджелеса

В сети стало вирусным видео, снятое в подземке Лос-Анджелеса. На кадрах бездомная женщина поёт отрывок из арии O mio babbino caro.
RT на русском 30 сентября в 09:51
Общество

Анджелина Джоли вышла в свет с детьми на премьеру фильма «Малефисента»

30 сентября в Лос-Анджелесе в кинотеатре El Capitan состоялась мировая премьера фильма Disney «Малефисента: Владычица тьмы».
Летидор 01 октября в 11:58
Общество

Диетолог назвала самое вредное для человека мясо

Известия вчера в 17:50
Происшествия

Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение

По версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево".
Интерфакс вчера в 10:30
Политика

Путин не оценил выступление Греты Тунберг в ООН

Президент России Владимир Путин сегодня высказался о выступлении в ООН шведской экоактивистки, школьницы Греты Тунберг.
Реальное время вчера в 12:49
Происшествия

Полковник ФСБ Черкалин получал взятки рядом с местом работы

Согласно материалам следствия, полковник Черкалин через посредников настоял на том, чтобы ежемесячно получать по $50 тыс. за «общее покровительство» «Транспортного».
Коммерсантъ 01 октября в 01:48
Энергетика

«Северный поток-2» может быть закончен через полтора месяца

Строительство "Северного потока — 2" может быть завершено через полтора месяца.
Вести.Ru вчера в 05:07
Происшествия

В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой

Бомбардировщик времен Второй мировой войны разбился в среду на территории аэропорта Брэдли в штате Коннектикут.
ТАСС вчера в 11:18
Экономика

Минфин предложил изменить подход к налогообложению Google и Facebook

Ведомство хочет изменить подходы к налогообложению так, чтобы цифровые корпорации вроде Google, Facebook и Apple делились доходами от российской аудитории с российским бюджетом, а не платили налог на прибыль только по месту регистрации головного офиса.
РБК вчера в 23:03
Общество

Названы наиболее страдающие от изменения климата города России

Известия 01 октября в 23:15
Политика

Лавров назвал уступкой «формулу Штайнмайера»

Во вторник, 1 октября, делегация Украины, ОБСЕ, России, Донецкой и Луганской народных республик подписали «формулу Штайнмайера», предусматривающую проведение выборов в самопровозглашенных республиках и предоставление им особого статуса.
РБК вчера в 19:59
Общество

Минтруд назвал плюсы и минусы четырехдневной рабочей недели

Минтруд обозначил плюсы и минусы четырехдневной рабочей недели при сохранении зарплаты.
Российская газета 01 октября в 08:29
Политика

В ДНР и ЛНР оценили подписание Киевом «формулы Штайнмайера»

Дейнего отметил, что согласование «формулы Штайнмайера» является, скорее, символическим шагом, однако дает возможности готовить политическую основу для прекращения конфликта.
REGNUM вчера в 01:36
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