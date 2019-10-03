Экономика
Вести.RuЗа три года Россия выдаст более триллиона рублей международных займов
Россия планирует выдать более одного триллиона рублей (15,5 млрд долларов) международных займов в следующие три года.
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с чего всё началось
Минфин планирует ссудить иностранным правительствам и организациям более 1 трлн рублей ( $15,5 млрд) в следующие три года, что больше, чем за предыдущие пять лет. Это следует из материалов к проекту бюджета на 2020–2022 годы, с которым ознакомились «Известия».Известиявчера в 15:00
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Наука
Врачи в США нашли возможное объяснение причины болезни вейперов
Врачи клиники Майо в американском штате Миннесота пришли к выводу, что заболевания легких, в том числе с летальным исходом, среди вейперов в США могут быть вызваны токсическими веществами, содержащимися в вейпах, говорится в исследовании врачей, опубликованном в журнале New England Journal of Medicine.
РИА Новости 00:09
Происшествия
Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов
Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.
Lenta.ru вчера в 22:19
Политика
Воинствующая Меркель выступила против отмены антироссийских санкций
В Берлине канцлер Германии Ангела Меркель публично заявила о преждевременности разговоров об отмене антироссийских санкций.
Откровенно RU вчера в 11:44
Армия и оружие
Китай показал на параде супермощную ракету
На масштабном военном параде в Пекине, который организован в честь 70-летия образования республики КНР, показали межконтинентальную баллистическую ракету, передает телеканал "360".
Дни.ру 01 октября в 03:24
ЖКХ
Названы способы сэкономить на оплате отопления
Российские эксперты рассказали, как избежать переплаты за отопление и сэкономить на оплате услуг ЖКХ.
Известия вчера в 21:51
Политика
Трамп назвал импичмент госпереворотом
Президент США Дональд Трамп назвал госпереворотом процедуру импичмента, объявленную демократами.
Вести.Финанс вчера в 03:55
Авто
В США выставили на продажу отечественный грузовик ГАЗ-66 1983 года
Аукционный дом Bring a Trailer разместил объявление о продаже грузовика ГАЗ-66 1983 года выпуска.
Тарантас Ньюс 01 октября в 08:35
Политика
Трамп пообещал «поладить» с Россией
Президент США Дональд Трамп заявил, что США поладят с Россией, поскольку это было бы "разумно".
РИА Новости вчера в 15:13
Наука
Красное мясо не влияет на возникновение раковых опухолей
Ugpressa.ru 01 октября в 10:57
Экономика
Цены на продукты к концу года вырастут на 3,5%
По итогам текущего года продукты питания подорожают на 3–3,5%, заметнее всего вырастут цены на яйца, сахар и мясо птицы.
Известия вчера в 13:00
Происшествия
Родители с друзьями изнасиловали дочь под Брянском
Газета.Ru вчера в 09:52
Политика
Совфед нашел факты иностранного вмешательства в выборы в Мосгордуму
В Совете Федерации заявили, что во время выборов в Мосгордуму имелись факты иностранного вмешательства.
Свободная Пресса 01:13
Наука
Айсберг весом более 315 млрд тонн откололся в Антарктиде
Айсберг весом более 315 млрд тонн откололся от шельфового ледника Эймери в Антарктиде.
iReactor 01 октября в 06:32
Политика
Восточные немцы остались недовольны жизнью в Германии
58 процентов заявили, что не лучше защищены от государственного произвола, чем во времена ГДР, еще 52 процента респондентов остались недовольны тем, как работает демократия в стране.
Lenta.ru вчера в 08:31
Космос
NASA опубликовало загадочные звуки, записанные на Марсе
Загадочные звуки, который записал посадочный модуль InSight опубликовало NASA.
Портал Поиск вчера в 10:36
Кино
Вышел трейлер нового фильма Гая Ричи «Джентльмены»
В сети появился первый трейлер криминальной комедии Гая Ричи «Джентльмены».
Профиль вчера в 13:21
Политика
Депутата Рады застукали за мастурбацией прямо на заседании
Одни ехидно предположили, что он эспандер в кармане качает, другие порадовались, что хоть один человек в Раде делом занимается.
Телеканал 360° вчера в 21:10
Общество
Бездомная женщина исполнила арию в подземке Лос-Анджелеса
В сети стало вирусным видео, снятое в подземке Лос-Анджелеса. На кадрах бездомная женщина поёт отрывок из арии O mio babbino caro.
RT на русском 30 сентября в 09:51
Общество
Анджелина Джоли вышла в свет с детьми на премьеру фильма «Малефисента»
30 сентября в Лос-Анджелесе в кинотеатре El Capitan состоялась мировая премьера фильма Disney «Малефисента: Владычица тьмы».
Летидор 01 октября в 11:58
Общество
Диетолог назвала самое вредное для человека мясо
Известия вчера в 17:50
Происшествия
Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение
По версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево".
Интерфакс вчера в 10:30
Политика
Путин не оценил выступление Греты Тунберг в ООН
Президент России Владимир Путин сегодня высказался о выступлении в ООН шведской экоактивистки, школьницы Греты Тунберг.
Реальное время вчера в 12:49
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин получал взятки рядом с местом работы
Согласно материалам следствия, полковник Черкалин через посредников настоял на том, чтобы ежемесячно получать по $50 тыс. за «общее покровительство» «Транспортного».
Коммерсантъ 01 октября в 01:48
Энергетика
«Северный поток-2» может быть закончен через полтора месяца
Строительство "Северного потока — 2" может быть завершено через полтора месяца.
Вести.Ru вчера в 05:07
Происшествия
В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой
Бомбардировщик времен Второй мировой войны разбился в среду на территории аэропорта Брэдли в штате Коннектикут.
ТАСС вчера в 11:18
Экономика
Минфин предложил изменить подход к налогообложению Google и Facebook
Ведомство хочет изменить подходы к налогообложению так, чтобы цифровые корпорации вроде Google, Facebook и Apple делились доходами от российской аудитории с российским бюджетом, а не платили налог на прибыль только по месту регистрации головного офиса.
РБК вчера в 23:03
Общество
Названы наиболее страдающие от изменения климата города России
Известия 01 октября в 23:15
Политика
Лавров назвал уступкой «формулу Штайнмайера»
Во вторник, 1 октября, делегация Украины, ОБСЕ, России, Донецкой и Луганской народных республик подписали «формулу Штайнмайера», предусматривающую проведение выборов в самопровозглашенных республиках и предоставление им особого статуса.
РБК вчера в 19:59
Общество
Минтруд назвал плюсы и минусы четырехдневной рабочей недели
Минтруд обозначил плюсы и минусы четырехдневной рабочей недели при сохранении зарплаты.
Российская газета 01 октября в 08:29
Политика
В ДНР и ЛНР оценили подписание Киевом «формулы Штайнмайера»
Дейнего отметил, что согласование «формулы Штайнмайера» является, скорее, символическим шагом, однако дает возможности готовить политическую основу для прекращения конфликта.
REGNUM вчера в 01:36