Минфин планирует ссудить иностранным правительствам и организациям более 1 трлн рублей ( $15,5 млрд) в следующие три года, что больше, чем за предыдущие пять лет. Это следует из материалов к проекту бюджета на 2020–2022 годы, с которым ознакомились «Известия».

с чего всё началось

Россия планирует выдать более одного триллиона рублей (15,5 млрд долларов) международных займов в следующие три года.

За три года Россия выдаст более триллиона рублей международных займов

Наука Врачи в США нашли возможное объяснение причины болезни вейперов Врачи клиники Майо в американском штате Миннесота пришли к выводу, что заболевания легких, в том числе с летальным исходом, среди вейперов в США могут быть вызваны токсическими веществами, содержащимися в вейпах, говорится в исследовании врачей, опубликованном в журнале New England Journal of Medicine.

Происшествия Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.

Политика Воинствующая Меркель выступила против отмены антироссийских санкций В Берлине канцлер Германии Ангела Меркель публично заявила о преждевременности разговоров об отмене антироссийских санкций.

Армия и оружие Китай показал на параде супермощную ракету На масштабном военном параде в Пекине, который организован в честь 70-летия образования республики КНР, показали межконтинентальную баллистическую ракету, передает телеканал "360".

ЖКХ Названы способы сэкономить на оплате отопления Российские эксперты рассказали, как избежать переплаты за отопление и сэкономить на оплате услуг ЖКХ.

Политика Трамп назвал импичмент госпереворотом Президент США Дональд Трамп назвал госпереворотом процедуру импичмента, объявленную демократами.

Авто В США выставили на продажу отечественный грузовик ГАЗ-66 1983 года Аукционный дом Bring a Trailer разместил объявление о продаже грузовика ГАЗ-66 1983 года выпуска.

Политика Трамп пообещал «поладить» с Россией Президент США Дональд Трамп заявил, что США поладят с Россией, поскольку это было бы "разумно".

Экономика Цены на продукты к концу года вырастут на 3,5% По итогам текущего года продукты питания подорожают на 3–3,5%, заметнее всего вырастут цены на яйца, сахар и мясо птицы.

Политика Совфед нашел факты иностранного вмешательства в выборы в Мосгордуму В Совете Федерации заявили, что во время выборов в Мосгордуму имелись факты иностранного вмешательства.

Наука Айсберг весом более 315 млрд тонн откололся в Антарктиде Айсберг весом более 315 млрд тонн откололся от шельфового ледника Эймери в Антарктиде.

Политика Восточные немцы остались недовольны жизнью в Германии 58 процентов заявили, что не лучше защищены от государственного произвола, чем во времена ГДР, еще 52 процента респондентов остались недовольны тем, как работает демократия в стране.

Кино Вышел трейлер нового фильма Гая Ричи «Джентльмены» В сети появился первый трейлер криминальной комедии Гая Ричи «Джентльмены».

Политика Депутата Рады застукали за мастурбацией прямо на заседании Одни ехидно предположили, что он эспандер в кармане качает, другие порадовались, что хоть один человек в Раде делом занимается.

Общество Бездомная женщина исполнила арию в подземке Лос-Анджелеса В сети стало вирусным видео, снятое в подземке Лос-Анджелеса. На кадрах бездомная женщина поёт отрывок из арии O mio babbino caro.

Общество Анджелина Джоли вышла в свет с детьми на премьеру фильма «Малефисента» 30 сентября в Лос-Анджелесе в кинотеатре El Capitan состоялась мировая премьера фильма Disney «Малефисента: Владычица тьмы».

Происшествия Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение По версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево".

Политика Путин не оценил выступление Греты Тунберг в ООН Президент России Владимир Путин сегодня высказался о выступлении в ООН шведской экоактивистки, школьницы Греты Тунберг.

Происшествия Полковник ФСБ Черкалин получал взятки рядом с местом работы Согласно материалам следствия, полковник Черкалин через посредников настоял на том, чтобы ежемесячно получать по $50 тыс. за «общее покровительство» «Транспортного».

Происшествия В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой Бомбардировщик времен Второй мировой войны разбился в среду на территории аэропорта Брэдли в штате Коннектикут.

Экономика Минфин предложил изменить подход к налогообложению Google и Facebook Ведомство хочет изменить подходы к налогообложению так, чтобы цифровые корпорации вроде Google, Facebook и Apple делились доходами от российской аудитории с российским бюджетом, а не платили налог на прибыль только по месту регистрации головного офиса.

Политика Лавров назвал уступкой «формулу Штайнмайера» Во вторник, 1 октября, делегация Украины, ОБСЕ, России, Донецкой и Луганской народных республик подписали «формулу Штайнмайера», предусматривающую проведение выборов в самопровозглашенных республиках и предоставление им особого статуса.

Общество Минтруд назвал плюсы и минусы четырехдневной рабочей недели Минтруд обозначил плюсы и минусы четырехдневной рабочей недели при сохранении зарплаты.