Экономика
Вести.RuЗа три года Россия выдаст более триллиона рублей международных займов
Россия планирует выдать более одного триллиона рублей (15,5 млрд долларов) международных займов в следующие три года.
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с чего всё началось
Минфин резко увеличивает программу выдачи межгосударственных займов. В следующие три года Россия ссудит иностранным правительствам и организациям более 1 трлн рублей ( $15,5 млрд), следует из материалов к проекту бюджета на 2020–2022 годы, которые проанализировали «Известия».Известиявчера в 17:01
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Происшествия
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Потерявшийся в тувинской тайге мальчик найден живым
Потерявшийся в тувинской тайге 12-летний мальчик обнаружен живым.
RT на русском 02:11
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Deita.ru 30 сентября в 20:05
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Руководитель Blizzard Дж. Аллен Брэк заявил, что его компания продолжает оставаться прежде всего разработчиком игр для ПК.
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В Париже мужчина напал на полицейских в участке
Мужчина с ножом напал на сотрудников полиции в парижском полицейском участке, сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на источники.
ТАСС 08:25
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РБК 07:26
Шоу-бизнес
Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету
Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.
Российская газета 01 октября в 23:32
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Под Саратовом задержаны избившие до смерти мужчину полицейские
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Дело экс-депутата гордумы Екатеринбурга о взятке передали в суд
Коммерсантъ Екатеринбург 06:47
Экономика
Минздрав предложил реформу системы оплаты труда медиков
«В рамках совершенствования оплаты труда медработников считаем необходимым закрепить актом правительства долю гарантированных выплат по окладу в структуре заработной платы не менее 55% с учетом обеспечения средней зарплаты не ниже уровня, описанного в указе президента», – сказала Скворцова.
Ведомости вчера в 13:14
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Аделина Сотникова отдала 2 млн рублей гадалке-мошеннице
Гадалка-мошенница обманула на 2 млн рублей олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Аделину Сотникову, пообещав ей решить проблемы личного характера.
ТАСС 06:11
Экономика
Минфин предложил усилить налоговую нагрузку на Google и Facebook
Европейские офисы Google, Facebook, Microsoft на данный момент зарегистрированы в Ирландии.
Коммерсантъ 02:31
Экономика
Рогозин назвал причину долгов Центра имени Хруничева
В "Роскосмосе" назвали причину многомиллиардных долгов Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) имени Хруничева.
Интерфакс 07:27
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Россиян предупредили о росте цен на продукты
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредила россиян о росте цен на продукты питания, пишут «Известия».
Lenta.ru 01:37
Политика
Владельца телеканала «112 Украина» допросили по статье о терроризме
Владельца медиахолдинга, в который входят украинские телеканалы «112 Украина» и NEWSONE, депутата Верховной рады Тараса Козака допросили по трём статьям, в том числе по статье о терроризме.
RT на русском 07:52
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Союз журналистов России (СЖР) сегодня, 2 октября, направил обращения в Следственный комитет России и Генеральную прокуратуру РФ по поводу уголовного дела, возбуждённого в отношении журналиста из Пскова Светланы Прокопьевой.
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Представитель Заворотнюк опроверг скорое появление актрисы на телешоу
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В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой войны
В США разбился американский бомбардировщик времен Второй мировой войны Boeing B-17 Flying Fortress («Летающая крепость»).
Lenta.ru вчера в 11:02
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Новые органические соединения обнаружены в зернах льда Энцелада
ГЛАС.RU вчера в 13:59
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Михеев о дебюте в НХЛ: было сложно в это поверить
Газета.Ru 02:28
Общество
В Госдуме предложили создать новую льготную категорию
К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
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