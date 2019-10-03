Экономика

Вести.RuВести.RuЗа три года Россия выдаст более триллиона рублей международных займов

Россия планирует выдать более одного триллиона рублей (15,5 млрд долларов) международных займов в следующие три года.
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с чего всё началось

Партнерский долг: Россия выдаст рекордный объем займов

Минфин резко увеличивает программу выдачи межгосударственных займов. В следующие три года Россия ссудит иностранным правительствам и организациям более 1 трлн рублей ( $15,5 млрд), следует из материалов к проекту бюджета на 2020–2022 годы, которые проанализировали «Известия».
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«Известия»: Россия в 2020-2022 годах выдаст более 1 трлн рублей международных займов

ТАССвчера в 21:41

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Вести.Ruвчера в 22:27

Россия одолжит зарубежным странам больше ₽1 трлн

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Lenta.ruвчера в 21:36

Партнерский долг: Россия выдаст рекордный объем займов

Известиявчера в 17:01
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Неизвестный пытался сорвать выступление Толстого в ПАСЕ

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Посольство США в Киеве после согласования в Минске "формулы Штайнмайера", сообщило, что приветствует прогресс в направлении достижения мира в Донбассе.
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В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони

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Экспертиза признала невменяемым якутского «шамана» Габышева

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Политика

Зачем ФБР вербует шпионов через рекламу в Facebook на русском языке

Кликнув на объявления, пользователь попадал на сайт программы контрразведки регионального отделения ФБР, где информация излагалась на русском и английском языках.
РБК 08:26
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Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвы желудка «Зантак»

Препарат от язвы желудка «Зантак» отзывают из обращения в связи опасностью содержащегося в нем вещества ранитидина, сообщили в Росздравнадзоре.
Коммерсантъ вчера в 09:06
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Кураньи может стать спортивным директором «Динамо»

Экс-нападающий «Динамо» Кевин Кураньи может вернуться в клуб в качестве спортивного директора.
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Девять врачей онкоцентра имени Блохина подали заявления об увольнении

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Известия вчера в 09:18
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В Петербурге открыли три станции метро Фрунзенского радиуса

В Санкт-Петербурге открыли три новые станции Фрунзенского радиуса метрополитена.
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Кино

Умер актер и режиссер Игорь Пушкарев

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Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
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Европарламент не одобрит предложение Джонсона по брекситу

«Переговорная группа не считает, что эти последние предложения правительства Великобритании от 2 октября в их нынешнем виде представляют собой основу для соглашения, которое Европарламент мог бы одобрить», — приводит ТАСС заявление переговорной группы Европарламента по брекситу.
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Посольство РФ назвало фейком появление российского спецназа в Норвегии

Посольство России в Осло считает "грубой провокацией" сообщение норвежского издания Aldrimer.no о "вторжении" российского спецназа на территорию Норвегии.
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Путин заявил об избежавшей гражданской войны России

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Шоу-бизнес

Ивлеева рассказала Урганту о своей свадьбе с Элджеем

Популярный российский блогер и телеведущая Настя Ивлеева в шоу «Вечерний Ургант» рассказала о свадьбе с рэпером Элджеем.
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К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
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Экономика

Минздрав предложил установить по группам минимальные оклады врачей

Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова предложила установить минимальные оклады медицинских работников отдельно по каждой профессиональной группе.
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Политика

«Нафтогаз» призвал «Газпром» разблокировать доступ к газу из Туркмении

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко потребовал от "Газпрома" разблокировать возможность получать на границе между Украиной и Россией газ из Туркмении.
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«Зенит» лидирует после первого тайма встречи с «Бенфикой»

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Симоньян прокомментировала слова Навального про чучундриков

Главный редактор RT Маргарита Симоньян отреагировала на слова Алексея Навального о чучундриках и свинобомжах.
Газета.Ru 05:16
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