Минфин резко увеличивает программу выдачи межгосударственных займов. В следующие три года Россия ссудит иностранным правительствам и организациям более 1 трлн рублей ( $15,5 млрд), следует из материалов к проекту бюджета на 2020–2022 годы, которые проанализировали «Известия».

с чего всё началось

Россия планирует выдать более одного триллиона рублей (15,5 млрд долларов) международных займов в следующие три года.

За три года Россия выдаст более триллиона рублей международных займов

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