Экономика
Вести.RuЗа три года Россия выдаст более триллиона рублей международных займов
Россия планирует выдать более одного триллиона рублей (15,5 млрд долларов) международных займов в следующие три года.
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с чего всё началось
Минфин резко увеличивает программу выдачи межгосударственных займов. В следующие три года Россия ссудит иностранным правительствам и организациям более 1 трлн рублей ( $15,5 млрд), следует из материалов к проекту бюджета на 2020–2022 годы, которые проанализировали «Известия».Известиявчера в 17:01
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Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко и пауэрлифтер Михаил Кокляев опубликовали на своих страницах в Instagram видеозаписи конфликта в одном из ресторанов Москвы.
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В воскресенье, 6 октября, в Москве выпадет первый снег.
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Футбол
«Шахтёр» сыграет с киевским «Динамо» в 1/8 финала Кубка Украины
Донецкий «Шахтёр» встретится с киевским «Динамо» в матче 1/8 финала розыгрыша Кубка Украины, сообщается на сайте Федерации футбола Украины.
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Путин раскритиковал журналиста NBC за искажение смысла его слов
Президент России Владимир Путин поправил слова модератора планерного заседания форума "Российская энергетическая неделя", корреспондента NBC News Кира Симмонса, заявив, что тот исказил его слова о либерализме.
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Политика
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Технологии
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Раскрыта хакерская атака, жертвами которой стали более 800 тысяч россиян.
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Напомним, что бой пройдет 6 октября. На кону боя - титулы по версиям IBO и IBF.
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В Севастополе загорелся находившийся на ремонте ракетный катер
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Происшествия
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В Париже мужчина напал на полицейских в участке
Мужчина с ножом напал на сотрудников полиции в парижском полицейском участке, сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на источники.
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