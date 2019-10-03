Экономика
Вести.RuЗа три года Россия выдаст более триллиона рублей международных займов
Россия планирует выдать более одного триллиона рублей (15,5 млрд долларов) международных займов в следующие три года.
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с чего всё началось
Минфин резко увеличивает программу выдачи межгосударственных займов. В следующие три года Россия ссудит иностранным правительствам и организациям более 1 трлн рублей ( $15,5 млрд), следует из материалов к проекту бюджета на 2020–2022 годы, которые проанализировали «Известия».Известиявчера в 17:01
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Политика
Путин призвал не допускать фокусов в доплатах медикам
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Российская газета вчера в 12:43
Политика
Путин не оценил выступление Греты Тунберг в ООН
Президент России Владимир Путин сегодня высказался о выступлении в ООН шведской экоактивистки, школьницы Греты Тунберг.
Реальное время вчера в 12:49
Общество
Бездомная женщина исполнила арию в подземке Лос-Анджелеса
RT на русском 30 сентября в 09:51
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Россиянка родила тяжелобольного ребенка от донора спермы
Жительница Челябинска Светлана Бородулина родила ребенка с редким генетическим заболеванием от донора спермы.
Medical Note 02:31
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Емельяненко и Кокляев устроили драку в ресторане
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко и пауэрлифтер Михаил Кокляев устроили драку в одном из ресторанов в центре Москвы.
REGNUM 04:08
Происшествия
В Подмосковье крокодил погиб под колесами грузовика
Крокодил погиб по колесами грузового автомобиля в Подмосковье, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Московской области.
РИА Новости вчера в 15:24
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Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье
Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ вчера в 16:18
Общество
В выходные дни в Петербурге может выпасть первый снег
Санкт-Петербургские ведомости 02:39
Политика
США объявили о новых пошлинах на европейские товары
США введут пошлины на ввозимые из Евросоюза воздушные суда в размере десяти процентов и на сельскохозяйственную и промышленную продукцию в размере 25 процентов, заявил американский торговый представитель Роберт Лайтхайзер.
РИА Новости вчера в 16:58
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Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
РИА Новости 01 октября в 06:18
Общество
ТЭФИ-2019 завоевали Борис Корчевников и Регина Тодоренко
Телеведущая Регина Тодоренко стала победителем телевизионной премии ТЭФИ в номинации "Ведущий утренней программы".
Газета.Ru вчера в 09:14
Здоровье
Врачи-неонатологи массово увольняются из роддома в Перми из-за зарплат
Скандал с массовым увольнением врачей разразился в пермской городской больнице №6 – там о готовности покинуть свои рабочие места заявили врачи-неонатологи.
Газета.Ru 03:56
Армия и оружие
Конгрессмен заявил о планах НАТО провести масштабные учения в Европе
НАТО проведет крупнейшие со времен "холодной войны" учения в Европе, заявил американский конгрессмен, член комитета по вооруженным силам Джон Гараменди в четверг в ходе 6-го Варшавского форума по безопасности (Warsaw Security Forum).
РИА Новости 04:12
Политика
Путин допустил продление на год контракта на транзит газа с Украиной
Президент России Владимир Путин заявил о двух вариантах развития событий в отношении истекающего контракта на транзит газа с Украиной.
РБК вчера в 08:34
Футбол
Месси установил рекорд сезона по обводкам в матче с «Интером»
Капитан испанской "Барселоны" Лионель Месси, проведший против итальянского "Интера" в Лиге чемпионов первый полный матч после травмы, установил рекорд сезона по количеству успешных обводок.
ProstoProSport 02:50
Происшествия
Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов
Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.
Lenta.ru вчера в 22:19
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Анастасия Заворотнюк после лечения может появиться на ТВ
Актриса Анастасия Заворотнюк, у которой диагностировали рак головного мозга, после лечения может появиться на ТВ.
ProGorodChelny.ru 04:13
Хоккей
Овечкин стал лидером НХЛ по количеству голов в первых матчах сезона
Спорт-Экспресс 02:14
Происшествия
Задержанного в Таиланде екатеринбуржца выпустили под залог
Екатеринбуржца Вадима Веденяпина, задержанного в Таиланде во время отдыха с семьей за шутку с игрушечными деньгами, выпустили под залог.
Уральский меридиан 02:06
Наука
От Антарктиды откололся айсберг в 315 миллиардов тонн
Площадь айсберга составляет 1,6 тысячи квадратных километров, толщина — 210 метров. Вес скопления льда превышает 315 миллиардов тонн.
РЕН ТВ 01 октября в 03:46
Происшествия
В Уфе завели дело после смерти студента техникума на уроке физкультуры
Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 17-летнего студента техникума на уроке физкультуры в Уфе, сообщили в СУ СК по региону.
RT на русском 02:51
Культура
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Во вторник, 1 октября, в Москве простятся с режиссером Марком Захаровым.
Петербургский дневник 01 октября в 02:54
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В Балашихе школьника задержали за убийство сверстницы
Пятнадцатилетний школьник задержан в подмосковной Балашихе по подозрению в убийстве учащейся той же школы.
REGNUM 04:12
Политика
ФБР завлекает русских шпионов через фейсбук
Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) с помощью рекламы в социальной сети фейсбук, которая могла быт размещена с целью "вербовки российских шпионов".
Газета.Ru вчера в 15:46
Происшествия
В Москве проверят информацию об издевательствах над школьником
Ранее в социальных сетях появилась информация об издевательствах над учеником столичной школы №1536, согласно которой одноклассники опустили его головой в унитаз.
РИА Новости 03:32
Политика
Путин пошутил о вмешательстве России в выборы США
Президент России Владимир Путин в шутку ответил на вопрос корреспондента NBC News Кира Симмонса о том, будет ли Москва вмешиваться в ход президентской кампании в США, которая состоится в 2020 году.
Известия вчера в 09:31
Культура
Михаил Галустян ушел с ТНТ на СТС
Дождь 01 октября в 14:12
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«Магнит» сократит число собственных торговых марок
Второй по обороту в России ретейлер «Магнит» меняет свою стратегию в части собственных торговых марок (СТМ), сообщил РБК представитель компании.
РБК 03:00
Общество
Инициатора бунта детских онкологов в центре Блохина отстранили
Замглавы НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Н. Н. Блохина Георгий Менткевич (на фото третий слева) отстранен от должности исполняющего обязанности завотделения, сообщает Газета.ру Менткевич был инициатором видеообращения группы детских онкологов, в котором врачи пожаловались на плохие условия, в которых лечат детей.
Национальная служба новостей 01 октября в 02:24