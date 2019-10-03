Экономика

Российская газетаРоссийская газетаРоссия выдаст триллион рублей международных займов в течение трех лет

Россия предоставит кредиты на строительство атомных электростанций в Турции и Индии, а также на развитие инфраструктуры в области атомной энергетики в Иране. Всего на эти нужды будет выделено около триллиона рублей (15,5 миллиарда долларов) в течение трех лет.
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с чего всё началось

Партнерский долг: Россия выдаст рекордный объем займов

Минфин резко увеличивает программу выдачи межгосударственных займов. В следующие три года Россия ссудит иностранным правительствам и организациям более 1 трлн рублей ( $15,5 млрд), следует из материалов к проекту бюджета на 2020–2022 годы, которые проанализировали «Известия».
Известиявчера в 17:01

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Россия одолжит зарубежным странам больше ₽1 трлн

РБК05:11

Россия рекордно даст в долг

Lenta.ruвчера в 21:36

Россия даст в долг более триллиона рублей

URA.Ruвчера в 22:31

За три года Россия выдаст более триллиона рублей международных займов

Вести.Ruвчера в 22:27

«Известия»: Россия в 2020-2022 годах выдаст более 1 трлн рублей международных займов

ТАССвчера в 21:41

Россия выдаст рекордный объем займов, пишут СМИ

РИА Новости03:36

Партнерский долг: Россия выдаст рекордный объем займов

Известиявчера в 17:01
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Происшествия

Томич застрелил двух женщин в офисе и покончил с собой

Житель Томска застрелил директора и бухгалтера небольшой компании, после чего свел счеты с жизнью, сообщило региональное управление СКР.
Вести.Ru 09:21
Космос

«Союз МС-12» с тремя членами экипажа вернулся на Землю с МКС

Космический корабль «Союз МС-12», на борту которого находятся российский космонавт Алексей Овчинин, астронавт из США Ник Хейг и первый астронавт ОАЭ Хазаа аль-Мансури, совершил успешную посадку.
РБК 07:14
Происшествия

Якутского шамана признали невменяемым

По словам Прянишникова, специалисты считают, что шаман невменяемый.
Газета.Ru 09:50
Политика

Соловьев обозвал татарина мразью и разъярил жителей Татарстана

Житель Татарстана обратился с заявлением к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину и генпрокурору Юрию Чайке с просьбой завести уголовное дело в отношении теле- и радиоведущего Владимира Соловьева, оскорбившего в прямом эфире его земляка.
Lenta.ru 08:35
Политика

Медведев уволил главу Росгидромета

Премьер-министр Дмитрий Медведев отправил в отставку главу Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Максима Яковенко.
РБК 09:54
ЖКХ

Названы способы сэкономить на оплате отопления

Российские эксперты рассказали, как избежать переплаты за отопление и сэкономить на оплате услуг ЖКХ.
Известия вчера в 21:51
Происшествия

В Севастополе загорелся находившийся на ремонте ракетный катер

Возгорание произошло на находившемся на ремонте ракетном катере Черноморского флота "Шуя" в пятницу, сообщил ТАСС пресс-секретарь 13-го судоремонтного завода флота Сергей Горбачев.
ТАСС 07:59
Транспорт

ГИБДД предложила запретить штрафовать водителей в непогоду

Сообщается, что ГИБДД России уже направила в регионы указание с подробным описанием случаев, когда дорожные камеры не должны фиксировать нарушения.
Lenta.ru вчера в 05:22
Культура

Настя Ивлеева стала победителем премии ТЭФИ

Российская телеведущая и видеоблогер Настя Ивлеева получила награду в категории «лучшая ведущая развлекательного шоу» прайм-тайма индустриальной телевизионной премии ТЭФИ.
Культуромания вчера в 16:43
Культура

Умер известный чешский исполнитель Карел Готт

Ридус вчера в 05:54
Происшествия

Аделина Сотникова отдала 2 млн рублей гадалке-мошеннице

Гадалка-мошенница обманула на 2 млн рублей олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Аделину Сотникову, пообещав ей решить проблемы личного характера.
ТАСС 06:11
Космос

В Южной Африке найдены следы древнего катаклизма

МИР 24 09:40
Футбол

ЦСКА примет «Эспаньол» в Лиге Европы

ЦСКА сыграет с Эспаньолом во втором туре группового этапа Лиги Европы.
Советский спорт 03:09
Политика

МИД назвал сообщения о российском спецназе в Норвегии вбросами

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в ходе брифинга назвала сообщения о высадке российского спецназа в Норвегии «антироссийскими вбросами».
РБК 09:27
Политика

Нидерланды призвали изучить роль Украины в крушении МН17

Депутаты парламента Нидерландов потребовали от кабмина страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.
BFM.ru вчера в 01:22
Происшествия

В Париже совершено нападение на полицейский участок

Вооруженный ножом мужчина атаковал стражей порядка в здании парижской префектуры полиции. Об этом сообщает 3 октября телеканал BFMTV.
REGNUM 08:35
Политика

Президенту Финляндии не понравилось, что Трамп шлепнул его по колену

Курьезный момент попал на видео при встрече президента Финляндии Саули Ниинистё и президента США Дональда Трампа, передает RT.
Газета.Ru 06:39
Происшествия

В Сбербанке произошла крупнейшая на рынке утечка персональных данных

Издание уточнило, что пока материал готовился к выпуску, Сбербанк выпустил пресс-релиз с информацией о возможной утечке персональных данных 200 клиентов и начатом внутреннем расследовании.
Вести.Ru вчера в 21:10
Политика

Путин произвел увольнения и назначения в силовых ведомствах

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности и назначении на должность в СК, МВД, МЧС и ФСИН России.
ТАСС 07:35
Происшествия

Одноклассница рассказала о погибшей в Балашихе школьнице

РИА Новости 06:41
Футбол

Зобнин получил травму на тренировке «Спартака»

«Спартак» сообщил о травме полузащитника Романа Зобнина.
Бомбардир.ру 08:21
Здоровье

Онкологи назвали предотвращающие рак продукты

Врачи представили список продуктов, которые снижают риск развития онкологических заболеваний.
News.ru вчера в 12:50
Политика

Западная делегация не нашла фактов притеснения крымских татар

РИА Новости 09:08
Политика

Путин оценил выступление Греты Тунберг

Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru вчера в 08:59
Космос

Найден способ для космических путешествий через червоточины

Специалисты в области физики из Принстонского университета рассказали, что им удалось найти способ космических путешествий через червоточины всего за 2 секунды.
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Общество

Симоньян прокомментировала слова Навального про чучундриков

Главный редактор RT Маргарита Симоньян отреагировала на слова Алексея Навального о чучундриках и свинобомжах.
Газета.Ru 05:16
Шоу-бизнес

Гуф рассказал о своих психических расстройствах

В передаче артист откровенно рассказал о своих проблемах с психическим здоровьем. Оказалось, что он нуждается в регулярном лечении.
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Шоу-бизнес

Жена Михаила Боярского признала нарушение им ПДД

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Спорт

Сергей Шубенков взял серебро на ЧМ по легкой атлетике

Начал Шубенков не быстро и свою награду вырвал уже на последних метрах дистанции.
Телеканал Санкт-Петербург 06:50
Экономика

Россия вышла на первое место в Европе по росту безналичных платежей

Россия вышла на первое место в Европе по росту безналичных платежей Россия стала мировым лидером по числу защищенных токенизированных трансакций и крупнейшим в Европе рынком по объему операций с использованием цифровых кошельков, следует из доклада консалтинговой компании BCG.
Коммерсантъ 05:37
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