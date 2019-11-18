Экономика
Единый банкЗа три недели резко выросли инвестиции в фондовый рынок РФ
По итогам последних трех недель была зафиксирована динамика резкого увеличения капиталовложений в российский фондовый рынок. Об этом сообщила газета «Коммерсант». Только в период с 11 по 17 ноября было инвестировано около 140 миллионов долларов в рынок РФ.
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Здоровье
В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога
«Что касается детского хирурга Каабака, то до недавнего времени он осуществлял свою деятельность в НМИЦ здоровья детей Минздрава России на условиях внешнего совместительства и был оформлен на 0,25 ставки», — говорится в сообщении.
Футбол
Президент «Ростова» рассказал о финансовых проблемах клуба
Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц обратился к болельщикам с открытым письмом, в котором рассказал о финансовых проблемах ФК.
Футбол
Долги «Манчестер Юнайтед» выросли и составляют 450 млн евро
Чистый долг «МЮ» вырос на 160 млн евро до 450 млн евро из-за расходов на покупку новичков в летнее трансферное окно.
Общество
Недолив топлива на российских АЗС превышает норму в несколько раз
На автозаправках в России недолив топлива превышает норму в два-три раза. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минпромторга.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева переживает, что не доживет до 18-летия младшей дочери
Российская певица Алла Пугачева очень переживает, что не сможет дожить до 18-летия младшей дочери.
Общество
«Ъ»: Путин одобрил строительство моста через Лену
Общество
В российском регионе сделали 31 декабря выходным днем ради чиновниц
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин подписал распоряжение о переносе рабочего дня с 31 декабря на 28 декабря.
Футбол
Английский вратарь сбил прожектор, промахнувшись с пенальти
На 61-й минуте игры «Нанитон Боро» — «Стрэтфорд Таун» при счете 0:0 хозяева поля получили право на пенальти.
Политика
Кремль прокомментировал заявление Лукашенко о союзе с Россией
По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, белорусский лидер Александр Лукашенко в своих вчерашних эмоциональных заявлениях о «бешеной напряжёнке» в отношениях Москвы и Минска гипотетически рассуждал о целесообразности Союзного государства, как если бы «оно не отвечало интересам» республики.
Армия и оружие
Боги войны: в России отмечают День ракетных войск и артиллерии
Во вторник, 19 ноября, в России отмечается День ракетных войск и артиллерии.
Общество
«Газпром» направил «Нафтогазу» последнее предложение по транзиту
"Газпром" направил украинскому "Нафтогазу" официальное предложение о продлении контракта по транзиту газа.
Общество
Согласован порядок продажи «красивых номеров»
В сети цена номеров доходит до 1 – 2 млн руб. По новым правилам при продаже машины вместе с этим ГРЗ новый владелец должен будет еще раз заплатить за "особый" знак повышенную госпошлину.
Здоровье
В регионе может появиться почетное звание «Владимирский врач»
Глава региона поставил перед главными врачами задачу сосредоточить усилия над увеличением доступности первичной медицинской помощи на селе.
Политика
Порошенко собрались лишить неприкосновенности
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) уведомило Генпрокуратуру о том, что бывший президент Петр Порошенко получит статус подозреваемого по двум уголовным делам вместо статуса свидетеля.
Политика
«Смех и грех»: депутат Рады высмеял состояние украинского флота
Депутат Верховной рады Олег Волошин прокомментировал возвращение украинских судов, задержанных в Керченском проливе.
Шоу-бизнес
Джонни Деппа бросила невеста из России Полина Глен
Звезда Голливуда Джонни Депп снова одинок: Полина Глен, исполнительница танцев гоу-гоу из Петербурга, бросила своего возлюбленного и вернулась на родину.
Космос
«Роскосмос» запатентовал двигатель для космолёта
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на описание изобретения на сайте «Роспатента», устройство, совмещающее возможности воздушно-реактивного двигателя и жидкостного ракетного двигателя, может быть использовано для создания авиационно-космической системы горизонтального старта или самолёта, который будет иметь возможность осуществлять кратковременный полёт с гиперзвуковой скоростью.
Экономика
Эксперт заявила о падении Украины в долговую яму
Заведующая отделом госфинансов Экспертно-аналитического центра Growford Татьяна Богдан заявила, что украинское государство с начала 2019 года начала скатываться в долговую яму, передают украинские СМИ.
Хоккей
Форвард «Авангарда» Широков забил гол «Салавату» финтом Кучерова
Нападающий «Авангарда» Сергей Широков повторил прием Никиты Кучерова в матче чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева».
Наука
Ученые объяснили причину роста живота с возрастом
Общество
Симптомы рака легких: что помогает выявить бронхиальную карциному
Первые симптомы рака легких включают приступы кашля и затрудненное дыхание, которые часто напоминают симптомы простуды.
Армия и оружие
Военные испытывают управляемый снаряд для танка «Армата»
Российские военные испытывают новое вооружение для танка «Армата».
Политика
Всемирная туалетная организация захотела провести саммит в России
Всемирная туалетная организация надеется провести туалетный саммит в России.
Авто
Назван топ-5 японских внедорожников с чрезмерным расходом топлива
Расход топлива у внедорожника может составлять от 11,5 до 15 литров на 100 км пути.
Музыка
Ротару возвращается в Россию на заработки
Армия и оружие
В Польше рассказали о сценариях войны США и России
Издание Myśl Polska в опубликованном материале рассказало о двух сценариях войны между Россией и США.