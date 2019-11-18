По итогам последних трех недель была зафиксирована динамика резкого увеличения капиталовложений в российский фондовый рынок. Об этом сообщила газета «Коммерсант». Только в период с 11 по 17 ноября было инвестировано около 140 миллионов долларов в рынок РФ.

За три недели резко выросли инвестиции в фондовый рынок РФ

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