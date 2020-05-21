Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поддержал медсестру инфекционного госпиталя областной больницы, фотография которой за последние сутки облетела, буквально весь мир.

с чего всё началось

За тульскую медсестру, которая надела прозрачный костюм поверх нижнего белья, вступились губернатор Тульской области Алексей Дюмин и главврач больницы.

За тульскую медсестру в купальнике вступились губернатор и главврач

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