Общество
Вести.RuЗа тульскую медсестру в купальнике вступились губернатор и главврач
За тульскую медсестру, которая надела прозрачный костюм поверх нижнего белья, вступились губернатор Тульской области Алексей Дюмин и главврач больницы.
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с чего всё началось
Министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк поддержал ставшую мировой знаменитостью тульскую медсестру. Напомним, что в интернете появилось фото, где девушка, работающая в инфекционном госпитале, пришла к пациентам в защитном костюме, под которым был лишь купальник.Первый Тульскийвчера в 14:09
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Тульскую медсестру, ставшую мировой знаменитостью, поддержал Алексей Эрк
Первый Тульскийвчера в 14:09
Алексей Дюмин поддержал тульскую медсестру, фотография которой облетела весь мир
MySLO.ruвчера в 12:44
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