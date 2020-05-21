Министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк поддержал ставшую мировой знаменитостью тульскую медсестру. Напомним, что в интернете появилось фото, где девушка, работающая в инфекционном госпитале, пришла к пациентам в защитном костюме, под которым был лишь купальник.

с чего всё началось

За тульскую медсестру, которая надела прозрачный костюм поверх нижнего белья, вступились губернатор Тульской области Алексей Дюмин и главврач больницы.

За тульскую медсестру в купальнике вступились губернатор и главврач

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