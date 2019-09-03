Происшествия

ВедомостиВедомостиСуд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков

Пресненский суд Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме за запись в Twitter, где он угрожал детям сотрудников Росгвардии, сообщает «МБХ медиа». Он приговорен к пяти годам колонии общего режима. Следственный комитет задержал Синицу 4 августа.
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