с чего всё началось

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года петербурженка Ольга О. выставила на сайте бесплатных объявлений визитку Владимира Путина, относящуюся ко времени его работы в начале 1990-х годов в должности советника по международным связям председателя Ленинградского городского Совета народных депутатов.

Армия и оружие Столтенберг: гонка вооружений из-за распада ДРСМД была бы очень затратной Гонка вооружений после распада Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности стала бы неблагоприятным развитием событий, потому что это очень затратно и опасно, такого сценария нужно избежать, продвигая инициативы по контролю за вооружениями, заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Наука Изучена вероятность рождения черных дыр при столкновении электронов Американские физики провели анализ сечения и вероятности рождения небольших черных дыр при столкновении двух электронов.

Политика Зеленский потребовал проверить депутатов на полиграфе Депутатов Верховной рады от партии "Слуга народа" проверят на детекторе лжи, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Общество В Москве госпитализировали Елену Малышеву Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом она сама сообщила в инстаграме.

Политика CNN упрекнул Россию в унижении США из-за успеха в Сирии «Путин сказал, что Россия и Турция договорились поддерживать суверенитет и территориальную целостность Сирии, что можно трактовать как успех во внешней политике», — пишет CNN.

Политика Украине грозят проблемы с отоплением при неподписании контракта с РФ Украинский премьер Алексей Гончарук заявил, что украинская сторона может ощутить проблемы с отоплением, если не удастся подписать контракт на транзит газа из России в Евросоюз.

Шоу-бизнес Екатерина Варнава снялась обнаженной 34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.

Общество Появилось видео испытания Крымского моста гружеными вагонами Инфоцентр «Крымский мост» опубликовал серию видео с испытаниями железнодорожной части моста.

Экономика ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых С 2019 года в четырех регионах – Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане - в экспериментальном формате действует налог для самозанятых.

Политика США не обращались к странам для размещения ракет средней дальности Соединенные Штаты не принимали решений о развертывании ракет средней дальности и не обращались к другим странам по данному поводу.

Политика Германия обсудит договоренность Путина и Эрдогана с Россией и Турцией Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по итогам шестичасовых переговоров во вторник подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов.

Происшествия Многодетный отец убил беременную жену и покончил с собой в Нижнекамске Как пишет НТР-24, по одной из версий, 54-летний мужчина убил свою 31-летнюю супругу и покончил с собой.

Армия и оружие Разработчик рассказал о серийном облике дрона «Охотник» Представленная на МАКС-2019 модель тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник" соответствует его серийному облику, сообщил сотрудник КБ Сухого.

Общество Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.

Музыка Селена Гомес опубликовала новый клип на песню Lose You To Love Me 23 октября Селена Гомес опубликовала новый клип на песню Lose You To Love Me.

Происшествия Опубликовано видео наезда иномарки на пешеходов в Петербурге Наезд иномарки на пешеходов в Петербурге попал на видео.

Общество Россияне назвали мультиварку самой бесполезной бытовой техникой Самой бесполезной покупкой из бытовой техники россияне назвали мультиварку, сообщает ТАСС со ссылкой на опрос портала Hi-Tech Mail.ru.

Политика Матвиенко объявила об уходе из Совфеда трех сенаторов Полномочия трех сенаторов прекращены, сообщила в ходе заседания Совета Федерации спикер Валентина Матвиенко.

Происшествия В Москве автомобиль сбил двух сотрудниц МВД В центре Москвы автомобиль сбил двух сотрудниц МВД, сообщил столичный главк ГИБДД в твиттере.

Политика Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.

Армия и оружие США сымитировали бомбардировку Крыма Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.