Общество

РБКРБКРосгвардия предложила не выдавать лицензии на оружие из-за пьяной езды

Росгвардия предложила не выдавать лицензии на оружие тем, кто подвергся административному наказанию за вождение в нетрезвом виде. Об этом глава службы генерал армии Виктор Золотов сообщил в интервью «Российской газете». По его словам, скоро появятся новые основания для отказа в выдаче лицензий.
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Виктор Золотов
Не будут выдавать лицензии гражданам, два или более раза осужденным за совершение преступления, гражданам, в отношении которых осуществляется уголовное преследование, а также подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения.
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с чего всё началось

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