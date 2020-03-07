Об ужесточении законодательства в части выдачи лицензий на оружие в эксклюзивном интервью "Российской газете" рассказал директор Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардия) генерал армии Виктор Золотов.

с чего всё началось

Не будут выдавать лицензии гражданам, два или более раза осужденным за совершение преступления, гражданам, в отношении которых осуществляется уголовное преследование, а также подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Росгвардия предложила не выдавать лицензии на оружие тем, кто подвергся административному наказанию за вождение в нетрезвом виде. Об этом глава службы генерал армии Виктор Золотов сообщил в интервью «Российской газете». По его словам, скоро появятся новые основания для отказа в выдаче лицензий.

Росгвардия предложила не выдавать лицензии на оружие из-за пьяной езды

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