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ИзвестияЗа задержку зарплаты предложили наказывать 10 годами тюрьмы
Задержка жалования будет приравнена к преступлениям средней тяжести, за которые по предложенному законопроекту будет предусматриваться от пяти до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщили источники «Известий».
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с чего всё началось
Если же задержка жалования привела к тяжким последствиям, руководителю, согласно инициативе чиновников, может грозить до 10 лет тюрьмы.Известиявчера в 16:01
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