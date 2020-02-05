Уголовный кодекс разделяет преступления по категориям в зависимости от наказания. Те, за которые предусмотрено до трех лет лишения свободы, считаются деяниями небольшой тяжести, до пяти лет — средней, до 10 — тяжкими, а свыше 10 лет — особо тяжкими.

с чего всё началось

Задержка жалования будет приравнена к преступлениям средней тяжести, за которые по предложенному законопроекту будет предусматриваться от пяти до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщили источники «Известий».

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