Общество
ИзвестияЗа задержку зарплаты предложили наказывать 10 годами тюрьмы
Задержка жалования будет приравнена к преступлениям средней тяжести, за которые по предложенному законопроекту будет предусматриваться от пяти до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщили источники «Известий».
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с чего всё началось
Уголовный кодекс разделяет преступления по категориям в зависимости от наказания. Те, за которые предусмотрено до трех лет лишения свободы, считаются деяниями небольшой тяжести, до пяти лет — средней, до 10 — тяжкими, а свыше 10 лет — особо тяжкими.Известиявчера в 16:01
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