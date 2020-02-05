Общество

ИзвестияИзвестияЗа задержку зарплаты предложили наказывать 10 годами тюрьмы

Задержка жалования будет приравнена к преступлениям средней тяжести, за которые по предложенному законопроекту будет предусматриваться от пяти до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщили источники «Известий».
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с чего всё началось

Заработная расплата: срок за задержку жалованья предложили увеличить

Уголовный кодекс разделяет преступления по категориям в зависимости от наказания. Те, за которые предусмотрено до трех лет лишения свободы, считаются деяниями небольшой тяжести, до пяти лет — средней, до 10 — тяжкими, а свыше 10 лет — особо тяжкими.
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Известиявчера в 17:50

Невыплата зарплаты может перейти в разряд тяжких преступлений

Вести.Ruвчера в 23:34
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