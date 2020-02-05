Правительственная комиссия поручила Следственному комитету и МВД рассмотреть возможность признать это преступлением средней тяжести, а не небольшой, как сейчас. В этом случае срок за невыплату зарплаты больше чем за два месяца может составить до пяти лет лишения свободы, а не до трех, как сейчас.

с чего всё началось

Задержка жалования будет приравнена к преступлениям средней тяжести, за которые по предложенному законопроекту будет предусматриваться от пяти до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщили источники «Известий».

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