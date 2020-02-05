Общество

9111.ru9111.ruЗа задержку зарплаты предложили сажать в тюрьму на 10 лет

Если суд признает последствия задержки зарплаты как тяжкие, работодателю будет грозить лишение свободы сроком до 10 лет.
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с чего всё началось

Заработная расплата: срок за задержку жалованья предложили увеличить

Если же задержка жалования привела к тяжким последствиям, руководителю, согласно инициативе чиновников, может грозить до 10 лет тюрьмы.
Известиявчера в 16:01

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В России ужесточат наказание за невыплату зарплаты

Вести.Ru03:00

СМИ: в России предложили ужесточить наказание за невыплату зарплаты

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Работодателям пригрозили 10 годами тюрьмы за задержку зарплат

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РЕН ТВвчера в 23:42

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RT на русскомвчера в 20:16

За задержку зарплаты предложили наказывать 10 годами тюрьмы

Известиявчера в 17:50

Работодатели могут на 10 лет оказаться за решеткой за задержку зарплаты

URA.Ruвчера в 16:36
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Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

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Врио главы Калуги объяснил свое предложение отрубать руки чиновникам

Как передает местное издание «Калужские новости», врио мэра заявил, что в случае взяточничества «чиновникам лучше отрубать руки», и чтобы руки «еще неделю валялись на площади в назидание», а застройщиков можно высечь на столбе позора.
РБК 06:42
Общество

РБК: завод «Карат» пригрозил перенести из России часть производства

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Археологи нашли оружейный арсенал в генуэзской крепости в Балаклаве

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РИА Новости Крым вчера в 23:32
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В Кремле объяснили цель поправок к Конституции

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Прокуратура извинилась перед Иваном Голуновым

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Армия и оружие

БТР российской армии протаранил американский блокпост в Сирии

Русские, по сообщениям очевидцев, попытались сначала мирно урегулировать конфликт, но, когда американцы отказались их пропускать, - попросту протаранили американский блокпост бронетранспортером БТР-80.
Версия.Инфо вчера в 18:42
Армия и оружие

Российские подлодки обложили американский «Норфолк»

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Армия и оружие

Появилось видео испытаний новейшего боевого модуля АУ-220М

Пресс-служба научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» опубликовала на своей странице на YouTube 5 февраля видео испытаний управляемого боевого модуля АУ-220М в заснеженном поле.
Известия 05:59
Культура

Ксения Собчак станет ведущей ток-шоу на Первом канале

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Стартовали съемки 7 сезона сериала «Сваты»

На прошлой неделе в одной из белорусских деревень начались съемки популярного сериала «Сваты».
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Дитрих сообщил о компенсациях отменившим рейсы в Китай авиакомпаниям

Власти выплатят компенсации авиакомпаниям, которые прекратили летать в Китай и обратно из-за угрозы распространения коронавируса.
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Происшествия

В Челябинской области арестовали замначальника полиции района

Заместитель начальника отдела полиции одного из районов Челябинской области отправлен под домашний арест.
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Тверитянка Ольга Самуйлова победила в конкурсе «Краса Вселенной 2020»

Тверитянка Ольга Самуйлова приняла участие в конкурсе «Краса Вселенной 2020», в котором за главный титул боролись представительницы 10 стран мира.
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Скачок акций Tesla сделал генерального директора компании Илона Маска более чем на 3,8 миллиарда долларов богаче во вторник, сообщает Forbes.
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В ФИФА не подтвердили информацию о недопуске сборной России к ЧМ-2022

В Международной федерации футбола (ФИФА) не дали подтверждения информации о недопуске сборной России к участию в чемпионате мира (ЧМ) по данному виду спорта в 2022 году в Катаре.
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Суд в Москве отказался назначать комплексную судебно-медицинскую экспертизу девочке, которую родители в течение пяти лет после её рождения не забирают из клиники.
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Жители Псковской области с иронией воспринимают претензии Эстонии на российские территории, заявил губернатор региона Михаил Ведерников.
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Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга на собрании в среду поддержали в первом чтении проект закона об отмене штрафов для владельцев квартир, которые застеклили свои балконы до 11 января 2020 года.
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