Общество
9111.ruЗа задержку зарплаты предложили сажать в тюрьму на 10 лет
Если суд признает последствия задержки зарплаты как тяжкие, работодателю будет грозить лишение свободы сроком до 10 лет.
Читать в источнике
Оценить172
с чего всё началось
Если же задержка жалования привела к тяжким последствиям, руководителю, согласно инициативе чиновников, может грозить до 10 лет тюрьмы.Известиявчера в 16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 07:03, Ашберн
Культура
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Происшествия
В Японии у десяти человек с круизного лайнера обнаружен коронавирус
В Японии коронавирус 2019-nCoV обнаружен сразу у десяти человек с круизного лайнера Diamond Princess, который находится рядом с портовым городом Йокогама без разрешения пришвартоваться, передает телерадиокомпания NHK.
Происшествия
Актер из «Великолепного века» приговорен почти к 17 годам тюрьмы
Известный турецкий актер Аднан Коч приговорен к 16 годам и восьми месяцам тюрьмы.
Шоу-бизнес
Мадонна предложила принцу Гарри и Меган Маркл жить в своей квартире
Певица предлагает Гарри и Меган арендовать ее квартиру и не уезжать в Канаду.
Политика
Путин заявил о готовности помочь Китаю в борьбе с коронавирусом
«Президент России выразил готовность оказать дружественному китайскому народу необходимую помощь»,-говорится в тексте телеграммы.
Футбол
Кепа: Яшин был фантастическим вратарём, он многое сделал для нашей позиции
Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага поделился мнением о легендарном советском голкипере Льве Яшине.
Здоровье
Доктор Мясников назвал два сценария распространения коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa, Александр Леонидович Мясников – советский и российский врач, телеведущий назвал два сценария для распространения коронавируса.
Общество
Врио главы Калуги объяснил свое предложение отрубать руки чиновникам
Как передает местное издание «Калужские новости», врио мэра заявил, что в случае взяточничества «чиновникам лучше отрубать руки», и чтобы руки «еще неделю валялись на площади в назидание», а застройщиков можно высечь на столбе позора.
Общество
РБК: завод «Карат» пригрозил перенести из России часть производства
Московский завод "Карат" уведомил Минсельхоз, что в случае введения в России обязательной маркировки молочной продукции готов перенести часть производственных мощностей в Белоруссию, сообщает РБК.
Технологии
Археологи нашли оружейный арсенал в генуэзской крепости в Балаклаве
В одной из башен генуэзской крепости Чембало в Балаклаве археологи обнаружили средневековый оружейный инвентарь.
Политика
В Кремле объяснили цель поправок к Конституции
Готовящиеся поправки в Конституцию России призваны обеспечить качественное развитие всей государственной системы страны, заявил 5 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Культура
Поклонники Джейсона Момоа разочаровались, увидев его худым и лысым
Актёр Джейсон Момоа немало удивил и развеселил своих поклонников, снявшись в рекламе компании Rocket Mortgage.
Происшествия
Прокуратура извинилась перед Иваном Голуновым
Прокуратура ЗАО Москвы официально извинилась перед журналистом Иваном Голуновым, в отношении которого было незаконно возбуждено уголовное дело за хранение наркотиков.
Армия и оружие
БТР российской армии протаранил американский блокпост в Сирии
Русские, по сообщениям очевидцев, попытались сначала мирно урегулировать конфликт, но, когда американцы отказались их пропускать, - попросту протаранили американский блокпост бронетранспортером БТР-80.
Армия и оружие
Российские подлодки обложили американский «Норфолк»
Военно-морские силы США признались, что из-за российских субмарин экипажи американских подлодок не чувствуют себя защищенными практически сразу после выхода с базы "Норфолк".
Армия и оружие
Появилось видео испытаний новейшего боевого модуля АУ-220М
Пресс-служба научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» опубликовала на своей странице на YouTube 5 февраля видео испытаний управляемого боевого модуля АУ-220М в заснеженном поле.
Культура
Ксения Собчак станет ведущей ток-шоу на Первом канале
«На роль ведущих в шоу приглашены Ксения Собчак и Александр Гордон, которые будут сменять друг друга», — говорится в опубликованном сообщении.
Общество
Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах
Культура
Стартовали съемки 7 сезона сериала «Сваты»
На прошлой неделе в одной из белорусских деревень начались съемки популярного сериала «Сваты».
Общество
Дитрих сообщил о компенсациях отменившим рейсы в Китай авиакомпаниям
Власти выплатят компенсации авиакомпаниям, которые прекратили летать в Китай и обратно из-за угрозы распространения коронавируса.
Происшествия
В Челябинской области арестовали замначальника полиции района
Заместитель начальника отдела полиции одного из районов Челябинской области отправлен под домашний арест.
Происшествия
Суд арестовал россиянина по обвинению в госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина России Виктора Королева по обвинению в государственной измене.
Культура
Тверитянка Ольга Самуйлова победила в конкурсе «Краса Вселенной 2020»
Тверитянка Ольга Самуйлова приняла участие в конкурсе «Краса Вселенной 2020», в котором за главный титул боролись представительницы 10 стран мира.
Экономика
Состояние Маска за сутки увеличилось почти на 4 миллиарда
Скачок акций Tesla сделал генерального директора компании Илона Маска более чем на 3,8 миллиарда долларов богаче во вторник, сообщает Forbes.
Гаджеты
Производство смартфонов BlackBerry прекратится в 2020 году
Футбол
В ФИФА не подтвердили информацию о недопуске сборной России к ЧМ-2022
В Международной федерации футбола (ФИФА) не дали подтверждения информации о недопуске сборной России к участию в чемпионате мира (ЧМ) по данному виду спорта в 2022 году в Катаре.
Общество
Суд отказал в медэкспертизе девочке, которую не забирают из клиники
Суд в Москве отказался назначать комплексную судебно-медицинскую экспертизу девочке, которую родители в течение пяти лет после её рождения не забирают из клиники.
Политика
Псковский губернатор прокомментировал претензии Эстонии
Жители Псковской области с иронией воспринимают претензии Эстонии на российские территории, заявил губернатор региона Михаил Ведерников.
Общество
Депутаты Петербурга хотят отменить штрафы за остекленные балконы
Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга на собрании в среду поддержали в первом чтении проект закона об отмене штрафов для владельцев квартир, которые застеклили свои балконы до 11 января 2020 года.