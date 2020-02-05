Если же задержка жалования привела к тяжким последствиям, руководителю, согласно инициативе чиновников, может грозить до 10 лет тюрьмы.

с чего всё началось

Если суд признает последствия задержки зарплаты как тяжкие, работодателю будет грозить лишение свободы сроком до 10 лет.

За задержку зарплаты предложили сажать в тюрьму на 10 лет

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