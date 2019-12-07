По информации «СЭ», «Тамбов» и «Ростов» договорились о переходе защитника Максима Осипенко в ростовский клуб.

с чего всё началось

В ФК "Тамбов" подтвердили переход защитника Максима Осипенко в "Ростов".

За защитника ФК «Тамбов» Осипенко «Ростов» заплатит 500 тысяч евро

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