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Онлайн Тамбов.руЗа защитника ФК «Тамбов» Осипенко «Ростов» заплатит 500 тысяч евро
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По информации «СЭ», «Тамбов» и «Ростов» договорились о переходе защитника Максима Осипенко в ростовский клуб.Спорт-Экспресс05 декабря в 08:24
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