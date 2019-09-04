Экономика
REGNUMЗабайкалье на ВЭФ подписало соглашение с руководством банка «Открытие»
Свои подписи под документом поставили врио губернатора Забайкалья Александр Осипов и председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов. Стороны также обсудили возможность рефинансирования банком госдолга Забайкальского края по ставке ниже рыночной.
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Происшествия
В Минобороны подтвердили гибель пилотов разбившегося Су-25
RT на русском 06:06
Происшествия
Пассажиры самолета, аварийно севшего в Воронеже, улетели в Петербург
Пассажиры самолета, совершившего аварийную посадку в Воронеже из-за проблем с шасси, вылетели в Санкт-Петербург другим бортом, сообщила РИА Новости представитель аэропорта.
РИА Новости 07:11
Технологии
Скотленд-Ярд вооружился искусственным интеллектом
В Скотленд-Ярде есть специальная лаборатория, в которой полицейские взламывают мобильные телефоны, ноутбуки, игровые консоли и даже мультимедийные системы автомобилей в надежде найти улики, которые помогли бы им раскрыть очередное дело.
Коммерсантъ 06:36
Политика
В Болгарии сочли безумной позицию МИД о роли СССР во Второй мировой
Ранее в МИД Болгарии призвали Россию отказаться от термина "освобождение" в контексте борьбы СССР с нацизмом в годы Второй мировой войны.
РИА Новости 08:21
Политика
Путин назвал придурками считающих Дальний Восток балластом
Российский лидер Владимир Путин назвал придурками тех, кто утверждал, что Дальний Восток является балластом, требующем денег.
Газета.Ru 06:53
Происшествия
Прокурор попросил назначить Кириллу Жукову более 4 лет колонии
В Тверском суде Москвы прокурор попросил приговорить Кирилла Жукова, который обвиняется в применении насилия к полицейским, к четырем годам и пяти месяцам исправительной колонии общего режима.
Коммерсантъ вчера в 14:44
Политика
Суд Бишкека признал законным арест экс-президента Киргизии Атамбаева
4 сентября Бишкекский городской суд признал законным решение об аресте бывшего главы Киргизии Алмазбека Атамбаева, отклонив жалобу о возможных нарушениях при его задержании, передает ТАСС со ссылкой на адвоката экс-президента Сергея Слесарева.
Аргументы и Факты 05:33
Политика
Мэр Тбилиси назвал недопустимым отказ от российских туристов
Тбилиси официально вступил во всемирную ассоциацию туристических городов, заявил 4 сентября мэр грузинской столицы Каха Каладзе на заседании правительства, передает «Первый канал грузинского телевидения».
REGNUM 05:38
Экономика
Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru 03:22
Гаджеты
Google выпустила стабильную версию Android 10
Первая стабильная версия операционной системы Android 10 стала доступной для обычных пользователей, пока — только на смартфонах Pixel.
REGNUM 04:44
Происшествия
СК возбудил дело после гибели пятилетней россиянки в бассейне в Турции
RT на русском 06:51
Авто
Mercedes-Benz отказался от участия в нескольких автосалонах
Nissan отказался от участия несколько лет назад, а Volvo — несколько лет назад, и они вернулись в шоу.
SpeedMe 05:31
Космос
В Музее космонавтики открылась выставка необычной графики
Необычная выставка графических работ "В поисках будущего" открылась в столичном Музее космонавтики.
Molnet.ru 08:02
Экономика
ВТБ станет владельцем около 17% акций «Ростелекома»
Банк ВТБ в рамках сделки по продаже пакета акций Tele2 станет владельцем около 17% "Ростелекома".
ТАСС 05:38
Политика
Тимошенко не явилась в Верховную Раду из-за горя в семье
Газета.Ru вчера в 07:59
Происшествия
Видео кражи садовой тачки подростками стало хитом в Сети
РИА Новости вчера в 20:40
Футбол
Жена Рамоса установила рекорд, находясь под водой без дыхания
Защитник «Реала» Серхио Рамос поздравил свою супругу Пилар Рубио, которая в рамках телевизионного шоу побила рекорд по задерживанию дыхания под водой.
Спорт-Экспресс 08:00
Армия и оружие
Эрдоган осудил США за авиаудар по Идлибу
Президент Турции Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с премьером Чехии Андреем Бабишем, прошедшей в Анкаре, выступил с осуждением США, нанесших авиаудар по сирийскому Идлибу.
Военное дело вчера в 14:51
Шоу-бизнес
Александр Семчев похудел на 100 килограммов
Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru вчера в 23:30
Общество
Омбудсмен обратился в прокуратуру из-за выселения онкобольного жителя Сочи на улицу
ТАСС 08:14
Происшествия
Катафалк с телом покойного горел в Нижнем Новгороде
Катафалк с телом усопшего загорелся на проспекте Гагарина днем 4 сентября, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Время Н 08:21
Здоровье
Закрытый российский город с одной больницей лишился главного хирурга
Об увольнении всех хирургов в единственной больнице Трехгорного стало известно 29 августа, причиной ухода стали высокие нагрузки и низкая зарплата.
Lenta.ru 07:34
Общество
Суд в Иране расторг брак 11-летней девочки и взрослого мужчины
В Иране расторгли брак между взрослым мужчиной и девочкой: суд провинции Кохгилуйе и Бойерахмед принял решение, что союз между 11-летним ребенком и 22-летним молодым человеком нежелателен из-за юного возраста молодой жены, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:01
Авто
Nissan представил радикально новый Juke
Компания Nissan представила второе поколение популярного компактного кроссовера Juke. Автомобиль подрос во всех габаритах.
Quto.ru вчера в 14:10
Общество
Ураган «Дориан» затопил Багамы и погубил 7 человек
Разрушительный ураган «Дориан» унес жизни 7 человек. В данный момент стихия бушует у Восточного побережья США.
Политическая Экспертиза 07:39
Политика
Песков отказался анонсировать дату обмена заключенными с Украиной
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о том, что обмен заключенными между Россией и Украиной может начаться 7 сентября.
РБК 02:14
Политика
Украина заявила о готовности участвовать в переговорах по газу
Украина готова принять участие в трехсторонних переговорах по газу с РФ и Еврокомиссией уже в сентябре, заявил новый глава министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель во время телефонной беседы с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем.
РИА Новости 06:50
Происшествия
На шахте в Донецке прогремел взрыв
Известия 05:32
Происшествия
На Урале задержаны двое подростков за подготовку нападения на школу
В городе Кушве в Свердловской области правоохранительные органы задержали двух несовершеннолетних, планировавших атаку на одну из местных школ 1 сентября.
Газета.Ru 08:05
Политика
Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.
RT на русском 02 сентября в 14:40