Экономика

REGNUMREGNUMЗабайкалье на ВЭФ подписало соглашение с руководством банка «Открытие»

Свои подписи под документом поставили врио губернатора Забайкалья Александр Осипов и председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов. Стороны также обсудили возможность рефинансирования банком госдолга Забайкальского края по ставке ниже рыночной.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Осипов договорился с банком «Открытие» о рефинансировании госдолга Забайкалья

Заб.Ру01:20

Банк «Открытие» согласился вложиться в строительство микрорайона Хороший в Чите

Чита.Ру01:14

Возможность рефинансирования госдолга Забайкальского края по ставке ниже рыночной обсудили на ВЭФ-2019

ДВ-РОСС02:10

Банк «Открытие» будет сотрудничать с властями Забайкальского края в части финансирования социальных проектов

Интерфакс - Россия01:28

Глава банка «Открытие»: группа заработает в 2019 году 40-45 млрд рублей чистой прибыли

ТАСС05:00

Забайкалье на ВЭФ подписало соглашение с руководством банка «Открытие»

REGNUM00:04
Показать все источники
Автоматически обработаны 7204 источника, обновлено в 05:24, Вашингтон
Политика

Путин назначил доплаты работникам первичной медпомощи

Доплаты работникам первичной медпомощи предложил ввести президент РФ Владимир Путин. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщил сайт Кремля.
Известия вчера в 23:58
Политика

Путин наградил премьер-министра Индии орденом Андрея Первозванного

iReactor 03:26
Экономика

НОВАТЭК договорился о выходе на СПГ-рынок Индии

НОВАТЭК подписал с индийской компанией H-Energy Global Ltd меморандум в области поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Индию на долгосрочной основе.
РБК 04:40
Финансы

Сбербанк: решение по долгу Utair может быть найдено до конца года

Переговоры по поводу долгов Utair перед Сбербанком продолжаются. К общему знаменателю авиаперевозчик и банк должны прийти до конца года.
ФедералПресс 01:28
Происшествия

Иномарка врезалась в остановку в Пскове

В Пскове мужчина на иномарке врезался в остановку. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ГАИ.
Газета.Ru 03:10
Происшествия

Найдены тела пилотов взорвавшегося Су-25

Поисковая группа нашла тела пилотов учебного штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае.
Lenta.ru 02:04
Общество

Минприроды назвало российские города с самым загрязненным воздухом

Ведомости вчера в 22:23
Политика

Джонсон пригрозил досрочными выборами из-за тупика с Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что считает проведение внеочередных выборов единственным способом разрешения ситуации вокруг Brexit в случае, если его коллеги по парламенту проголосуют за отсрочку, предложение о проведении выборов будет внесено в среду.
РИА Новости вчера в 17:34
Здоровье

Уволили хирурга, который рассказал о низких зарплатах врачей в Челябинской области

КП - Челябинск 03:53
Космос

Ноябряне узнают о жизни девушки с тутчаном

Используя приложение смартфона, посетители познакомятся с автором картины и историей её создания, а также в виртуальном пространстве узнают о самобытной жизни коренных малочисленных народов Севера, смогут самостоятельно изготовить этносумку из оленьего меха и сукна — тутчан.
ИА Север-пресс 05:15
Политика

Ведущий телеканала «Россия 1» выгнал со съемок украинского политолога

Украинского эксперта Вячеслава Ковтуна выгнали из студии телеканала «Россия 1» за оскорбление в адрес немецкой прессы, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты 02 сентября в 21:30
Технологии

Coincheck бесплатно раздаст криптовалюту. Нужно лишь ответить на вопросы

Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.
РБК 05:00
Происшествия

В Москве у курьера попытались украсть кроссовки за 300 тысяч рублей

Брызнув в лицо из газового баллончика, мужчина вырвал пакет с дорогими кроссовками известного модного бренда, стоимость которых составляет 300 тысяч рублей.
Российская газета 04:31
Экономика

Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю

Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru 03:22
Происшествия

Военные нашли пропавшего 13 дней назад в приморском лесу подростка

Газета.Ru 01:19
Происшествия

Мужчина отдал новорожденную дочь соседке в Кемерово

Газета.Ru 03:51
Наука

Древнее глобальное потепление связали с изменениями орбиты Земли

Naked Science 30 августа в 02:52
Авто

Hyundai Venue добрался до Австралии

32CARS.ru вчера в 23:18
Хоккей

Главный тренер «Коламбуса» об уходе Панарина и Бобровского: «Я в бешенстве»

Главный наставник хоккейного клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла дал свой комментарий по поводу ухода из команды российских игроков — голкипера Сергея Бобровского и форварда Артемия Панарина.
REGNUM 03:58
Происшествия

Российский мэр увидел про себя мемы и пожаловался в полицию

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук обратился в полицию, когда узнал о публикации мемов про него в анонимном Telegram-канале «Ворсин мемы».
Lenta.ru 05:20
Общество

В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой

Брак гражданина Ирана с 11-летней девочкой, о котором стало известно после шумихи в СМИ, расторгнут, пишет Rokna.
REGNUM вчера в 17:43
Армия и оружие

Военные создали на Урале невидимый купол для защиты от дронов

На полигонах в Свердловской и Челябинской областях специалисты радиоэлектронной борьбы тренировались в создании купола для защиты от беспилотников и радиоуправляемых взрывных устройств.
Российская газета 02:50
Спорт

Умер трехкратный олимпийский чемпион по биатлону Халвард Ханеволд

Аргументы и Факты 05:00
Политика

В Москве призвали дать ответ на заявление Болгарии о Советской армии

В заявлении МИД говорится, что щиты Советской армии принесли народам Центральной и Восточной Европы полувековые репрессии.
Lenta.ru 04:26
Экономика

Орешкин: МЭР хочет в разы снизить стоимость банкротства физлиц

Минэкономразвития РФ предлагает в несколько раз снизить стоимость процедуры банкротства физлиц, сообщил глава ведомства Максим Орешкин.
Российская газета 03:52
Авто

Mercedes-Benz анонсировал новый электорар EQ на тизере

Компания Mercedes-Benz, подогревая интерес публики к своим новинкам на автосалоне во Франкфурте, показала тизер модели электрокара EQ.
Letnews.ru 03:27
Политика

Глава Deutsche Welle отказался участвовать в расследовании Госдумы

Руководство немецкого издания Deutsche Welle отказалось от участия в заседании комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России.
Ведомости 00:53
Здоровье

Скворцова заявила о существенном росте продолжительности жизни россиян

Продолжительность жизни в России за последние семь месяцев существенно выросла, рассказала на полях Восточного экономического форума министр здравоохранения Вероника Скворцова.
RT на русском 01:23
Футбол

«Интер» вступил в борьбу с «Манчестер Юнайтед» за Эриксена

«Тоттенхэм» приобрел Эриксена у «Аякса» в 2013 году за 13,5 миллиона евро.
Sport24.ru вчера в 22:52
Экономика

Взносы работодателей во внебюджетные фонды могут увеличить

Взносы работодателей во внебюджетные фонды могут быть увеличены с 30% до 31% для развития нового вида социального страхования по уходу за людьми старшего возраста.
Известия вчера в 18:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Михаил Задорнов
Писатель
Советский и российский писатель-сатирик, драматург, юморист, актёр, также известен как автор гипотез в области этимологии русских слов и истории славянства, которые резко критикуются научным сообществом. Член Союза писателей России. Автор более чем десяти книг; среди сочинений Задорнова - лирические и сатирические рассказы, юморески, очерки, путевые заметки и пьесы. Сын писателя Николая Задорнова.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное