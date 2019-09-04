Экономика
РИА НовостиЗабайкалье представит на ВЭФ проекты в сфере добычи ресурсов и АПК
Забайкальский край, который в этом году впервые принимает участие в Восточном экономическом форуме в качестве региона Дальнего Востока, проведет на ВЭФ переговоры с иностранными инвесторами о возможности реализации проектов в сфере разработки природных ресурсов и развития сельского хозяйства, сообщил врио губернатора региона Александр Осипов.
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 01:25, Вашингтон
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