Экономика
Российская газетаЗабайкалье получит более 5 млрд рублей от инвестора
Благодаря появлению нового инвестора в регионе к 2022 году появится около 600 новых рабочих мест. А бюджет края получит более одного миллиарда рублей налогов и сборов.
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Заключено соглашение об инвестициях 5 млрд рублей в проекты Забайкалья
Московский Комсомолец Читавчера в 21:44
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