Экономика
Российская газетаЗабайкалье получит более 5 млрд рублей от инвестора
Благодаря появлению нового инвестора в регионе к 2022 году появится около 600 новых рабочих мест. А бюджет края получит более одного миллиарда рублей налогов и сборов.
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Заключено соглашение об инвестициях 5 млрд рублей в проекты Забайкалья
Московский Комсомолец Читавчера в 21:44
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено вчера в 23:55, Вашингтон
Происшествия
Мать утонувшей в Турции девочки из России рассказала о случившемся
РИА Новости вчера в 15:32
Кино
Прощание с Зинаидой Славиной состоится 6 сентября
Панихида по Зинаиде Славиной, скончавшейся 3 сентября на 80-м году жизни, состоится в пятницу, 6 сентября, в театре «Содружество актеров Таганки» (Большая сцена).
Театрал вчера в 10:43
Политика
В Совфеде оценили отмену депутатской неприкосновенности на Украине
Ранее Верховная рада приняла в окончательном чтении законопроект об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.
RT на русском вчера в 11:54
Политика
Посольство РФ ответило Болгарии на слова о роли СССР во Второй мировой
Российские дипломаты отметили, что экспозиция призвана ознакомить болгарскую общественность с архивными материалами, многие из которых не так давно были рассекречены и свидетельствуют о решающей роли Красной армии в избавлении человечества от фашистской чумы.
Известия вчера в 23:05
Теннис
Медведев обыграл Вавринку и вышел в полуфинал US Open
РБК вчера в 17:08
Общество
Самый опасный город России находится в Ростовской области
Вести.Ru вчера в 11:40
Общество
Трансгендер женился на женщине в московском СИЗО
В СИЗО №6 заключенный трансгендер Назар Гулевич, которого до смены пола звали Анастасия, женился на девушке Елене.
Газета.Ru вчера в 14:41
Экономика
Минприроды научно обосновало расширение границ РФ в Арктике
Минприроды России завершило дополнительные научные исследования для расширения российский границ в Арктике.
Российская газета вчера в 22:57
Технологии
Российские выпускники смогут поступить в топовые американские вузы
Проект Study America, автором которого является Мария Гурьева, учившаяся и в России, и в США, знающая различия системы подготовки, предназначен для поступления студентов в ведущие американские вузы.
Московский Комсомолец вчера в 20:46
Космос
Европейский спутник уклонился от столкновения с аппаратом Маска
Европейский спутник наблюдения Земли Aeolus выполнил маневр, чтобы не столкнуться с одним из космических аппаратов орбитальной группировки связи Starlink, развертываемой компанией SpaceX Илона Маска, сообщило Европейское космическое агентство (ЕКА).
РИА Новости 02 сентября в 11:15
Политика
Оскорбившая жителей Тулуна чиновница находится в отпуске
REGNUM вчера в 06:58
Происшествия
Суд вынес первый приговор по делу о массовых беспорядках в Москве
РИА Новости вчера в 06:37
Единоборства
ММА. Порье сравнил бой с Нурмагомедовым с фильмом о Рокки Бальбоа
Американский боец ММА временный чемпион UFC в легком весе Дастин Порье прокомментировал предстоящий бой с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 16:56
Происшествия
В Шереметьево столкнулись два пассажирских самолета
В Шереметьево на взлетно-посадочной полосе произошло столкновение двух пассажирских самолетов. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на видео.
Газета.Ru вчера в 09:41
Авто
Nissan обновил рамный внедорожник Nissan Terra
Компания Nissan провела рестайлинг нового рамного внедорожника Terra.
Новые автомобили вчера в 21:52
Происшествия
Титов предложил амнистию для осужденных бизнесменов к юбилею Победы
Уполномоченный при президенте по правам предпринимателей Борис Титов предложил свой вариант амнистии к 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне.
РБК вчера в 17:00
Общество
Скандальный брак с 11-летней девочкой в Иране расторгли
Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой, этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru вчера в 15:09
Шоу-бизнес
Тарасов сообщил о беременности Костенко
Тарасов сообщил, что его жена, Анастасия Костенко, станет матерью во второй раз.
ФАН вчера в 07:25
Хоккей
«Ак Барс» уступил ЦСКА в матче КХЛ
Встреча казанского "Ак Барса" и московского ЦСКА завершилась со счетом 2:3 в пользу москвичей.
Реальное время вчера в 14:53
Политика
На ВЭФ открылась интерактивная площадка Генпрокуратуры
Генпрокуратура России открыла собственную интерактивную площадку в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
RT на русском вчера в 22:26
Армия и оружие
Системы ПВО авиабазы Хмеймим сбили два беспилотника боевиков
Российская газета вчера в 15:47
Общество
Скворцова пообещала максимально быстро зарегистрировать «Фризиум»
Министерство здравоохранения России планирует максимально быстро зарегистрировать лекарственный препарат против эпилепсии «Фризиум».
РБК вчера в 23:16
Происшествия
Экс-игрока «Реала» подозревают в распространении детской порнографии
Газета.Ru вчера в 16:32
Общество
Погоду в Москве испортит июльская гроза
Российская газета вчера в 23:42
Политика
Тимошенко не явилась в Раду из-за горя в семье
News.ru вчера в 13:25
Происшествия
В Приморье в лесу нашли заблудившегося 13 дней назад подростка
Участники поисковой операции нашли в лесу в Приморье 15-летнего подростка, который заблудился 23 августа.
РЕН ТВ вчера в 23:28
Политика
Украину попросили не cдавать России «ценного свидетеля» по делу MH17
Нидерландская прокуратура попросила украинские власти не передавать российской стороне "ценного свидетеля" Владимира Цемаха по делу упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур.
Газета.Ru вчера в 10:23
Политика
Путин встретился с президентом Монголии
Московский Комсомолец вчера в 01:20
Общество
В ЦБ рассказали о новых способах хищения денег с помощью соцсетей
Банк России зафиксировал рост количества хищений средств россиян при помощи взлома мошенниками социальных сетей.
RT на русском вчера в 19:05